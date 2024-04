Las claves de la mega oferta de BHP por Anglo American que remece la minería mundial del cobre

Este miércoles el mercado mundial del cobre fue remecido por la noticia de que la mayor empresa minera del mundo, la angloaustraliana BHP, realizó una oferta para comprar la británica Anglo American, con lo que se crearía la mayor firma de cobre del planeta. Si bien primero la información fue publicada por Anglo American, la mañana de este jueves BHP confirmó su intención y el monto.

¿De qué se trata?

De acuerdo a información de Reuters, BHP presentó una oferta de fusión “no solicitada, no vinculante y altamente condicional”, según reportaron inicialmente agencias de noticias internacionales como Reuters y Bloomberg. La propuesta consiste en un canje de acciones y estaría antecedida de una operación que permitiría a Anglo American escindir para sus accionistas los negocios que desarrolla en otros minerales la empresa a través de Anglo American Platinum y Kumba Iron Ore.

La Oferta

BHP dijo este jueves que su oferta valoraba Anglo American en unos US$38.800 millones, y está supeditada a que Anglo American segregue las participaciones en dos unidades cotizadas en Sudáfrica. BHP dijo que ofrecería a los accionistas de Anglo 25,08 libras (31,39 dólares) por acción, una prima del 31%, y se haría con los activos de mineral de hierro y platino del grupo que cotiza en Londres en Sudáfrica, donde la mayor minera cotizada del mundo no tiene activos. Anglo American dijo que está estudiando la propuesta, que calificó de no solicitada, no vinculante y muy condicional. Los participantes en el sector esperan una guerra de ofertas.

Qué implica para el mercado del cobre

Si se llega a un acuerdo, la operación crearía un grupo minero de cobre con alrededor del 10% de la producción mundial y probablemente desencadenaría más transacciones en la industria minera mundial. El sector minero ha sido testigo de una oleada de fusiones y adquisiciones a medida que las empresas revisan sus activos para aumentar su exposición a metales considerados fundamentales para la transición energética mundial.

El cobre representa alrededor del 30% de la producción de Anglo American, mientras que BHP cuenta entre sus activos con una participación mayoritaria en la mina chilena Escondida, la mayor mina de cobre del mundo. BHP compró la minera australiana de cobre y oro Oz Minerals por US$6.340 millones en mayo del año pasado, lo que representa su mayor adquisición desde 2011.

Anglo tiene minas de cobre en Chile (El Soldado, Los Bronces y un joint venture en Collahuasi, con Glencore) y Perú, donde también opera BHP, y su producción combinada ascendería a unos 2,6 millones de toneladas métricas al año, lo que la situaría muy por delante de la minera estatal chilena Codelco.

Esta estimación se deben a que las previsiones de producción de cobre de Anglo para 2024 se sitúan entre 730.000 y 790.000 toneladas. BHP prevé una producción de cobre de entre 1,7 y 1,9 millones de toneladas para los 12 meses que terminan en junio.

¿Por qué se realiza ahora la oferta?

La propuesta llega después de que Anglo, con una capitalización bursátil de US$37.700 millones al cierre del miércoles, iniciara en febrero una revisión de sus activos en respuesta al desplome del 94% de sus ganancias anuales y a una serie de amortizaciones debidas a la caída de la demanda de la mayoría de los metales que extrae. En los últimos doce meses, sus papeles han caído casi 16%. En 2023, la firma reportó una fuerte caída en sus ganancias y ha ajustado sus previsiones de producción de cobre de manera drástica. Entre altos ejecutivos del sector consideran que una operación así tendría sentido porque hay mucho apetito por el cobre en el mercado global y que hay empresas del sector, como BHP, que tienen mucha caja. Además, apuntan que la caída de la acción de la británica la deja muy vulnerable y expuesta a un take over o propuestas no solicitadas.

BHP, la mayor minera del mundo que cotiza en bolsa y más conocida por la extracción de mineral de hierro, cobre, carbón de coque, potasa y níquel, tenía una capitalización bursátil de unos US$149.000 millones de dólares.

Además, los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la automatización, y la transición energética, que incluye vehículos eléctricos y energías renovables, han disparado las perspectivas de demanda de cables de cobre utilizados para conducir la electricidad.

Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres se han disparado un 15% este año, gracias a las esperanzas de demanda suscitadas por los alentadores datos macroeconómicos, las apuestas de recorte de tasas en Estados Unidos y las operaciones especulativas, y los cuellos de botella en la oferta provocados por el cierre forzoso en diciembre de Cobre Panamá, una de las mayores minas de cobre a cielo abierto del mundo.

La adquisición de Anglo American también ampliaría el negocio del mineral de hierro de BHP, que genera la mayor parte de sus beneficios. Además, BHP ganaría acceso a más cobre y potasa, que son sus materias primas estratégicas clave, así como a más carbón de coque en Australia.

¿Cómo lo tomó el mercado?

La acción de Anglo American sube con fuerza este jueves. Los papeles de la minera suben al mediodía cerca de 17%, su mayor alza diaria desde el 23 de marzo de 2020.

Mientras, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,3% a 9.901,50 dólares la tonelada métrica, acercándose al máximo de dos años de 9.988 dólares tocado el lunes. Los analistas de Goldman Sachs prevén que el mercado mundial de cobre refinado registre un déficit de 428.000 toneladas en 2024 y que los precios del cobre en Londres alcancen los 12.000 dólares la tonelada en los próximos 12 meses.

¿Qué dicen los inversionistas minoritarios?

Redwheel, inversor en Anglo American, dijo el jueves que la propuesta de compra de BHP Group “no refleja el valor” de los activos de la minera que cotiza en Londres ni su plan de crecimiento, en momentos en que los accionistas empiezan a manifestarse en contra de una fusión.

En una declaración enviada por correo electrónico a Reuters, John Teahan, gestor de cartera de Redwheel Climate Engagement Strategies, dijo que los detalles de la propuesta eran “incompletos” y “bastante oportunistas”, en vista de la reciente debilidad del precio de las acciones de Anglo. “No es sorprendente que Anglo American sea un objetivo atractivo para BHP. Anglo American tiene grandes activos, sobre todo en cobre”, dijo Teahan, añadiendo que el movimiento de BHP podría “suscitar más interés”.

Previamente este mismo jueves jueves, Legal & General Investment Management (LGIM), el undécimo mayor accionista de Anglo, según datos de LSEG, dijo a Reuters que la ecuación de canje proyectada por BHP era “una propuesta poco atractiva para los inversores a largo plazo”.