Pensiones: exministra Zaldívar advierte que reforma no mejora jubilaciones de la clase media

El gobierno ingresó las indicaciones de la reforma previsional, que incluye una nueva distribución de 6% adicional de cotizaciones, y no derogará el DL 3.500. La exministra del Trabajo, María José Zaldívar valoró este punto, pero afirmó que tal como está el proyecto no mejora las jubilaciones de la clase media.

“Creo que es un proyecto que es muy similar al actual, en grandes rasgos establece una nueva prestación que es este seguro social, equivalente a lo que tenía antes, y plantea una modificación a la industria super potente. De alguna manera se puede decir que es una nueva refundación del sistema que tenemos. Tuvimos una que fue la que presentaron hace un par de meses, y esta otra pero que va muy en la línea de lo que ya se presentó. Si tiene cambios que yo felicito y creo que son super importantes, que es algo que suena poco relevante, pero olvídense el problema que iba a generar si se perseveraba en eso, que era la derogación del DL 3.500. Eso nos dejaba sin piso y dejaba derogada una enorme cantidad de leyes”, indicó la exsecretaria de Estado en radio Duna.

Y agregó que pese a que no se insistió con esa derogación, eso “no lo convierte en un buen proyecto, y a mi parecer sigue teniendo los mismos problemas que el anterior. Creo que el mayor problema es que queremos mejorar las pensiones de todos. Es un proyecto que nuevamente mejora las pensiones de los actuales (pensionados) y de menores ingresos, pero nuevamente la clase media que es la que carga con todo el peso, sus pensiones no se ven mejoradas. Y super honestamente porque de los 6 puntos de cotización, solo un 1,6 puntos va a ir a mejorar su pensión de forma directa”.

También puntualizó que el proyecto que impulsa el Ejecutivo, y que se comenzará a discutir en el Congreso, no resuelve la brecha de la clase media.

“La realidad que tenemos nosotros en nuestro país es que las personas de menores ingresos, por todos los aportes del Estado, está teniendo una tasa de reemplazo que es cercana, equivalente o incluso superior a lo que ganaba. En cambio las personas de ingresos medios están teniendo pensiones muchísimo más bajas. Por qué hablo de los ingresos medios, porque convengamos que quienes cotizan son los trabajadores de ingresos medios o ingresos más altos, pero solo hasta el tope imponible”, señaló

Asimismo, sostuvo que “a quien le toca es al trabajador que gana $1 millón 200, $1 millón y medio, $1 millón 800 mil, que es padre de familia que tiene dos hijos, que no accede a la gratuidad, no accede al subsidio habitacional, entonces paga todo y no recibe nada de vuelta, y al momento de pensionarse le pasa lo mismo. El problema que tenemos es que la brecha en la clase media es la más fuerte y no la estamos cerrando”.

Por último, en cuanto al punto de cotización adicional que se utilizaría para financiar la sala cuna universal, la exministra dijo que se trata de un impuesto.

“Creo que se está usando este vehículo para generar una nueva cotización que va a financiar sala cuna, porque estamos todos de acuerdo con que la gran traba para que las mujeres puedan tener menos lagunas, más ingresos y poder estar más plenamente en el mundo del trabajo, es tener garantizado el cuidado de los menores. Es una medida previsional y laboral. No es que se esté usando una cotización previsional, sino que se dice vamos a cobrar una cotización de un 1% para esto. Es un tributo, totalmente”, precisó.