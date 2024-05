Este miércoles, el directorio de Anglo American rechazó una tercera propuesta presentada por su competidora, la minera angloaustraliana BHP, que valorizaba a la firma minera en casi US$49.200 millones.

Así lo comunicó la firma mediante un comunicado de prensa, en el que detalla que la oferta para adquirir la minera fue recibida este lunes, y valorizaban a Anglo American entre 29,91 y 29,67 libras esterlinas por acción.

Más en Pulso PM

Según estimaciones de Reuters, ello equivalía a cerca 38.600 millones de libras, unos US$49.180 millones.

La propuesta contemplaba que cada uno de los accionistas de Anglo American recibiría 0,8860 acciones de BHP por cada título en su poder, y una distribución proporcional de las participaciones en las filiales Anglo American Platinum Limited y de Kumba Iron Ore Limited.

Sin embargo, en la visión del directorio la nueva propuesta mantiene “la misma estructura altamente compleja que las propuestas previamente rechazadas”, que implica el requisito de que Anglo concrete la separación con sus filiales dedicadas al platino y el mineral de hierro.

Anglo American rechaza nueva oferta de BHP que la valorizaba en más de US$49.000 millones, pero da más plazo para negociar

“Es probable que el complejo proceso propuesto por BHP tarde 18 meses o más en completarse y conlleva importantes riesgos de ejecución y finalización relacionados tanto con el valor como con el tiempo”, comentó el directorio a través del comunicado divulgado por Anglo American.

De hecho, detallaron que las partes se han reunido “en múltiples ocasiones con un enfoque particular en la estructura propuesta y los riesgos asociados”, ya que “es probable que resulte en un riesgo material de finalización y un impacto en el valor que recaiga desproporcionadamente en los accionistas de Anglo American”.

Con todo, el órgano colegiado acordó extender el plazo final para que la angloaustraliana presente una nueva oferta, para permitir “un mayor compromiso con BHP en la mitigación de los riesgos y el impacto en el valor para los accionistas de Anglo American que son inherentes a su Última Propuesta”. Así, la fecha límite quedó para el próximo miércoles 29 de mayo.

El presidente del director de Anglo American, Stuart Chambers, aseguró que la instancia “consideró cuidadosamente la última propuesta de BHP, concluyó que no cumple con las expectativas de valor para los accionistas de Anglo American y la rechazó unánimemente”.

“En particular, no aborda las preocupaciones del directorio acerca de la estructura, que da lugar a una complejidad significativa, riesgos de ejecución, un plazo prolongado hasta la finalización y, en consecuencia, tiene el potencial de que los accionistas de Anglo American sufran desproporcionadamente una fuga de valor material. Múltiples compromisos con el equipo de BHP aún no han podido resolver las preocupaciones sobre estas cuestiones”, agregó Chambers.

De todas maneras, remarcó la disposición a “continuar dialogando con BHP y sus asesores sobre este tema” para que su competidora presente una oferta final formal.