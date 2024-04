Nuevo cambio de directorio en Cencosud: ¿Qué buscan ahora los Paulmann?

El pasado jueves 21 de marzo, el grupo minorista Cencosud, controlado por la familia Paulmann, envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que no se tomó mucho en cuenta, pero que podría generar un cambio de proporciones en la gestión de la compañía. A través del documento, se informaba de la renuncia al directorio de Jorge Pérez Alati, la que se hizo efectiva a contar de ayer 31 de marzo.

La dimisión del abogado argentino, que había sido nombrado por los controladores en 2019 y reelecto el año pasado, gatillará una nueva elección de directorio en la próxima junta ordinaria de accionistas del próximo 26 de abril a las 8.30 de la mañana en el piso 61 de la torre del Costanera Center.

Según la ley, los directores no pueden durar más de tres años hasta una nueva elección, por tanto, en la asamblea de este año no correspondía una votación. Pero como Pérez renunció, sí debe realizarse. En muchas sociedades anónimas ocurre que accionistas relevantes, cuando quieren generar cambios con prontitud y que no esperen hasta la correspondiente votación, provocan la renuncia de un director. No hay claridad de que este haya sido el caso, pero en la misma elección se podrá saber si hubo o no intención.

Ahora, esta renuncia podría no tener tanta atención. Pero lo ocurrido a fines del año pasado le otorga otro cariz.

Heike Paulmann, la única mujer de los cuatro hijos del fundador que había liderado el directorio de la compañía desde hace tres años, dimitió a la presidencia y en su reemplazo asumió por primera vez alguien de fuera de la familia controladora, el ingeniero brasileño Julio Moura, quien se mantenía en la mesa desde 2011.

Heike, quien había tomado el mando del grupo el 30 de julio de 2021 tras una extensa licencia médica de su padre Horst, dejó la cabeza del directorio dos meses y medio después de que el gerente general, Matías Videla, renunciara el 17 de octubre tras ser acusado por la CMF de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Cencosud y multado con 15 mil UF, generando una de las peores crisis internas en la firma.

Cambio de directorio en Cencosud: ¿Qué buscan los Paulmann? En la imagen, Manfred Paulmann.

Aunque Moura tomó el mando de la empresa con el respaldo del fundador, su amigo Horst Paulmann, en el mercado quienes conocen del día a día de la empresa esperaban que fuese un presidente de transición, que diera paso a la asunción de otro Paulmann a la cabeza de la compañía, el primogénito Manfred, de quien muchos esperaban que fuera el sucesor natural de su padre a cargo del grupo.

De hecho, quien reemplazó a Videla en la gerencia general de Cencosud, el ingeniero chileno Rodrigo Larraín, nombrado recién el pasado 26 de enero, es considerado cercano a Manfred. Videla trabajó con él cuando fue gerente general del brazo inmobiliario del grupo Cenco Malls y Manfred, presidente.

Por ello, la próxima junta podría ser el momento en que Manfred asuma ese cargo, que sólo se reemplace a Pérez o incluso que el fundador, Horst Paulmann, padre vuelva a ocupar un puesto en la mesa directiva.

Cambio de directorio en Cencosud: ¿Qué buscan los Paulmann? En la imagen, el Costanera Center.

El directorio de Cencosud está integrado por nueve miembros, siete de ellos nominados por el controlador: su presidente Moura, Heike y Manfred Paulmann, el exministro de Hacienda chileno Felipe Larraín, la peruana Lieneke Schol Calle, la colombiana Mónica Contreras Esper, el argentino Pérez Alati, y dos independientes: Carlos Fernández e Ignacio Pérez. Las AFP pretenden reelegir a estos dos últimos.

Hasta ahora no se conocen los candidatos a suceder a Pérez Alati.