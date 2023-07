Gobierno pone suma urgencia a reforma de pensiones y este martes se inicia discusión en particular

No estaba claro si iniciaría este martes la discusión en particular de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, dado que estaba agendada una sesión de sala para la misma hora, pero finalmente este lunes el presidente de la instancia, el diputado Juan Santana (PS), junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, salieron a aclarar las dudas, insistiendo en que el debate se retomará este martes.

Luego de una reunión que sostuvo la ministra Jara con diputados del oficialismo que conforman dicha Comisión, la titular del Trabajo señaló que acordaron este martes “darle trámite a la reforma de pensiones, en su trámite en particular en la Comision de Trabajo, a la espera de que la oposición pueda cumplir este miércoles su compromiso, para que después de ocho meses nos haga llegar su contrapropuesta a la reforma previsional, y podamos por fin despejar las posiciones para propender hacia el acuerdo previsional que el país requiere hace tanto tiempo”.

Por su parte, el diputado Santana señaló que “le hemos ratificado a la ministra nuestro interés y convicción de que luego de varios meses de haberse presentado, hoy es necesario más que nunca sacar adelante una reforma de pensiones”.

Esto ocurre en un contexto en que la reforma ha estado paralizada en dicha instancia desde enero, cuando se aprobó la idea de legislar. Pero ahora el gobierno le asignó suma urgencia a la iniciativa, para que así se pueda sesionar en paralelo a la sala durante este martes. De esta manera, la sesión fue citada entre las 17.30 y 19.30 horas.

El diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, manifestó su descontento con que inicie este martes la discusión en particular de la reforma. “Considerando que no hemos llegado a acuerdo, nosotros supusimos que íbamos a seguir conversando con el gobierno, y tratando de llegar a un acuerdo para empezar a votar en particular con un acuerdo en la mano, y que pasara rápidamente la reforma. Yo entiendo que el gobierno se dejó presionar por los sectores más radicalizados del Frente Amplio y el PC, para acelerar la votación”.

El diputado RN agregó que “el gobierno con eso se va a exponer a rechazar la reforma, o simplemente está jugando a presionarnos de tal manera que votemos una mala reforma. Nosotros no vamos a aprobar una expropiación de los fondos de los trabajadores, vamos a respetar la propiedad de los fondos, por lo tanto, todo lo que sea establecer este fondo de reparto que ellos llaman solidaridad, y también cuentas nocionales, lo vamos a votar en contra”. Asimismo, dijo que lo único que podrían votar a favor así como está el proyecto, es el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En paralelo, el gobierno ha estado conversando con distintos parlamentarios. Así por ejemplo, el viernes pasado los diputados de RN se comprometieron a entregar una propuesta previsional al gobierno, lo cual debería ocurrir entre este martes y miércoles, y donde está en dudad si se sumarán otros partidos de oposición.

Aunque no lo han querido decir públicamente, este viernes el Ejecutivo comunicó a RN que están dispuestos a que un 2% de la cotización adicional se destine a cuentas individuales, mientras que el otro 4% iría a seguros sociales. De todas maneras, desde RN han manifestado que no están de acuerdo con dicha distribución, ya que esperan que la totalidad del 6% de cotización adicional que propone el gobierno en la reforma previsional se destine a cuentas individuales.