Marcel dice que alza del dólar se explica por factores externos y afirma que enviarán reformas para acelerar permisos

El dólar ha experimentado importantes alzas en las últimas sesiones. Si bien hoy la divisa baja frente al peso, se mantiene sobre los $900. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que gran parte de esta subida se explica por factores externos.

“En Chile tenemos un tipo de cambio libre, y se tipo de cambio ha estado respondiendo estos últimos días fundamentalmente a las señales de política monetaria en EEUU. El fenómeno de la apreciación del dólar es un fenómeno más bien global, y en nuestro caso se acentúa por el hecho de que nuestra política monetaria va en la dirección contraria. Ese es un fenómeno que va a permanecer mientras se da esta dirección de política monetaria entre los países, y eventualmente se va a revertir. Es un fenómeno que tiene más que ver con factores que ocurren fuera de Chile, que lo que ocurre en el país”, dijo el ministro Marcel en T13 Radio.

Y agregó que “en general cuando el dólar aumento producto de factores externos, su impacto sobre la inflación es menor que cuando responde a fenómenos locales. Algún impacto probablemente habrá. Se está viendo por ejemplo en el precio de internación de los combustibles, pero ahí está operando el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, así que por lo menos está amortiguando en algo el impacto”

Permisología

En cuanto a la lentitud en la entrega de permisos, para desarrollar proyectos en Chile, el ministro aseguró que es un tema que les preocupa, y que enviarán reformas al respecto.

“Por supuesto que preocupa, incluso hay momentos que cuando uno ve la trayectoria de ciertos proyectos casi desespera. Hace tiempo tuvimos una reunión con el presidente de una gran compañía minera, que nos contó que un proyecto grande que estaba desarrollando le había costado 10 años llevarlo a cabo por todos los temas de permisos. Nos decían que si hubieran sabido que se iban a demorar 10 años no habrían hecho el proyecto. La razón por la que ocurre es porque no tenemos una política regulatoria que mire el conjunto de las regulaciones en la economía”, indicó.

Asimismo, apuntó a que “hay que hacer algo si somos autoridades. Llevamos varios meses trabajando con el ministro de Economía, y otros ministros sectoriales, para hacer una racionalización de los procesos de aprobación de inversiones, y con foco en las áreas donde se producen mayores problemas. Estamos mirando ese conjunto, y vamos a tener reformas legales caminando en los próximos meses. Vamos a retomar proyectos que inició el gobierno anterior y que no prosperaron, y además nos vamos a preocupar de generar una política regulatoria que en el futuro se preocupe que estas cosas no se vuelvan a acumular de la misma manera”.

Y finalmente, la autoridad, evitó referirse a que los gremios salmoneros evalúan acciones legales frente a oficio del gobierno que frena las concesiones en áreas protegidas, y señaló que “me parece que a veces no respecto al tema ambiental, no se trata de apuntar con el dedo, porque la autoridad ambiental tiene una misión bien importante. Muchas veces frente a proyectos de inversión a veces se piensa que los proyectos se van a hacer igual, y eso no es así. Hay firmas globales que van a estar viendo si vale la pena hacer el proyecto en Chile o en otra parte. Los permisos debieran ayudar a que las inversiones se hagan con respeto al medio ambiente, más que dificultarlas”.