6 claves para arreglar tu casa para vender o arrendar

“Cuando me quise cambiar de casa, vi muchas propiedades y me topé con malas fotos, que no daban cuenta de lo lindo de una casa. Incluso, en la visitas me encontraba con camas desechas y lugares tratados con poco amor, muebles de cocina sucios. En muchos casos hay que tener imaginación”, cuenta Catalina Ramos, quien además es corredora de propiedades.

“Lo viví como consumidora, pero también me pasa con mis clientes, muchos no quieren ni siquiera pintar y se quedan con la vivienda sin arrendar, les sale mucho más barato dejar linda la propiedad en lugar de tenerla vacía”, agrega Ramos. Para ella, las remodelaciones son clave si la vivienda está en mal estado, y si la casa está bien, con “enchularla” un poco es suficiente.

¿Por qué remodelar?

Una propiedad puede aumentar hasta en un 40% su valor cuando la remodelación ha implicado una “cirugía mayor” esto es, una intervención importante en la cocina, baños, pisos, ventanas, sistema eléctrico y exteriores y en un 15% cuando solo se hace énfasis en restauración buscando darle una segunda vida a los recintos, entregándoles un nuevo look con intervenciones menores, según los datos de Alejandra y Josefina Concha, hermanas quienes llevan más de una década haciendo remodelaciones y quienes hace años crearon la empresa @valorizatucasa.

“Una propiedad remodelada, ayuda a generar una venta más rápida, ya que hay un porcentaje mayor de posibles compradores que no tienen tiempo ni expertise en arreglar la propiedad antes de cambiarse”, dice Loreto Pineda, fundadora de La Casa de Juana, una corredora que trabaja con una cuidada propuesta estética de sus propiedades.

Pero ojo, es importante hacer un estudio de los costos y beneficios de determinados trabajos antes de ponerse “manos a la obra”. “Muchas veces nos encontramos con casos donde se sobre invierte en agregar un jacuzzi o algunos lujos extra, que no incidirán en un mayor valor de la propiedad, y ese dinero que no se recupera”, agrega Concha.

6 claves para “enchular” tu casa

1. Lo básico, ordenar: Suena obvio, pero no lo es. En Internet abundan fotos de cocinas con los platos sucios, el sopapo en el baño o los juguetes de los niños desparramados por el suelo. Si no hay recursos para remodelar, lo básico es ordenar y limpiar la casa. Todo entra por la vista por lo que es fundamental que se puedan lucir de la mejor forma posible los espacios.

2. Impresionar: con la vivienda ya limpia, en Valoriza tu Casa aconsejan tener algún detalle para impresionar, por ejemplo, pintar la puerta de acceso de algún color y acompañarla de algún macetero con plantas. “Cambiará el aspecto y mejorará el ánimo con el cual se ingresará a la propiedad.

3. Transmitir la esencia: la frase la imagen lo es todo, nunca fue más acertada, fotos de calidad son clave. Para Loreto Pineda es primordial tomar buenas fotos que transmitan sensaciones y den una idea de lo que significa vivir en ese espacio, lo agradable que es y lo bien que lo pasarán ahí quienes lleguen. Así por ejemplo, darle vida a los lugares poniendo la mesa puesta y con detalles como flores son un buen recurso.

4. Pintar: independiente si es para arrendar o vender, arreglar las paredes es lo mínimo. Idealmente un color claro porque se ve más luminoso y es de gusto universal. A veces con solo pintar de blanco un lugar, este cambia totalmente y es suficiente.

5. Baños y cocina: si hay presupuesto, en especial a la hora de poner en arriendo una vivienda, estos espacios son primordiales, se pueden hacer cosas sin gastar mucho. Pintar muebles de cocina en vez de cambiarlos o cambiar sólo los frentes, reemplazar las griferías y accesorios en los baños, cambiar el espejo del vanitorio o en vez de sacar una cerámica del piso pintarla o bien pegarle stickers especiales para piso o muro que resisten la humedad.

6. Abrir los espacios: Si el presupuesto es aún mayor, la tendencia es eliminar la pieza de servicio y abrir los espacios para promover la integración, sobre todo para familias jóvenes.

Buenas fotos

Con la casa ya lista, las fotos son otro punto clave para mostrar la propiedad. La destacada fotógrafa Carolina Vargas (@carolinavargasc), quien lleva más de 30 años dedicada a la fotografía editorial, recomienda estos tips:

1. Luz: para fotografiar una casa ya sea interior o exterior, es importante que no entre luz de sol fuerte que “queme” algunas zonas.

2. La hora: Un jardín es importante fotografiarlo al amanecer o atardecer, mientras el interior es mejor cuando no entra sol fuerte.

3. Limpiar la foto: antes de fotografiar un espacio, es importante ver el ángulo del lugar, la perspectiva, y que no hayan elementos que molesten visualmente. Como cables o elementos que no aporten. Es importante considerar un trípode para hacer las fotografías.

4. El ángulo: la recomendación es no tomar fotografías desde muy de arriba las fotos, ya que las perspectivas se distorsionan, tampoco muy de abajo porque pueden salir elementos que no son bonitos como las patas de silla y distraen la foto general.

5. Detalles: si queremos transmitir la sensación de vivir en un lugar, siempre es importante hacer detalles de objetos visualmente atractivos: cojines, elementos decorativos aportarán a la foto.

Bonus track: ya no me quiero cambiar

Si no te quieres cambiar, desde La Casa de Juana recomiendan que antes de dar el paso para invertir en una remodelación, habites la casa y veas la rutina que se genera, y en base a eso tomar decisiones respecto a eliminar paredes o agregarlas o cambiar ambientes. ¨Muchas personas remodelan por querer ver algo nuevo, pero resulta que al tiempo se dan cuenta que el espacio que ampliaron, por ejemplo, no necesitaba ser tan grande, o que definitivamente la cocina abierta no era para ellos. Es mejor vivir la casa o departamento, ahorrar y luego remodelar¨, sentencian.