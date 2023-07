A un día de que termine la OPA: Itaú aún no logra los dos tercios clave, pero se acerca

A $8.500 por papel. Ese es el precio ofertado por Itaú en la OPA sobre Itaú Chile, lanzada a través de ITB Holding Brasil Participações, por un total de US$821 millones. Para el mercado el valor es bajo (al mediodía de este martes se transaba en $8.550), y a un día de que termine la oferta, el número de accionistas que han concurrido a la transacción adelanta un fallo fotográfico.

Uno de los aspectos que el mercado ha seguido de cerca es si la matriz brasilera alcanza los dos tercios del capital del banco. Y es que dicho porcentaje permite una serie de ventajas, pues quien tenga el 67,7% de una compañía, puede, por ejemplo, aprobar la transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad, disminución del capital, cambio de domicilio o la aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero, entre otros aspectos que define la Ley de Sociedades Anónimas.

Al momento de lanzar la oferta, Itaú Unibanco poseía el 65,62% de la propiedad de la filial en Chile, y la OPA se realiza por el restante 34,38% del capital de la entidad. Según reporta la Bolsa de Santiago, para este lunes el porcentaje de aceptación de la oferta llega al 2,7%, equivalente a 2.006.103 acciones.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, explica que la OPA lleva el 2,697% sobre 74.379.229 acciones (34,38% de la propiedad) que no le corresponde al controlador. Es decir, lleva 2.006.103 acciones que se han aceptado. Eso corresponde al 1,0467% de la propiedad de Itaú Chile. Por lo tanto, con lo que va aceptado en la OPA, el controlador alcanza actualmente el 66,547%.

“En resumen, la OPA está a sólo 258.340 acciones o un 0,347% sobre el monto de la OPA o un 0,119% de la propiedad total, para alcanzar el umbral ( de los dos tercios). Por lo tanto, el éxito de la OPA se va a definir en forma extremadamente ajustada”, sostiene el analista.

Con todo, la OPA “no está sujeta a la condición de que un número mínimo ni máximo de acciones sean ofrecidas en venta al oferente”, dice el aviso de la oferta.

En esa línea Jorge García, gerente de Estrategia de Nevasa, sostiene que el resultado “va a estar bien al limite (de los dos tercios), hay mucha gente esperando una mejor oferta y apelando a no participar por ello. Pero veo como poco probable que mejoren el precio”.

En medio de la operación, además se han producido fuertes movimientos en la bolsa. El jueves pasado se produjeron movimientos con la acción por más de $24 mil millones, transacción que en el mercado atribuyen a un eventual incremento de la participación de las AFP en la propiedad del banco. Con todo, actualmente el papel del banco cotiza en $8.580, es decir por sobre el precio ofrecido por Itaú.

Octavio Bofill, director independiente propuesto por los accionistas minoritarios, fue el único miembro de la mesa del banco que recomendó no suscribir la OPA. En su argumentación, señaló que la OPA se lanza “anticipándose a la obligación legal que sobre él recaería si alcanzare los dos tercios mencionados (sin lanzar una OPA previamente). De esta forma, de alcanzar efectivamente el accionista controlador los dos tercios de la propiedad del Banco Itaú Chile, éste no deberá someterse a la obligación legal de lanzar una OPA secundaria. Eso sería algo positivo para el accionista controlador. Porque por un lado, obtendría el beneficio de alcanzar un límite accionario que le entrega derechos adicionales relevantes en la estructura societaria del banco. Y por otro lado, no tendría que someterse a la carga de tener que lanzar una OPA Secundaria en las condiciones que define la LMV (no el oferente, como sí ocurre en este caso)”.

“De modo que la opción de vender que se ofrece a los accionistas destinatarios de la oferta, por el oferente, es, entonces, inconveniente para su interés”, dice Bofill, y agrega que “¿Es ésta entonces una opinión para los accionistas destinatarios de la oferta que sustenta como conveniente la opción de vender sus acciones? No, al precio de la oferta al menos, no. De hecho, si los accionistas destinatarios de la oferta deciden no vender, y el accionista oferente perseverare en su opción de continuar comprando, fuera de esta OPA voluntaria, siempre estarán protegidos por la OPA secundaria para obtener una nueva oferta de compra en el futuro”, agregó. “El precio al que ofrece comprar no refleja el valor del Banco Itaú Chile”. indicó Bofill.

La OPA termina mañana miércoles 5 de julio, al cierre de la sesión bursátil.