Gobierno duplica monto para el funcionamiento del Mepco y recursos llegan a US$1.500 millones para atenuar alza de precios de combustibles

El precio de los combustibles se ha transformada en una de las preocupaciones más inmediatas del nuevo gobierno. Es que la escalada alcista que suma 30 semanas seguidas, acumulando un incremento de $ 168 en este periodo, tiene a las bencinas, en todos sus octanajes, sobre los $1.000 por litro en el país, tendencia que amenaza con profundizarse y extenderse por varios meses más, producto de los efectos de la guerra en Ucrania.

Y si bien hasta el momento el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) con que cuenta la autoridad para suavizar el impacto de dichos aumentos a nivel local, sigue operando con normalidad, los incrementos registrados hasta ahora han hecho que los recursos que permiten entregar los subsidios correspondientes y que el traspaso sea de no más de $6,7 semanal, se comiencen a acabar. Esto, por la forma en que está construido el Mepco. Por tal razón, el Ejecutivo envió este lunes un proyecto de ley al Congreso para aumentar los recursos que tiene el mecanismo, pasando de los actuales US$750 millones a US$1.500 millones.

La iniciativa será analiza a las 17 horas por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hasta total despacho. La idea es que mañana pueda ser discutida en la sala de la Cámara, para luego pasar al Senado.

Este mecanismo opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles establecidos en la ley Nº18.502, los que se modifican sumando al componente base establecido en esa ley un componente variable -que puede ser positivo o negativo-, determinado para cada uno ellos. El mecanismo se aplica solamente a cuatro combustibles: gasolina automotriz, petróleo diésel, gas licuado de petróleo de uso vehicular y gas natural comprimido de uso vehicular.

De acuerdo al proyecto, debido al aumento del precio del petróleo y sus derivados durante el año 2021, el gasto fiscal acumulado producto del funcionamiento del mecanismo hubiese alcanzado el tope legal vigente a esa fecha en febrero de 2022, lo que habría gatillado el fin del sistema.

Para evitar esto es que la Ley N°21.420 de 2022, que Reduce o Elimina Exenciones Tributarias que Indica, en su artículo 7, incrementó el límite definido en el artículo 4° de la Ley N°20.765 para la operación del Mecanismo de US$500 millones a US$750 millones.

Sin embargo, según argumenta el texto presentado a la Cámara de Diputados, “el ajuste antedicho se ha vuelto insuficiente ante las nuevas fluctuaciones de los combustibles en el mercado internacional, principalmente por la invasión de Rusia a Ucrania”.

El proyecto argumenta que desde principios de este año el precio del petróleo se ha incrementado más del 30%, con alta volatilidad, llegando algunos días a aumentos de más del 60% de los valores observados a principios de año. Por tal razón, “desde el inicio del periodo de funcionamiento del Mecanismo hasta febrero de 2022, la menor recaudación del Mepco acumula un monto de US$610 millones”.

De acuerdo con las estimaciones internas de Hacienda, el techo de US$750 millones que contempla actualmente la ley se podría superar a fines de marzo o principios de abril de este año, por lo cual el precio de los combustibles debería converger, en un plazo menor a 12 semanas, al nivel que tendría si no estuviera operando el Mepco. Para las gasolinas de 93 y 97 octanos esto equivale a un incremento de al menos $250 por litro.

Con el fin de suavizar esa trayectoria, la iniciativa enviada este lunes propone una modificación al techo máximo del subsidio actualmente vigente, pasando de US$750 millones a US$1.500 millones.

La expectativa de los diputados

Los parlamentarios, si bien en su mayoría afirman que es una medida necesaria el ampliar los recursos con los que cuenta el Mepco, coinciden en que se debe incorporar otros combustibles, como la parafina. De acuerdo a un informe de Clapes UC, este combustible ha subido un 50%. De hecho, su cotización ya supera los $1.000 promedio en el país y se espera que siga subiendo otro 15% en el segundo trimestre.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo (PS), sostuvo que si bien es positivo el ingreso de este proyecto, le parece “prudente poder ampliar el Mepco a otros derivados del petróleo para aliviar el bolsillo de las diversas familias chilenas”. Mientras que Alexis Sepúlveda, diputado del partido Radical, aseveró que “esperamos como comisión que esto no sea una moderación de las alzas, sino que implique una disminución del valor del combustible y que se incluya a las parafinas. Esperamos que el gobierno pueda escuchar estos planteamientos”.

Desde la oposición, el diputado UDI, Guillermo Ramirez, comentó que “existe un acuerdo transversal en el Congreso de que se debe legislar sobre el Mepco para que el alza no impacte tan fuertemente a los chilenos”. Sin embargo, lamentó que “el proyecto de ley que el gobienro iba a enviar todavía no lo hace y por ello, anticipó que “habrá que esperar una o dos semanas para ser aprobado”. De todas maneras, dijo que su sector está “dispuesto a legislar para que los chilenos no sufran el impacto por el alza de los precios”.

El diputado RN, Frank Sauerbaum, puntualizó que “junto con aumentar los recursos del Mepco, se debe incluir a la parafina y al gas dentro del mecanismo para poder ir disminuyendo los precios lentamente”.