6 claves para retomar las cirugías pospuestas por pandemia. ¿Qué hacer si me debo operar?

Dada la evolución del coronavirus en nuestro país, existen hospitales y centros de salud que hoy reúnen las condiciones para retomar algunas cirugías electivas necesarias no urgentes pero que requieren ser realizadas dentro de un cierto límite de tiempo, a pesar de la pandemia, tanto para controlar el daño emergente producto de la postergación del tratamiento quirúrgico como para evitar el incremento de las listas de espera, en un futuro cercano.

Según cifras entregadas por el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en tiempos normales se realizan a nivel país 2 mil cirugías electivas diarias. Para que puedan hacerse una idea de cuánto se redujeron las operaciones durante la pandemia, se llegaron a hacer un mínimo de 600 cirugías, y esos procedimientos correspondían a operaciones no postergables, como las oncológicas, o donde la espera significa un peor pronóstico, explicaba el ex subsecretario a inicios de octubre.

1. ¿Por qué es importante retomar las cirugías?

Cristián Ugarte, presidente del Consejo Médico de Clínicas de Chile A.G., es enfático al explicar que es muy importante que las atenciones de salud se retomen, especialmente aquellas en las que la oportunidad de atención es esencial, como ocurre con las cirugías relacionadas con diagnósticos oncológicos.

Las cirugías más urgentes, explica él, sí se han efectuado, ya que son de riesgo vital para los pacientes, pero al disponer nuevamente de capacidad de atención segura se deben realizar las intervenciones del área cardiovascular, reemplazos articulares, cirugías reconstructivas y cirugías ginecológicas, además de las oncológicas que ya nombramos.

Por una parte, la posibilidad de que algunas enfermedades se agraven es una de las razones principales y esenciales para retomar las cirugías pospuestas por pandemia, pero otra razón muy importante, es evitar que se incrementen las listas de espera y queden postergadas muchas otras operaciones importantes en un futuro cercano.

Entre las cirugías electivas más pospuestas debido a la crisis sanitaria se encuentran las relacionadas con recambios articulares, cirugías bariátricas y también estéticas, nos cuenta el doctor Ugarte.

Si justamente has postergado alguna cirugía debido a la crisis sanitaria, pero debes retomarla, acá respondemos las dudas más clásicas de los pacientes al momento de enfrentarse a la decisión de dónde operarse.

2. Me tengo que operar … momento de revisar tu plan de salud

Por diversas razones que ya hemos explicado, ha llegado el momento de ir retomando poco a poco esos pendientes de salud que dejamos en suspenso por algunos meses. Algunas isapres incluso, como CruzBlanca, han llamado proactivamente a los afiliados que han postergado estas cirugías para que no descuiden su salud y empiecen a retomar esos pendientes. Pero ¿qué pasa cuando el doctor te dice que te debes operar?

Una de las cosas que pocas personas hacen al momento de tomar este tipo de decisiones es revisar su plan de salud. Por eso, al llegar a tu casa, revísalo y fíjate en cuáles son los prestadores donde tienes una mayor cobertura en estos puntos:

- Día cama

- Pabellón

- Honorarios médicos

- Medicamentos

- Insumos

Donde más porcentaje de cobertura tengas en estos cinco puntos, es el lugar donde te conviene ir. De todas formas, siempre es bueno contactarse con la isapre para saber quiénes son los prestadores o médicos más adecuado para tratar esa patología específica.

Gonzalo Difonso, gerente de prestadores de Isapre CruzBlanca, explica que ellos “miden indicadores de eficiencia y de calidad de los prestadores, tasas de reingreso, de complicaciones, reoperaciones, tenemos la mirada transversal de los prestadores de cara a ese problema de salud que puede estar afectando a una persona, por eso existe el área de Asesoría Clínica, que busca maximizar el plan de salud del afiliado, ya que entregamos una orientación completa, contactando de forma proactiva a nuestros afiliados para ofrecerles siempre la alternativa más conveniente, en función de su plan de salud”. El proceso para hacerlo es sencillo, dice, ya que el afiliado solo debe ingresar su solicitud de presupuesto vía web, a través de la Sucursal Virtual Mi CruzBlanca, adjuntando siempre su orden médica y el presupuesto de la clínica que eligió.

Por eso es conveniente que, aunque hayas ido a una clínica en particular, puedas contar con una segunda opinión, que en este caso debería ser la del prestador que te está recomendando la isapre, “ya que en ocasiones también la isapre puede tener algún paquete convenido relacionado a algún procedimiento o cirugía con algún prestador, que podría incluso mejorar la cobertura más allá del plan de salud que puedas tener”, puntualiza Gonzalo Difonso.

3. Presupuesto clínica vs. presupuesto isapre

Es común encontrarse con que los presupuestos que te entregan en la clínica son distintos a los de la isapre. ¿Por qué? Porque los que entregan las clínicas son referenciales. Las coberturas y los topes de tu plan es algo que solo conoce tu isapre, por eso puede haber diferencias entre los valores y es tu Isapre quien te entrega el valor exacto de la intervención quirúrgica y lo que realmente debes copagar, considerando coberturas y topes de tu plan de salud.

También se debe considerar el tipo de cirugía, ya que las cirugías traumatológicas, cardiológicas o robóticas muchas veces consideran insumos que elevan los costos de la operación y que tienen coberturas diferenciadas. En el caso de las cirugías que contemplan uso de robots, éstas no cuentan con código Fonasa, por lo que no tienen cobertura.

4. ¿Qué es una cirugía ambulatoria?

Es aquella en que no necesitas pasar una noche en la clínica, y por lo mismo una de sus ventajas es que puede costar un 20% o 30% más barata, teniendo la misma cobertura que cualquier otro evento hospitalario. Siempre conviene consultar con tu médico tratante si la cirugía que debes hacerte tiene esa opción. Las cirugías ambulatorias más comunes son la vasectomía, la circuncisión, la apendicectomía y la cirugía de vesícula, por nombrar algunas.

5. ¿Qué pasa con la cuenta después de operarme?

Una vez que ya estás en tu casa y te has recuperado, es probable que la clínica te llame para decirte que tu cuenta está lista. Eso significa que la isapre ya ha bonificado y la clínica te está cobrando el copago y los gastos no cubiertos, por lo que el valor que ellos te entreguen es lo que tú le debes a la clínica, y la forma de pago es algo que debes convenir o revisar con ellos.

Si la cirugía está “paquetizada” (aquella que está con precios convenidos entre un prestador y la isapre, incluyendo todo: pabellón, día cama, honorarios médicos, etc.) las cuentas se emiten mucho más rápido (dentro de las 2 semanas siguiente a las que te operaste, la cuenta ya debería estar emitida).

6. ¿Cómo funciona el GES si me tengo que operar?

El GES cubre algunas de las cirugías más comunes, como en el caso de las hernias o la cirugía de mamas (cuando hay cáncer, por supuesto), y el valor bajo el GES siempre será mucho más barato que por plan, pero debes realizarla dentro de la red de prestadores GES que tiene tu isapre. Tu médico tratante te debería mencionar cuando una cirugía se puede hacer bajo el GES, ya que muchas patologías tienen ciertas restricciones, como la edad o el tipo de diagnóstico, por ejemplo. Es por eso que te recomendamos que en caso que debas operarte, revises el listado de las 85 patologías GES disponible en la web de tu isapre o en la del Ministerio de Salud.