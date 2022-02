Las definiciones de la nueva presidenta del Banco Central, Rosanna Costa

Será la primera mujer en presidir el Banco Central (BC) de Chile. Este jueves el gobierno anunció que Rosanna Costa ocupará el cargo que dejó Mario Marcel en el instituto emisor para liderar el Ministerio de Hacienda en el próximo gobierno.

Acá las posturas que ha manifestado a lo largo del tiempo la nueva líder del instituto emisor en distintas materias que tendrá que abordar, así como en temas más personales: autonomía del BC, inflación, política monetaria, desafíos pospandemia, retiros del 10%, su relación con Marcel, entre otros.

“Siempre me correspondió el área macro y me conquistó”

Luego de que en 2018 Costa se convirtió en la mujer más influyente en el ámbito de la economía, de acuerdo a una encuesta publicada por La Tercera, la exsubdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) dio una entrevista a este medio donde profundizó en ámbitos más personales de su vida.

“No planifiqué mi carrera, fui tomando oportunidades, y siempre me correspondió el área macro y me conquistó, se fue dando, y fui profundizando más en lo fiscal, laboral, pensiones. Es cierto que es un terreno más de hombres, porque cuesta encontrar mujeres en investigación macro. Veo que en general tendemos a elegir áreas microeconómicas porque es más fácil reconocer el aporte social directo en educación, por ejemplo, que leer el aporte social de la estabilidad de los precios. Creo que ahí hay una afinidad con la naturaleza más femenina”, dijo.

Inflación: “Cuidar el bolsillo de las personas”

La inflación está hoy en la primera línea del análisis económico. Es que precisamente es una de las variables que más impacta en los presupuestos de las familias, y ha venido subiendo de manera considerable en el último tiempo.

Eso ya se observaba en septiembre del año pasado, cuando Costa presentó el Informe de Política Monetaria en un evento organizado en conjunto por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arica y Parinacota, Parinacoop, y el BC.

En esa exposición resaltó la importancia que tiene para el banco velar por una estabilidad de precios. “El Banco Central está tomando medidas para evitar alzas desmedidas de la inflación y así cuidar el bolsillo de las personas”, dijo.

Ahí resaltó que “es importante que el crecimiento del consumo no llegue a un punto en que haga subir la inflación, porque eso perjudicaría especialmente a las personas de menores ingresos”.

Por último, aseveró que “una economía más estable y una inflación controlada ayudarán a resolver los problemas que deja la crisis, como el empleo de las mujeres o la recuperación de los ahorros del país”.

¿Activista o no activista monetaria?

Hace ya varios años, en más de una ocasión, el consejero del BC Pablo García se definió como activista en lo monetario, mientras que su par en ese entonces, Sebastián Claro, criticó el activismo monetario. Ese era tema de conversación en 2017, justo cuando Costa se integró como consejera al BC.

La primera entrevista que dio en ese cargo fue en mayo de 2017 a La Tercera, a casi cinco meses de haber asumido. Sobre ello, dijo: “No quiero ponerme la etiqueta de activista o no activista monetaria. Yo miro ese tema de la siguiente manera: el BC tiene que tomar decisiones oportunas, pero esa oportunidad tiene que matizarse con la capacidad de construir convicciones ponderando los riesgos presentes entre tomar o no decisiones en ese momento con la información que tienes. Esa es la ecuación que cada consejero tiene que ponderar”.

Además, señaló que “hay un segundo elemento que le agrego a esa ecuación, y es que los bancos centrales no buscan sorprender ni aumentar la incertidumbre en los mercados, sino que transitar por las tendencias de la economía. Eso elimina volatilidad en los mercados en vez de sumarle y es lo que los bancos centrales hacen. Y no creo que no se inscriban en eso Pablo García y Sebastián Claro. Probablemente, hay ponderaciones distintas respecto de los riesgos de actuar o no actuar en diferentes momentos”.

También agregó: “No me defino ni cómo activista ni como no activista monetaria y el mercado me irá tomando el pulso con el paso del tiempo. Yo creo que la tasa hay que usarla lo que hay que usarla, pero lo importante es que la política monetaria tiene que basarse en las tendencias de las cifras y no tanto en el día a día, porque con la última cifra es difícil separar la tendencia del efecto puntual que no prevalece en el tiempo. Por eso a veces hay rezagos, porque uno considera que esa demora no tiene un costo relevante y vale más la pena formarse una convicción. Uno tiene que ir ponderando en cada momento cómo se conjugan esos dos elementos. La volatilidad innecesaria que pueda generar la acción del BC es un costo. No hay que perder nunca de vista el objetivo de mantener la inflación baja y estable, y eso el Banco Central de Chile lo ha cumplido”.

Desafíos pospandemia

En julio del año pasado, Costa participó en el seminario “¿Cómo viene la temporada 2021-2022?” de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Allí dijo que “la crisis dejará importantes desafíos para la economía chilena, como la necesidad de configurar una trayectoria sostenible para las finanzas públicas, reducir la incertidumbre económica y revertir la reducción del crecimiento tendencial”.

También comentó que los desafíos que tiene el país hacia adelante, entre los que se encuentran las demandas sociales, “serían más fáciles y posibles de llevar con mayor crecimiento”. Agregó que la productividad del país se ha visto debilitada hace varios años, por lo que para sortear con éxito los desafíos que tiene el país “un camino posible requiere fortalecer la productividad de nuestra economía”.

Retiros del 10%

En noviembre de 2021 se discutía en el Congreso la idea de un cuarto retiro del 10% de las AFP. En ese contexto, la entonces consejera del BC se refirió a este tema en una entrevista con el DF, marcando una posición alineada con los dichos de Marcel.

“El primer retiro tuvo un efecto distinto a los siguientes debido a que existe un efecto acumulativo y porque se suponía era el único. En la medida que se van repitiendo los retiros se produce el efecto acumulativo, las expectativas de nuevos retiros aumenta y se va reduciendo la profundidad del mercado de capitales, particularmente en el largo plazo, la vulnerabilidad del sistema aumenta”, comentó.

Asimismo, sostuvo que “el Banco Central ha dicho que no solamente importa el cuarto retiro, que ya es complejo porque es muy difícil de absorber, sino que preocupa que se deje la puerta abierta para que vengan sucesivos retiros”.

La presidencia que no fue

Hasta antes del avance del cuarto retiro del 10%, Rosanna Costa corría con absoluta ventaja para ser la primera presidenta del ente rector. Sin embargo, cuando en octubre de 2021 el gobierno tenía que anunciar quién sucedería a Mario Marcel en la presidencia del BC, el complejo clima económico, político e institucional del país y el altamente reconocido desempeño de Marcel llevaron al gobierno a activar el plan B.

A mediados de octubre el Presidente Sebastián Piñera se comunicó con Marcel. Pocos días después lo renovó en el cargo. La decisión no fue bien vista por un sector de la centroderecha.

Sobre esa designación, en noviembre de 2021 Costa dijo al DF: “Mario ha sido un gran presidente del banco. Yo participo de un consejo que está muy afiatado y muy comprometido con el trabajo y los desafíos que tiene el banco. Es una institución que tiene unos equipos de lujo. Así que, mangas arremangadas para los desafíos que vienen”.

Y consultada respecto de si se había ilusionado por ser la primera presidenta mujer del instituto emisor, respondió: “Era una posibilidad, como también estaba la posibilidad que no fuera y no fue. Y, como les digo, arremangadas las mangas y muy comprometida con lo que venga en un equipo de trabajo con el que me siento muy cómoda, con un presidente que lo ha hecho muy bien y con el cual el Consejo trabajamos muy armónicamente y con unos equipos que son de primera”.

La autonomía del BC

La autonomía del BC ha estado más que nunca en el debate en momentos en que se discute la nueva Constitución. Costa entregó su visión sobre el tema en diciembre de 2019, cuando fue ratificada por el Senado como consejera.

Ahí habló sobre los requisitos fundamentales que debe exhibir el BC, mencionando la credibilidad en la meta inflacionaria, la autonomía -”pero autonomía no significa, por cierto, una carta abierta para hacer cualquier cosa”-, la transparencia y la rendición de cuentas.

“En la medida que se entregan tareas múltiples, más complejas, y más cercanas a ámbitos propios de las definiciones de política económica, esta rendición de cuentas se dificulta, entre otros por la multiplicidad de objetivos y el potencial conflicto entre ellos”, remarcó.

Su visión de Mario Marcel

La nueva presidenta del instituto emisor conoce a Mario Marcel en tres etapas diferentes, según ella misma dijo el 11 de enero en un homenaje organizado por Clapes UC al futuro ministro de Hacienda, denominado “Economistas celebran a Mario Marcel”.

La primera, explicó, fue cuando Marcel era Director de Presupuestos, “y yo alguien que leía los footnotes y las glosas para entender lo que se estaba haciendo”.

La segunda, fue en la Comisión Marcel para la reforma previsional. ”Estoy casi segura que le dedicó mucho tiempo a pensar en la organización del grupo, leyendo y estudiando sobre las comisiones asesoras en otros países, y sus dinámicas, sin dejar nada al azar, constaté su capacidad de escucha, su empeño por una propuesta sólida y concordada”, manifestó respecto al homenajeado.

Tercero, en el BC, “donde también ha demostrado su gran capacidad de trabajo, su versatilidad, su motivación por el servicio público, su liderazgo en momentos turbulentos”, comentó.

Ahora viene la cuarta etapa: Marcel liderando Hacienda, y Costa encabezando el BC.