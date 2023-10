Las sociedades que Guillermo Harding creó en Luxemburgo con activos por más de US$ 1.000 millones

Próximo a cumplir 73 años, Guillermo Hernán Harding Alvarado vuelve a invertir en el negocio que más conoce en su vida. El fundador de la cadena de farmacias Cruz Verde, empresa que fundó a inicios de los años 80 en Viña del Mar, vendió el 60% en 2015 y terminó de vender en 2020, es uno de los accionistas principales de la sociedad que comprará ahora Farmacias Ahumada, su otrora más enconado rival, a la gigante Walgreens Boots Alliance.

La Fiscalía Nacional Económica aprobó esta semana la adquisición, que se hará a través de Inversiones Da Vinci, una sociedad que la autoridad, afirma, “es controlada por ICC Inversiones SpA (ICC), de propiedad del fundador y ex dueño de Farmacias Cruz Verde”. A través de ICC, Harding arrienda a Cruz Verde 25 locales y dos centros de distribución, por lo que la FNE autorizó su nueva inversión en Farmacias Ahumada sujeta a una medida de mitigación que impida el traspaso de información sensible a su nueva empresa.

Harding se asoció a Femsa en 2015, cuando el gigante mexicano, controlador de la mayor operación de Coca Cola en el mundo, adquirió el 60% de Socofar, la que tenía “más de 640 farmacias y 150 tiendas de belleza en Chile y 150 farmacias en Colombia”, reportó el grupo ese año. La operación tuvo un costo de US$ 998 millones, pero incluyó la deuda. El 9 de enero de 2020, adquirió el 40% restante, ya que Harding ejerció una opción de venta por su participación minoritaria. Desde esa fecha, hace ya más de tres años, Harding quedó con mucha liquidez. Y comenzó a reordenar sus sociedades.

En Chile, en octubre de 2021 fusionó dos de sus sociedades principales, ICC Inversiones SpA e Inversiones Cerro Concepción SpA. La primera absorbió a la segunda, según la escritura de la época, y el accionista único de ambas era el mismo Harding. El capital de la sociedad quedó estatuido entonces en $ 515.640 millones.

Pero antes, tras vender el porcentaje que le quedaba en la controladora de Cruz Verde, Harding había creado una estructura de sociedades fuera de Chile. En Luxemburgo, el empresario formó seis sociedades. La principal es Codavonga Investment SPF, según publicó esta semana el diario español diario.es, que reporta además que Harding tiene una vivienda de alto valor en el centro de Madrid.

Codavonga Investment está asociada a otras cinco sociedades ligadas a Harding, todas radicadas también en Luxemburgo: Esmeralda W.M, Taormina Investments SCS, Bellavista W.M., Numancia Investments SCS, y Armadillo Investment SCS. Todos esos vehículos de inversión registran dirección en Luxemburgo y han entregado balances anuales para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Pero la que presenta los números más voluminosos es Covadonga Investment, que tiene un consejo de administración formado por siete personas, entre ellos Guillermo Harding Alvarado y sus hijos Guillermo Jesús (40 años) y Felipe Andrés Harding Delgado (30 años). También está un abogado histórico de Harding, Luis Felipe Muñoz, María Cecilia Canals, el chileno Álvaro Becerra y el belga Cedric Raths. Este último tiene dos décadas de experiencia en domiciliar sociedades y patrimonios en Luxemburgo. Guillermo Harding Alvarado es el representante de la sociedad y registra dirección en Calle de Alcalá, Madrid.

Según los balances de Covadonga Investment reportados en Luxemburgo, a los que accedió Pulso, la compañía suma activos por US$ 1.096 millones al cierre de 2022, menos que los US$ 1.285 millones que reportaba el año previo. Las pérdidas financieras del año ascendieron a US$ 194 millones, versus ganancias por US$ 116 millones del 2021. La sociedad reporta préstamos no convertibles por US$ 884 millones, pero los balances anteriores ilustran el origen de esa deuda.

Según el primer reporte anual de la sociedad, de 2020, Covadonga tenía un préstamo por parte de Armadillo Investment por US$ 880 millones, libre de intereses, con vencimiento al 30 de septiembre de 2025. Y emitió un pagaré en favor de Guillermo Harding, al 30 de diciembre de 2027. El capital de Covadonga es de tan solo US$ 13 mil. Y como es una sociedad de gestión de patrimonio familiar, dicen los balances de Covadonga, la compañía está sujeta a un impuesto de 0,25%.

En la administración de las sociedades que Harding y su familia crearon en Luxemburgo figuran como representantes varias personas relacionadas a UMA Group, que se presenta como un equipo de profesionales con diversas especialidades, expertos en planificación patrimonial, servicios fiduciarios, estructuración de sociedades y fondos. Entre los profesionales de UMA Group que representan sociedades de Harding están Álvaro Becerra, Geralda Kral, Fabio Mastrosimone y Elisa Paola Armandola.

Álvaro Becerra es el CEO de UMA Wealth y UMA Group, un chileno egresado de Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de Concepción y con un MBA en Finanzas Corporativas en IBMEC Business School de São Paulo, Brasil. A UMa Group se sumó en 2019. La página web de la firma dice que Becerra tiene más de 20 años de experiencia asesorando a clientes privados y corporativos a nivel global, además de varias familias y grupos multinacionales.

Negocios en Chile

En Chile, Guillermo Harding registra varias inversiones inmobiliarias en departamentos y viviendas que multiplicó tras la venta de Farmacias Cruz Verde. Pero algunos partieron antes.

En 2013, a través de Inmobiliaria Sol Naciente (ISN), el empresario viñamarino compró a Somontur, de la familia Giner, el Gran Hotel Termas de Chillán. Para ello integró como socios a José Miguel Rawlins y Renzo Perocarpi.

Además, desarrolló proyectos de primera y s segunda vivienda en el borde costero de la Quinta Región.

También han construido strip centers en La Dehesa, La Reina, Santa María de Manquehue, San Carlos de Apoquindo y en ciudades como Talca. A través de Inversiones Urbanas levantó City Park, un polo inmobiliario de oficinas en Huechuraba.

En 2017, Harding intentó adquirir el brazo clínico de Empresas Más Vida, pero después pero bajó su oferta.

Además de numerosas propiedades, muchas de las cuales arrienda a Cruz Verde y que estuvieron en el foco de la indagación de la FNE.

Y ahora, Farmacias Ahumada, la empresa con la que volverá al negocio que forjó la fortuna que radicó en Luxemburgo.