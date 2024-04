La nueva batalla de Gino Lorenzini: ahora impugna preguntas del Censo 2024 en recurso de protección contra el INE

El fundador de Felices y Forradaos (FyF), Gino Lorenzini, inició una nueva batalla. El 15 de abril, la Corte Suprema resolvió revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y declaró admsible un recurso de protección que presentó el ex candidato presidencial independiente en contra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

¿La razón? Según argumenta el ingeniero comercial de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), la institución dependiente del Ministerio de Economía, en dos preguntas del Censo 2024, “solicita información personal y transgrede los límites constitucionales que deberían regirse por principios estadísticos”.

“Estoy profundamente complacido de que la Corte Suprema, de forma unánime, haya reconocido la importancia de revisar estas preguntas del Censo. Este es un momento crucial para la protección de nuestros derechos constitucionales y privacidad,” afirmó Lorenzini, quien pretende postular a la gobernación de la Región Metropolitana. “Como ciudadano y ahora como precandidato a gobernador, reafirmo mi compromiso con la defensa de la privacidad de los individuos y con la transparencia gubernamental”, dijo a Pulso.

Lorenzini también destacó la importancia de este caso para su campaña y para la protección de los derechos civiles en general: “Este recurso no sólo refleja mis valores de liderazgo responsable y defensa de los derechos constitucionales, sino que también establece un fuerte precedente para la forma en que deben tratarse los datos personales en las investigaciones estadísticas nacionales. Continuaré vigilante a la respuesta del INE y a las próximas decisiones de las cortes”.

Lorenzini está cesante desde abril de 2023 y vive, ha sostenido, de los recursos acumulados en su Ahorro Previsional Voluntario (APV), un instrumento adicional y complementario al ahorro en la cuenta de capitalización individual obligatoria en una AFP, cuyo objetivo principal es aumentar el monto de la pensión o compensar períodos no cotizados.

La nueva batalla de Gino Lorenizi comenzó el 16 de marzo, al interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestionando las preguntas D 16 y E 22 del Censo 2024.

Según describe el libelo, la primera se pregunta el nombre completo “de todas las personas que conforman este hogar y que residen habitualmente es la vivienda”, y además la fecha de nacimiento. Ambos son datos personales porque permiten identificar no sólo al dueño de casa sino también a todos los residentes, consignó el mismo escrito.

“Se debe señalar que estos datos, sobre todo el nombre de las personas que conforman el hogar y que residen habitualmente en la vivienda, no corresponde y es además ilegal que se pregunten, ya que la recurrida los tiene prohibido solicitar tanto por el artículo 19 numeral 4 de la Constitución Política y además por la ley 17.374 artículo 20″, dijo.

Relaciones cortadas

“Me pareció raro, irregular e ilegal aquello, decidí estudiar si en el anterior Censo se hicieron dichas preguntas. De esta manera para salir de dudas, revisé el cuestionario del Censo anterior realizado, es decir el Censo 2002, que adjunto como documento 2 del primer otrosí, y confirmé que, en esos tiempos, el INE sí cumplía la Constitución, porque sólo solicitaba el Nombre de quien respondía, jamás el Nombre completo, menos el nombre completo de toda la familia residente, y tampoco se pedía fecha de nacimiento, sino solamente la edad”, sostuvo el escrito.

Por otro lado, el ex candidato presidencial explicó que ya no tiene relación fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien desde Estados Unidos llevó adelante su última campaña presidencial de 2020. En aquella época era común ver participar a Lorenizini en el programa de YouTube denominado “Bad Boys”, vitrina que posteriormente sirvió al economista de la Universidad de Chile para lanzar su candidatura presidencial.

Lorenzini dice a Pulso que la “relación está completamente cortada. No puedo colaborar con alguien que no cumple su palabra. El partido lleva tres años sin implementar un sistema de democracia digital y por eso dejaría de existir en diciembre 2025″.

“Cuando ayudé a levantar los 25.000 afiliados del PDG sólo pedi que llevaran candidatos independientes y que todas las decisiones del partido y en el Congreso se tomaran con democracia digital. Como no cumplieron ambos, me di cuenta que era un partido que no cumpliría su palabra. Fue buena decisión salir inmediatamente ante eso, y muy probablemente el PDG deje de existir en las elecciones de diciembre 2025, por no tener definido sus principios y no haber implementado la democracia digital”, concluyó.