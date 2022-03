Gobierno modifica el Mepco para contener alza de las bencinas y expertos advierten por gas licuado y parafina

La escalada alcista del precio del petróleo no se detiene. El gas llegó a niveles históricos, con alzas diarias récord; mientras que el petróleo superó holgadamente la barrera de los US$ 120, situándose en máximos de 14 años, presionado por el anuncio de EE.UU. de prohibir la importación de crudo ruso a su territorio.

Y estos aumentos se iban a expresar en fuertes alzas en el precio de los combustibles a nivel local esta misma semana, elevando los precios de las bencinas entre $20 a $50. Para evitar esa situación es que Hacienda tuvo que modificar los parámetros con los que se fija el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), ya que la fuerte y abrupta alza que ha tenido el petróleo dejó sin margen de acción al Mepco y por ello el gobierno tuvo que hacer frente a estos movimientos.

¿Por qué sucede esto? El Mepco funciona a través de una banda que se calcula con una serie de precios de referencia del petróleo, donde se consideran precios pasados, futuros, márgenes de refinación, lo que da un precio de referencia. Ese precio se mueve en una banda que tiene una flexibilidad de 5% hacia arriba o hacia abajo, y con ello, el alza o la baja del precio no puede ser superior a $6,7 por litro.

Si el precio del petróleo se sale de esa banda, el alza o la baja es mayor a los $6,7. Eso fue lo que pasó ahora con esta fuerte escalada en los precios del petróleo, y por ello, el gobierno tuvo que mover los parámetros de referencia para frenar el incremento, y que los precios volvieran a la banda con que opera el Mepco.

“Si no realizamos esta modificación, posiblemente las gasolinas y el diésel podría subir entre $ 20 y $ 50. El diésel podría acercarse a un aumento de $ 50 y las gasolinas podrían fluctuar alrededor de los $ 25 de aumento”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Cerda destacó que, con este ajuste en el mecanismo, el Mepco estará dando un subsidio a las gasolinas de $ 210, y $ 170 en el caso del diésel. Y por ello es posible anticipar que las bencinas subirán de precio durante las próximas 30 semanas. Esto se sumaría a los casi $79 que ya han aumentado en lo que va del año.

Ante este escenario, el jefe de la billetera fiscal advirtió que hay otros parámetros del Mepco que se pueden modificar en las semanas venideras y le endosó la responsabilidad al gobierno de Gabriel Boric.

Luis Gonzales, Coordinador Económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC, explica que “Hacienda está utilizando los instrumentos que le facultan estipulados en la ley del Mepco. Esta semana modificó tanto la ponderación del promedio entre precios históricos como futuros del precio del Brent a nivel internacional y el promedio mismo de los precios históricos del Brent”.

Tomás Flores, economista de LyD, comenta que “la gasolina, a nivel mundial, subió 19,6%, mientras que el petróleo diésel lo ha hecho en 40,8%. Estos incrementos tan disruptivos y de incierta duración, en una situación en donde hay subsidios otorgados por el Mepco de $143 por litro para la gasolina 93 y de $79 por litro de diésel, generan una presión sobre los precios domésticos que hacen recomendable adecuar nuestro mecanismo estabilizador, dado que no es descartable un escenario en donde todo este shock se disipe. Ahora bien, si ello no ocurre y estamos ante una nueva crisis del petróleo, no existe otro camino que sincerar los precios domésticos”.

Gas licuado y parafina

El Mepco sólo cubre las fluctuaciones de los precios de la bencina y el diésel, sin considerar el gas licuado y la parafina que también son productos que se verán alcanzados por esta crisis de precios originada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por esta razón, los expertos anticipan que ambos combustibles verán subir sus precios durante las próximas semanas.

En ese sentido, Gonzales sostiene que “el gas licuado de petróleo para consumo de hogares no tiene un mecanismo de compensación y por lo tanto, sufre de las presiones del gas a nivel internacional, lo mismo que la parafina, son combustibles que experimentarán aumentos en los próximos meses con impactos significativos en los presupuestos de los hogares”. En esa línea, Flores añade que “efectivamente, gas licuado y parafina no tienen mecanismo estabilizador, por lo cual podrían subir más de 20% en los próximos días”.