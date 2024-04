40 horas: el día que el Director del Trabajo dijo que sí se podía fragmentar la reducción de la jornada por minutos

La implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas ya está en su recta final. El próximo viernes, las empresas deberán reducir su jornada de 45 a 44 horas semanales. En 2026, las horas semanales bajarán a 42 horas y ya en 2028 la jornada laboral caerá a 40 horas semanales. No obstante, la ley autoriza a que las empresas que quieran reducir la jornada ahora, sin esperar ese plazo, lo puedan hacer.

Dado que ahora comienza la reducción de la primera hora, las empresas estaban proponiendo reducir la hora laboral distribuida en 12 minutos diarios. De esa manera, en los cinco días de la semana, se completaba la reducción de la hora de trabajo.

Esta situación generó que la Dirección del Trabajo emitirá un dictamen aclarando que el espíritu de la ley señalando que en el caso de lo que ocurrirá entre el 26 de abril de 2024 y el 25 de abril de 2026, el dictamen señala que “tratándose de una jornada de lunes a viernes, el 26 de abril de 2024 el empleador deberá reducir al menos una hora la jornada diaria en alguno de los 5 días que forman parte de la jornada semanal”.

Asimismo, en el caso de una jornada semanal de 6 días, de lunes a sábado, el dictamen sostiene que “el empleador deberá reducir al menos 50 minutos en una jornada diaria y la fracción de 10 minutos en otra, en alguno de los 6 días que forman parte de la jornada semanal”.

Pero el pasado 9 de abril, en una entrevista con Radio Biobío, el director del Trabajo, Pablo Zenteno, dijo que sí se podía reducir por minutos.

“El empleador en acuerdo con el trabajador o trabajadora u organización sindical debe determinar de común acuerdo cómo será la reducción de la jornada. (En ese acuerdo, la reducción de la jornada) puede ser al final del término semanal, es decir, que el viernes en lugar salir a las 5, el trabajar saliera a las 4 o bien el día el lunes entrar una hora con posterioridad. Si entraba a las 9 entrar a las 10. Eso es posible si es que hay acuerdo”, señaló el titular de la DT, para luego añadir que “si no hay acuerdo, lo que la ley dice es que el empleador es el que tiene que tomar la decisión y establece esta fórmula proporcional, que tiene que reducir un porcentaje al día, que pueden ser 10 minutos si la jornada dura 6 días o 12 minutos si la jornada es de 5 días”.

La decisión informada este jueves mediante dictamen puso en alerta al mundo privado. La aclaración que hace la DT para algunos es contradictoria con la misma ley y con los dictámenes previos, y para otros es derechamente ilegal.

Desde la Sofofa, Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas, y Camila Valenzuela, asesora legislativa planteron a Pulso varias observaciones: “El último dictamen de la DT sorprende, primero, porque es distinto a lo que establece la propia ley y a lo que se acordó en el Congreso en su discusión”.

Proceso de acuerdo

En esa entrevista el DT argumentó que “lo que hemos dicho en este dictamen 213 (dictamen anterior al dictado este jueves) es que tiene que ser por acuerdo. Eso es un imperativo, no basta que el empleador nos diga que no hubo acuerdo, tiene que haber un proceso de diálogo, formal, por escrito, porque de lo contrario puede incurrir en in infracción laboral por haberse saltado el proceso de dialogo y en segundo lugar podría haber una práctica antisindical si no se llama a los sindicatos a este diálogo. Otra cosa es que después no se llegue a un acuerdo, porque la empresa quería entregar media hora un día y otra media hora otro día y el sindicato quería que fuera 1 hora un solo día. Y ahí se tendrán que dar las razones”.

No obstante, luego en esa misma entrevista dijo que “la norma dejó amplios espacios para que los trabajadores con las empresas lleguen a un acuerdo razonables. Evidentemente, la expectativa de los trabajadores y trabajadoras es que se salga una hora antes, no son los 12 minutos, por eso es muy importante el proceso de diálogo que estableció la norma, que insisto, el dictamen 2013 deja muy claro qué es para nosotros un proceso de diálogo y que es lo que vamos a fiscalizar si un trabajador denuncia que no se hizo ese proceso de diálogo”.