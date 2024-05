“Es la cosa más regresiva que hay”: la dura crítica de Joseph Ramos a condonación del CAE

El gobierno señaló que en septiembre enviará una propuesta sobre condonación del CAE, lo que ha generado amplias repercusiones. El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, calificó el anuncio como un error y criticó que se trata de una medida regresiva.

“Considero que condonar deudas es bueno para el que recibe el beneficio, pero se me ocurren al menos 20 cosas más importantes que la condonación del CAE. Si vamos a condonar deudas, condonemos la deuda hipotecaria de las personas más humildes del país. El CAE es un beneficio que va a los profesionales de Chile, que van a estar en el cuartil más alto de ingresos. Es la cosa más regresiva que hay, que es que el pueblo, en general, condone la deuda del que va a ser el 25% más adinerado del país. Condonar la deuda en general me parece un craso error”, dijo Ramos en radio Pauta.

Explicó que “hay alguna gente que no puede pagar, pero toma en cuenta que hoy el CAE es un porcentaje del ingreso que ganas, no es como la deuda hipotecaria que tienes que pagar el dividendo ganes lo que ganes. Acá es un porcentaje: 10%, que caduca en cierto tiempo, independiente de cuánto se haya pagado. Eso aminora bastante. Es efectivo que muchos creían que iban a ganar mucho más de lo que están ganando, pero en términos generales la inversión en una educación universitaria es rentable para el individuo. Como en todas las deudas, hay deudas hipotecarias que no se pueden pagar y no se pagan. En este caso no te pueden quitar el título universitario”.

Por otro lado, el economista dijo que esta promesa de condonar la deuda universitaria, que estaba en el programa del actual gobierno, es mala.

“Es que creo que es una promesa mala. Es una mala promesa, pero es un problema del gobierno si va a transar. En qué otras cosas ha transado, No sé en qué estado de emergencia estamos en La Araucanía, y no iba a haber estado de emergencia, y hay estado de emergencia. Así en varios temas más. Probablemente buscarán algún término medio blandengue que no satisfaga a nadie, pero para que digan que al menos intentaron”, sostuvo.

La semana pasada, el economista y también profesor de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, fue otro que arremetió contra esta iniciativa del Ejecutivo, y la calificó de inmoral.

“A las personas que pagaron el CAE religiosamente, sacándose la mugre, aplazando vacaciones, aplazando comprarse el auto, a esos en lenguaje del partido Republicano, que se jodan. ¿No les vamos a devolver la plata? La pregunta es: les van a hacer un perdonazo al CAE al que no pagó, pero al que sí pagó que se joda. Lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi, no tengo idea, pero me parece inmoral. Eso es lo que pienso sobre la condonación del CAE”, señaló Landerretche.

Quien también criticó esta medida fue el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien señaló que no hay plata en el país para una iniciativa como esta.

“Cuesta hoy día unos US$2.200 millones. Se come casi el 13% del presupuesto de educación completo, y subiendo, porque recuerden ustedes que cuando se hizo la gratuidad, se dejaron gatillos para que esta fuera aumentando del 60% al 70% de la población (...). Entonces, no hay plata para esta cuestión, y gobernar es priorizar”, afirmó Briones.