Gremio lechero critica a NotMilk por publicidad con Julio César Rodríguez y acusa “insulto y falta de respeto”

hace 55 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

La Asociación de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) lanzó duros cuestionameintos a la campaña publicitaria ‘No es leche y punto’ de NotCo. En particular, el gremio lechero de Valdivia cuestionó el spot que realizó el animador de Chilevisión Julio César Rodríguez, quien señaló: “No se pongan weones. Lo dice la caja y hasta el traductor. No sean vacas, si no es leche, y punto”.