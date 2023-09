Estiman millonarias pérdidas: la preocupación y molestia de los comerciantes de la “zona cero” por masivo corte de agua en octubre

Aguas Andinas informó que habrá un corte de agua masivo que afectará a seis comunas de la Región Metropolitana. La medida se llevará a cabo entre el 6 y 8 de octubre, debido a trabajos de la Línea 7 de Metro. Esto ha causado preocupación y molestia entre los comerciantes de la llamada “zona cero” del centro de Santiago, que acusan que tendrán millonarias pérdidas al no poder operar en un fin de semana largo.

En conversación con Pulso, Álvaro Jadue, vicepresidente de Federación Nuestro Centro, que agrupa a los locatarios de los barrios Lastarria, Bellas Artes, Bustamante, Plaza Italia y Bellavista, afirma que el corte de agua es una medida devastadora para muchos comercios del sector y que provocará pérdidas por unos $3 mil millones solo en el ámbito gastronómico. En todo el circuito que componen dichos barrios existen alrededor de unos 300 locales gastronómicos, 25 teatros y 65 hoteles y hostales.

“Estamos muy sorprendidos, molestos y consternados, porque no nos pueden avisar con una semana de anticipación que van a hacer un corte un fin de semana largo, con los daños que eso causa. No podemos creer de cómo habla el gobierno de crecimiento económico, y cuando toman medidas como estas no les preguntan a las industrias afectadas. En la zona cero, que somos la zona más afectada desde el estallido social y pandemia, con todos los créditos que tenemos de mochila, que nos cierren un fin de semana largo va a causar pérdidas aproximadas, sólo en la gastronomía, de unos $3 mil millones”, detalla Jadue.

Y agrega que “nosotros no podemos aguantar. El corte lo estarían haciendo un viernes a las 5 de la tarde. Esto nos afectaría un viernes y sábado que son los días más fuertes de venta de todos los locales. No es sólo la gastronomía la que se ve afectada. La zona cero es la zona que concentra más teatros en la capital. Qué haces con los artistas, con las funciones que ya están vendidas”.

Carta al ministro

Jadue cuenta que este jueves, apenas se enteraron de la noticia, enviaron una carta al ministro de Economía, Nicolás Grau, donde le piden, entre otras cosas, modificar la fecha del corte de agua.

“No sólo estamos reclamando, sino que propusimos una solución, que nos reduce bastante las pérdidas. Estamos proponiendo que el corte se produzca a partir del domingo a las 5 de la tarde, hasta la madrugada del martes. Recordemos que el lunes es feriado, por lo tanto, no estaría afectando a los jardines infantiles y colegios, pero a nosotros sí nos reduce mucho las pérdidas. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta de ninguna autoridad de gobierno, ni de Metro, ni de Aguas Andinas”, señala el dirigente.

“Nos llama la atención de que ayer (jueves) el Presidente dé la señal de que necesitamos tener crecimiento económico, pero toman decisiones que no miden los impactos, y así es muy difícil lograr los objetivos. Lo más terrible es que los que siguen pagando la cuenta somos nosotros. Pagamos la cuenta del estallido, de la pandemia y ahora estamos pagando esta cuenta. Esto es increíble”, enfatiza.

Por su parte, los centros comerciales ubicados en las zonas afectadas por el corte de agua no se verían afectados, ya que cuentan con abastecimiento de agua propio por más de 24 horas. De todos modos, piden a los usuarios revisar la información en sus respectivas páginas web.

El corte de agua está programado para el viernes 6 de octubre y durará desde las 17.00 hasta las 06.00 horas del domingo 8 de octubre.

Los trabajos serán efectuados a solicitud de Metro de Santiago en seis comunas del sector norte y oriente de la capital, y comprenden el perímetro del sector ubicado entre las calles Av. Américo Vespucio por el norte, Av. Eliodoro Yáñez por el oriente; Av. 10 de Julio por el sur; y Caupolicán por el poniente. Las comunas que se verán afectadas son Independencia, Recoleta, Renca, Conchalí, Santiago y Providencia.