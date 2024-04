40 horas: gremio gastronómico critica dictamen de la DT y lo califica como una “imposición fuera de norma”

Este jueves la Dirección del Trabajo rayó la cancha respecto a la aplicación de la rebaja de jornada laboral a 44 horas que comienza a regir el viernes 26 de abril. La industria gastronómica arremetió contra el dictamen y lo calificó como una “imposición fuera de norma”.

En un comunicado, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, indicó que este dictamen es inadecuado, e indicó que “sacar este conejo del sombrero a última hora, nos parece del todo inadecuado e improcedente, ya que contraviene la propia normativa”.

Y agregó que “la Dirección del Trabajo no puede imponer un aspecto que no está contemplado en la norma y menos hacerlo con este grado de sorpresa, casi encima de la entrada en vigor de la ley. En el caso de la gastronomía, en su mayoría son empresas pyme, para las que este proceso de reducción de la jornada laboral es muy complejo, entre otros aspectos, porque es un rubro que funciona con un régimen laboral particular, que obliga a hacer este ajuste de forma muy planificada para cumplir con la disposición, donde se ha programado con los trabajadores esa reducción, y no se pueden cambiar las reglas establecidas a última hora, y menos aún, si no está contemplado en el cuerpo legal”.

El dirigente gremial pidió sensatez y sentido común a las autoridades, para poder cumplir con las 40 horas.

Desde la Dirección del Trabajo explicaron que la reducción de una hora de trabajo debe producirse completa en un día de la semana laboral, y no subdividirla en minutos diarios. Tampoco se puede extender la hora de colación. Esto luego que la CUT indicara que algunas empresas estaban proponiendo reducir la jornada en 12 minutos al día, o bien agregar 12 minutos a la hora de colación.

La jornada laboral se reducirá a 42 horas en 2026 y a 40 horas en 2028.