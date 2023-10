¿Pagaría la gente casi US$ 14 al mes por usar Instagram en sus teléfonos sin anuncios? ¿Qué tal casi US$ 17 al mes por Instagram más Facebook, pero en el escritorio?

Eso es lo que Meta Platforms quiere cobrar a los europeos por suscripciones mensuales si no aceptan que la empresa utilice su actividad digital para dirigir anuncios, según una propuesta que el gigante de los medios sociales ha hecho en las últimas semanas a los reguladores.

La propuesta es una táctica de Meta para sortear las normas de la Unión Europea (UE) que amenazan con restringir su capacidad de mostrar a los usuarios anuncios personalizados sin su consentimiento previo, poniendo en peligro su principal fuente de ingresos.

Los responsables de Meta detallaron el plan en reuniones celebradas en septiembre con sus reguladores de privacidad en Irlanda y de competencia digital en Bruselas. El plan también se ha compartido con otros reguladores de la privacidad de la UE para que aporten su opinión.

Meta ha comunicado a los reguladores que espera poner en marcha el plan -que denomina SNA, o suscripción sin anuncios- en los próximos meses para los usuarios europeos. Según personas familiarizadas con la propuesta, los usuarios podrán elegir entre seguir accediendo a Instagram y Facebook de forma gratuita con anuncios personalizados, o pagar por versiones de los servicios sin publicidad.

Según el plan, Meta ha comunicado a los reguladores que cobraría a los usuarios unos 10 euros al mes, equivalentes a unos US$ 10,50, en ordenadores de sobremesa con una cuenta de Facebook o Instagram, y unos 6 euros por cada cuenta adicional vinculada, según las personas citadas. En los dispositivos móviles, el precio ascendería a unos 13 euros al mes, ya que Meta tendría en cuenta las comisiones que cobran las tiendas de aplicaciones de Apple y Google por los pagos dentro de las aplicaciones.

Meta planea cobrar US$ 14 al mes por usar Instagram o Facebook sin anuncios

La intención de lanzar una opción de suscripción para los servicios básicos de Meta supone un giro importante para la empresa. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, lleva mucho tiempo insistiendo en que sus servicios básicos deben seguir siendo gratuitos y financiarse con publicidad para que puedan estar al alcance de personas de todos los niveles de ingresos.

“No necesitas miles de dólares para conectarte con las personas que usan nuestros servicios”, dijo Zuckerberg en una conferencia en 2018, en una indirecta no tan sutilmente velada a su rival Apple, donde el CEO Tim Cook, por su parte, denunció lo que llamó un “complejo industrial de datos”.

Los usuarios conscientes de la privacidad en Estados Unidos no deberían esperar que se les ofrezca pronto la opción de pagar por Instagram o Facebook sin anuncios. Las propuestas de Meta se han presentado específicamente como una forma de sortear las exigencias de los reguladores de la UE de solicitar el consentimiento antes de procesar los datos de los usuarios para seleccionar anuncios altamente personalizados.

Sin duda, Zuckerberg también ha dicho que estaría abierto a la idea de un servicio de pago para hacer frente a un escrutinio más estricto sobre la privacidad. Y a principios de este año, en medio de una caída generalizada de la tecnología y una tendencia creciente hacia las suscripciones de aplicaciones como Snapchat y X, anteriormente Twitter, Meta introdujo un servicio de verificación de usuarios de pago.

No está claro si los reguladores de Irlanda o Bruselas considerarán que el nuevo plan cumple la legislación de la UE, o si insistirán en que Meta ofrezca versiones más baratas o incluso gratuitas con anuncios no personalizados en función de la actividad digital del usuario.

Según algunas de las personas familiarizadas con las propuestas, uno de los problemas para los reguladores es si los precios que Meta propone cobrar harán que el servicio sin anuncios sea demasiado caro para la mayoría de la gente, incluso si no quieren que sus datos se utilicen para dirigir anuncios.

Un representante de Meta afirma que la empresa cree en los “servicios gratuitos que se apoyan en anuncios personalizados”, pero que está explorando “opciones para garantizar que cumplimos los requisitos normativos en evolución”.

Por su parte, un vocero de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que lidera la aplicación de la ley de privacidad de la UE para Meta porque tiene una sede regional en Irlanda, no tuvo inmediatamente un comentario. La Comisión Europea, que vela por el cumplimiento de la ley de competencia digital, tampoco hizo comentarios de inmediato.

Hasta ahora no se había informado de la propuesta de Meta a los reguladores ni de los detalles del plan, como el precio y el calendario. El New York Times dio a conocer el mes pasado que Meta estaba considerando la posibilidad de ofrecer versiones sin publicidad de sus aplicaciones previo pago.

La propuesta de Meta se ha visto impulsada por las exigencias de los reguladores de la privacidad, encabezados por Irlanda, de que Meta solicite el consentimiento del usuario antes de mostrar los llamados anuncios de comportamiento, dirigidos con datos de actividad del usuario. En respuesta, Meta había ofrecido solicitar dicho consentimiento a finales de octubre, según informó anteriormente The Wall Street Journal.

Por otra parte, el brazo ejecutivo de la UE declaró el mes pasado que Instagram, Facebook y la red publicitaria de Meta entrarían en el ámbito de aplicación de la nueva ley de competencia digital del bloque, la Ley de Mercados Digitales. Esa ley exige el consentimiento del usuario antes de mezclar sus datos entre sus servicios o combinarlos con los de otras empresas.

Meta ha dicho que espera que su plan de suscripción pueda cumplir ambos edictos. Según la legislación de la UE, un usuario que se niegue a dar su consentimiento para cierto uso de datos debe poder seguir accediendo a un servicio.

Meta informó que sus ingresos totales en Europa ascendieron a unos US$ 17,88 por usuario de Facebook en el segundo trimestre, o algo menos de US$ 6 por usuario en todas sus aplicaciones, de promedio, al mes. Sin embargo, es probable que la cifra real de ingresos medios por mes para los usuarios de la UE sea algo superior, ya que la región europea de Meta incluye varios países no pertenecientes a la UE, como Turquía y Rusia, donde unos ingresos más bajos pueden hacer bajar el promedio.

Meta calcula que tiene 258 millones de usuarios mensuales de Facebook y 257 millones de usuarios de Instagram en el primer semestre del año en la UE, según los datos que publica en virtud de la ley de moderación de contenidos del bloque. La empresa declaró en un informe bursátil estadounidense que, al 30 de junio, tenía 3.880 millones de personas activas mensualmente en sus aplicaciones.

El endurecimiento de las normas de la UE ha empujado a Meta hacia un servicio de suscripción. En julio, el Tribunal Supremo de la UE dictaminó que Meta necesitaría el consentimiento para determinados tipos de anuncios basados en la actividad en línea de los usuarios. Esto llevó a los reguladores de la privacidad en Irlanda a decir a Meta que tenía que cambiar sus prácticas.

El regulador noruego de la privacidad dijo que quería una resolución más rápida y en julio ordenó a Meta que suspendiera sus anuncios dirigidos en función de la actividad de los usuarios en el país. La semana pasada, el regulador noruego pidió a una junta de todos los reguladores de la UE que ampliara su prohibición a todo el bloque. En caso de aprobarse, es probable que la orden sea recurrida ante los tribunales.

Al impulsar su plan, Meta ha señalado ejemplos anteriores de otras empresas, como Spotify, que ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre un servicio gratuito con publicidad o un servicio de suscripción sin anuncios. El precio propuesto por Meta para los móviles es similar al que cobra YouTube por su servicio premium sin anuncios en Europa.

La empresa también se ha referido a un párrafo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de julio, que dice que las empresas de redes sociales pueden cobrar una “tarifa razonable” a los usuarios que se nieguen a que sus datos se utilicen para determinados fines publicitarios, afirmando que eso abre la puerta a un servicio de suscripción.