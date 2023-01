José De Gregorio e idea de moneda única regional: “Es lo más absurdo que he escuchado”

El presidente de Brasil, Lula da Silva, en conjunto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciaron recientemente la realización de estudios para crear una moneda común para Sudamérica.

Ante esto, el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio indicó en radio Infinita que es “lo más absurdo que he escuchado. Y poco creíble”

“El euro partió después de una unión económica profunda. Mercosur no es nada. Espero que el gobierno y sus autoridades no mencionen esto porque ni siquiera vale la pena decir: vamos a ir a conversar. Es una pérdida de tiempo total”, declaró el economista.

Reforma Tributaria

La reforma tributaria será votada hoy en la Comisión de Hacienda. Respecto a esto el expresidente del Banco Central y exministro señaló que al igual que todas las reformas tributarias, esta tendría sus pros y contras, sin embargo, apuntaría en “alguna dirección correcta”.

Al mismo tiempo De Gregorio en conversación con radio Infinita, aseguró que “no existen impuestos inofensivos, que no afecten el crecimiento ni la rentabilidad de las empresas. Por otra parte, es necesario recaudar porque tenemos un problema fiscal complicado”.

Respecto al panorama económico fiscal, el ex ministro señaló que es importante tener en cuenta también la situación en el sistema previsional. “Mientras no resolvamos el problema de las pensiones la tentación de seguir aumentando la Pensión Garantizada Universal (PGU) con lo cual vamos a seguir fomentando la informalización y la no cotización. Es un problema bastante grave” dijo.

Es por esto que recalcó la importancia de formalizar el empleo señalando que “hay muchas maneras, como el sistema de pensiones que genera incentivos para que la gente cotice y esté contratada. Pero hay otra cosa que hay que hacer: tenemos que ir a paso firme hacia una economía digital”.

Asimismo se refirió a la reforma de pensiones que, similar a la reforma tributaria, “se encuentra en la dirección correcta”, destacando que “consolida un sistema de capitalización en 10 puntos y agrega mayores ahorros”.

“Tiene algunas discusiones que podemos tener de quién maneja, cómo se maneja (...) Creo que todas esas cosas tenemos que discutirlas, desdramatizarlas y dejar estas cosas como de eslogan un poquito vacíos” declaró en torno a los tópicos de la reforma que siguen en debate.