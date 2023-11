Briones y propuesta constitucional: cumple con la necesidad de “ordenar el sistema político”

Un proceso en el que esperaba más acuerdos, pero que se pudo sacar adelante una propuesta constitucional para ser aprobada fue el balance que realizó el exministro de Hacienda durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones, para comentar su voto a favor de la propuesta de nueva Constitución a plebiscitar durante diciembre.

“Sin que este texto sea de mi entero agrado, y lejos de, de hecho, he sido bastante crítico en varios aspectos en el debate público, en esa balanza me parece que tiene aspectos más positivos”, comentó Briones en entrevista con Radio Duna.

El exsecretario de Estado destacó que el texto cumple con su mirada de la necesidad de “ordenar el sistema político”. El economista estimó que la propuesta ofrece las garantías para que los distintos sectores políticos lleguen a un punto común: “Sin acuerdos no hay posibilidad de hacer reformas ni económicas ni sociales. Esa es la verdad. Estamos bloqueados, estamos capturados. Y no hay futuro auspicioso si uno no va a bloquear eso y este texto avanza en esa dirección”.

Otra de las razones del militante de Evópoli para apoyar el texto fue en relación a la reforma del Estado. El ex precandidato presidencial por Chile Vamos apuntó a que la propuesta ayudaría, según su juicio, a ser más eficiente la administración del empleo público.

“Si usted no puede gestionar recursos humanos, en equipo, usted no puede gestionar nada. Por eso es que esto es lo más importante. Yo diría que es una camisa de fuerza que te impide gestionar y parte de esto lo estamos viendo. La discusión de por qué usted no puede remover a nadie, incluso cuando llega a extremos, tiene que ver con eso. Entonces, para mí eso es fundamental”, detalló.

A favor, pero con reparos: las razones de Ignacio Briones para aprobar una nueva Constitución

En tanto, Briones también argumentó su voto en base a que aprobando el texto se va a poder poner fin a la incertidumbre generada en Chile por el tema constitucional: “Es fundamental cortar esta cuestión. Tenemos una parálisis en Chile, producto de esta indefinición. Entonces, aquí viene el economista. Yo digo, no será perfecto, no se cerrarán todas las incertidumbres por una aprobación del texto (...), pero es una buena señal para empezar a mirar para adelante, para que la inversión vuelva a fluir, porque estamos estancados en nuestro país. Y eso está pasando en la cuenta en muchos planos”.

“Es un texto aceptable, aprobable, no es el texto ideal que me hubiera gustado, sin ninguna duda, y lo voy a decir cada vez que pueda, pero me parece honesto”, resumió en sus motivos a favor del texto.

Sobre sus reparos, Briones señaló lo extenso del texto junto con la inclusión de temas referidos al pago de contribución e impuestos. Además, el economista lamentó el escenario en que se plantea la elección, ya que la opción de a favor no cuenta con una mayoría significativa e incluso se ubica por debajo de la preferencia de rechazar el texto, según revelan las últimas encuestas respecto al tema.

“Vamos a tener una elección dividida en dos mundos, que es algo que no es bueno (...) a uno le hubiera gustado tener un gran bando de pares improbables, por así decirlo, en el pasado”, lamentó.

En la foto: el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones.

Entre sus reparos, también se sumó, que no prevaleciera más la propuesta de la Comisión Experta sobre la del Consejo Constitucional, donde en la primera había una fuerza política similar en la primera y en la segunda había una mayoría predominante del Partido Republicano. El economista resaltó que en la instancia donde no existió mayoría primó el acuerdo entre los distintos.

Sin embargo, Briones reiteró que en la suma y resta su opción se inclina por aprobar el texto, y también llamó a no criticar en un eje de blanco o negro sobre las razones que tomen las personas de cara al próximo plebiscito. De esta forma, estimó que los argumentos para rechazar la propuesta del texto constitucional, como las del expresidente Ricardo Lagos, son válidas.