Los 10 puntos que permitieron destrabar la negociación del Presupuesto 2022

Fue algo que se comenzó a negociar desde que el Presupuesto salió de la Comisión Mixta. El gobierno y la oposición iniciaron acercamientos para acelerar la tramitación del erario fiscal y buscar los acuerdos necesarios. Estas conversaciones también incluyeron a los parlamentarios del oficialismo. Y así fue como el pasado jueves en la madrugada se logró despachar el proyecto, quedando a un paso de convertirse en Ley.

Ahora sólo falta que se ratifique en la Cámara de Diputados el próximo lunes 22 de noviembre. Y la expectativa del gobierno es que se apruebe tal cual, puesto que las modificaciones consideran también los puntos que cuestionaron los diputados.

Además, el 22 de noviembre es el último día del plazo para que el Congreso despache a ley el erario fiscal, por lo que el margen para una comisión mixta es prácticamente nulo, lo que aumenta el escenario de que se avance tal como se emano del Senado.

Lo primero que se tiene que mencionar es que el cambio realizado por el Ejecutivo mantuvo los bordes del Presupuesto: El gasto público en comparación con la ejecución de 2021 cae 22,5%, lo que se traduce en un monto de US$82.135 millones frente a los US$ 105.921 millones para el año en curso. No obstante, a ello, el la Dirección de Presupuestos (Dipres) destacan que en relación a la ley aprobada 2021 el monto crece 3,7%. “Dichos recursos permiten, por una parte, asegurar el financiamiento de prestaciones sociales del Estado para con los ciudadanos, la continuidad de inversiones públicas, así como nuevas iniciativas, las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos, y otros compromisos legales, como el financiamiento de leyes en trámite en el Congreso Nacional”, sostiene la directora de Presupuestos, Cristina Torres.

La Directora de Presupuestos destaca del acuerdo que “es necesario retomar la senda de convergencia de la política fiscal e iniciar la recomposición de ahorros del país, transitando hacia una normalización del gasto, recuperando los equilibrios fiscales”. Y además dice que “permite generar flexibilidad en el uso de recursos para el próximo gobierno, junto con proyectar holguras a mediano plazo.

Entre los cambios acordados en el Senado son 10 los ejes claves que permitieron destrabar esta compleja negociación.

Directora de Presupuestos, Cristina Torres

1. Migraciones. Con el fin de fortalecer los recursos destinados al nuevo Servicio de Migraciones, se incrementó su presupuesto para crear 4 líneas de trabajo asociadas a requerimientos planteados para un mejor funcionamiento de este nuevo servicio a través del Programa Registro Nacional de Migrantes, el Programa Visas en el Extranjero, el Programa Cerrando Brechas, y el Programa Inclusión Regional. Así, el presupuesto alcanzó una suma de $14.222 millones en la propuesta original del Ejecutivo, a la cual se le adicionaron $1.999 millones como consecuencia del debate legislativa para fortalecer el servicio y sus líneas de trabajo.

2. Gobiernos Regionales. Los recursos para los gobiernos regionales, en funcionamiento presenta un incremento del 3,5% respecto del año 2021, superando altamente, el crecimiento promedio del periodo 2017-2021 correspondiente a 1,8%. Respecto del presupuesto de inversión regional este asciende a $1.295.927 millones para el año 2022, lo que significa un incremento del 5,3% respecto del año 2021.A ello se adicionarán recursos no ejecutados el presente año 2021 por un monto de hasta $50.000 millones, como Saldo de Caja. Se menciona que el proyecto considera cambios en la estructura presupuestaria de los gobiernos regionales, de forma de dotarlos de mayor autonomía en las decisiones presupuestarias.

3. Per cápita de Salud. El proyecto 2022, ingresó un monto de $8.731 per cápita, pero luego en la discusión se mejoró llegando a un incremento en $8.931. Esto implica un crecimiento de $133.967 millones en los recursos para Atención Primaria de Salud, respecto de 2021. En el periodo 2018-2022 se ha incrementado en $2.231 el per cápita basal de la atención primaria de salud, equivalentes a un incremento de un 33% en 4 años.

4. Listas de Espera. Se acordó la creación de un fondo especial para financiar el gasto asociado a la resolución de listas de espera de las atenciones de salud a través de recursos adicionales por hasta $120.000 millones para estos fines.

5. Nuevas unidades en vivienda. Dado el déficit habitacional, se acordó la entrega de 25.000 unidades adicionales para el próximo periodo, que se sumaron a las 25 mil unidades que incorporaba el presupuesto original. Esto significará en el Fondo Solidario de Vivienda un plan de 200.000 unidades en 4 años. Esta propuesta implica para 2022, recursos adicionales en su primer año. Además, quedó expresamente comprometido que su distribución en los Serviu se haga de acuerdo a las regiones que presentan mayor déficit.

6. Aumento Bono a Cuidadores. Se acordó el Pago a Cuidadores del Programa de Atención Domiciliaria a personas con dependencia severa. De acuerdo con la norma que lo rige, el estipendio corresponde al 10,4% del valor del ingreso mínimo mensual para los trabajadores del régimen general al 1º de enero del 2016, el que se reajuste año a año. En 2021 el monto promedio mensual del pago es de $29.692, con una cobertura proyectada de 25.305 personas. Para 2022, por aplicación de inflactor llega a $30.998. Sin embargo, se acordó su incremento a $35.000, incorporando un mayor gasto de $1.200 millones al programa.

7. Fortalecimiento a programas para el apoyo laboral femenino. Se fortalece el Programa mujer y trabajo, a través del aumento en la cobertura del “Programa de 4 a 7″ y “Apoyo a mujeres jefas de hogar”, los que incrementan su oferta en un 10% y 30% respectivamente, a través de inyección de recursos por más de $1.600 millones.

8. Programa de apoyo a colaboradores del sector cultura. Se incorpora un fondo de US$20 millones para implementar, durante el primer semestre de 2022, un programa especial que permita desarrollar medidas de apoyo a los colaboradores del sector de la cultura, las artes y el patrimonio, cuya actividad, personal, colectiva o de agrupación se haya visto afectada por la pandemia provocada por el Covid-19.

9. Apoyo especial a la educación rural. Un requerimiento especial de senadores de La Araucanía fue la creación de un fondo concursable de Infraestructura para establecimientos educacionales particulares subvencionados ubicados en zonas rurales, que tengan alta proporción de matrículas de procedencia indígena, con el fin de construir, remodelar o reparar aulas de clases, espacios deportivos o de recreación, casinos y baños. Adicionalmente, se extiende el beneficio de transporte escolar rural a los alumnos que asistan al nivel de educación parvularia en establecimientos educacionales o jardines infantiles.

10. Aumentan recursos de la “Glosa Republicana”. Finalmente, destaca el incremento de la llamada “Glosa Republicana”, o de libre disposición que pasa de US$720 millones en el proyecto original a US$800 millones. Esto se hizo través de un aumento en los recursos con facultad de reasignación.