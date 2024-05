Empresa china y filial de Sigdo Koppers arremeten contra sobretasa al acero: acusan que acción es “ilegal” y “expropiatoria”

Feifan Chile -filial de Changshu Feifan Metalwork Co. Ltd- y Magotteaux -ligada a Sigdo Koppers- lanzaron una fuerte ofensiva legal en contra de la decisión de la Comisión Antidistorsiones de aplicar sobretasas arancelarias al acero chino. Se trata de derechos antidumping provisionales de 24,9% para las barras y de 33,5% para las importaciones de bolas de acero.

Luego de conocerse la resolución del organismo, que contó con los votos en contra del fiscal nacional económico Jorge Grunberg y de los dos representantes del Banco Central, Feifan y Magotteaux interpusieron dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero con distinta suerte.

La acción de Feifan presentada el 1 de mayo fue declarada inadmisible y hoy su tramitación está en manos de la Corte Suprema. Mientras, el escrito de Magotteaux pasó la etapa de admisibilidad, aunque el tribunal de alzada desestimó acoger una Orden de No Innovar, que pretendía suspender la sobretasa arancelaria.

Feifan Chile es una empresa que se dedica a importar bolas de acero desde China, que adquiere de su matriz y a su juicio “esta sobretasa arancelaria, ilegal y arbitrariamente impuesta, prácticamente expropiatoria, la deja completamente fuera de mercado e infringe sus garantías constitucionales que se protegen en esta sede”.

“Los antecedentes proporcionados permiten corroborar que la investigación fue llevada contra el Estado de Derecho, discriminado contra los productores e importadores chinos, y un favoritismo injusto en favor de la rama de la producción nacional (CAP y Moly–Cop) y con ello los sujetos investigados nunca se encontraron en igualdad de condiciones. Todo ello confirma la arbitrariedad de la decisión de recomendar y luego aplicar medidas provisionales”, agregó.

Críticas al gobierno

Según Feifan “existen numerosos antecedentes de que la mayoría de los miembros de la Comisión, han actuado de forma parcial, tomando como propia la posición de una de las partes de la investigación (la rama nacional), para beneficiarla y perjudicando así a los demás interesados”.

La empresa china recordó que el 20 de marzo de 2024, el ministro de Economía, Nicolás Grau, declaró públicamente que el gobierno chileno tiene un “total compromiso” con la industria del acero chileno de la región del Biobío”.

Asimismo, sostuvo que el Presidente Gabriel Boric “también ha declarado en diversas oportunidades su posición en favor de una de las partes, confirmando el interés especial del gobierno en la protección de las compañías chilenas productoras de acero y su intención de protegerlas económicamente, incluso desde antes del inicio de la investigación. Ejemplo de ello es que el 31 de octubre de 2023, en una visita a la Región del Biobío, mantuvo conversaciones con los dirigentes de la compañía Siderúrgica Huachipato. Allí -incluso antes de que iniciaran las investigaciones por supuesto dumping- indicó que el gobierno “no quedaría impávido frente al dumping” y que “darían la pelea” junto con las compañías nacionales”.

“La institucionalidad antidumping se corrompe”

En esa línea la empresa china sostuvo que “no es admisible que las autoridades violen tratados internacionales, la normativa chilena, y que desnaturalicen un procedimiento específico y concreto destinado a investigar si existe dumping o no en las importaciones, y usen dicha institucionalidad para conseguir otros objetivos, como por ejemplo, el resguardo del empleo nacional o el mantener la subsistencia o continuidad de una industria nacional”.

Por su parte, Magotteaux calificó la situación como un “procedimiento sumamente parcial, en que la decisión se adoptó a la medida de lo solicitado por una empresa en particular, sólo por los funcionarios elegidos por el Gobierno en la Comisión y por consideraciones muy alejadas del análisis técnico de un proceso de esta naturaleza. Esto evidentemente infringe abiertamente el principio de imparcialidad, que por ley obliga a los órganos de la administración del estado”. También dijo que la acción es “ilegal y arbitraria”.

“Es así como la institucionalidad antidumping se corrompe en su verdadero propósito. En lugar de utilizarse para corregir posibles distorsiones en el comercio internacional por el dumping, en este caso se busca utilizar (de manera explícita) para proteger a una empresa en particular. En igual sentido, CAP incluso presentó un recurso de reposición en contra de la decisión referida a la aplicación de derechos provisionales en el caso de las bolas de acero, a pesar de que CAP no produce bolas de acero, solo barras. Es decir, una empresa que no participa en el mercado afectado ni es parte de la rama de la producción nacional de ese producto, solicitó elevar los derechos antidumping aplicados en ella”, agregó.

El grupo Magotteaux tiene actividades en nuestro país desde el año 1992. Magotteaux Chile S.A. produce localmente, importa, y comercializa bolas de acero forjadas para molienda. Dichas bolas de acero se utilizan en los molinos que van triturando y reduciendo su tamaño del mineral, y constituyen un insumo esencial para la industria minera. Magotteaux es uno de los dos productores de bolas de acero forjadas para la molienda que existen en Chile, que se fabrican en su planta productiva en Antofagasta.

Magotteaux también complementa su producción local con la importación de bolas de acero producidas en China. En 2019 se asoció con la empresa privada china Jiangyn Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd, formando una empresa conjunta (o joint venture) en China, llamada Jiangyin XingCheng Magotteaux Steel Balls, Co. Ltd (XingCheng Magotteaux). Esta última empresa fabrica y comercializa bolas de acero para la molienda, parte de las cuales son exportadas a Magotteaux para su comercialización.

Magotteaux es representada por Santiago Ried, socio de Dentons. Feifan cuenta con la asesoría de Pedro Rencoret, socio de Pellegrini & Rencoret.