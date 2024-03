Reforma de pensiones: ministra Jara asegura que fórmula 4%-2% “significaría dejar algún beneficio atrás”

Finalizado el receso en el Congreso, se deberá retomar este miércoles uno de los proyectos que más ha tensionado las relaciones de los diferentes sectores políticos: la reforma al sistema de pensiones. Al respecto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, afirmó que la fórmula de distribución de la cotización extra en 4% para cotización individual y 2% a un seguro social, “es una posibilidad”, pero advirtió que tal cosa significaría “dejar algún beneficio atrás” para los jubilados actuales, en particular para las mujeres.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo logró sortear la idea de legislar en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero fueron varios los aspectos fundamentales del proyecto que fueron rechazados en su discusión, en particular su denominado “corazón”: la distribución del 6% de cotización adicional, particularmente respecto al cómo se distribuirá aquello. Pese a eso, el Ejecutivo insistirá con su idea en la Cámara Alta para zanjar puntos claves.

En esa línea Jara sostuvo en Radio Pauta que “nosotros cuando inicialmente presentamos un modelo con un 6% al seguro social, fuimos modificando nuestra propuesta disminuyendo el porcentaje del seguro social, y en ese camino se fueron perdiendo beneficios. Hoy día estamos en un 3%, con lo cual se logra mantener la garantía para los cotizantes, lo cual beneficia principalmente a los sectores medios de la población, con una UF por cada 10 años cotizados que se le va a entregar mensualmente y la diferencia en tabla de expectativa de vida entre hombres y mujeres. Si uno piensa que este seguro social fuese aún menor, eso significa que alguno de los dos beneficios ya no va a estar presente”.

Y agregó que “lo que va a pasar si el 6% va completo a la capitalización individual, es que las pensiones le van a subir a las personas que se jubilan en 25 años más, en 20 años más. Los que hoy día están jubilados, les va a subir cero y los que se van a jubilar en los próximos años, el impacto de esa cotización previsional del 6% es marginal, porque el ahorro previsional es de muy largo plazo. Entonces la pregunta clave es, ¿quiere que las pensiones suban ahora o después de 20 años?”.

Consultada por las críticas de la derecha a la propuesta del gobierno, Jara sostuvo que “si la oposición tiene otra propuesta que nos permita subir más las pensiones, bienvenida sea” y fustigó a la derecha argumentando que “cuando han planteado subir las pensiones solo vía PGU, a la vez se oponen a financiar con impuestos los recursos que se requieren para pagar ese aumento de PGU”.

Bancada de Apruebo Dignidad durante sesión en que se vota proyecto que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

En cuanto a la fórmula planteada por algunos senadores oficialistas y apoyada por varios economistas, de una distribución de 4% a cotización individual y un 2% a solidaridad, la ministra señaló que “la pregunta es qué piensa la oposición de aquello. Hacer un 4%-2% significaría dejar algún beneficio atrás, por ejemplo, el apoyo a las mujeres. Si hay una posición mayoritaria en el Congreso que avance, aunque sea con la garantía para los actuales jubilados, entonces es una posibilidad. Pero significa dejar atrás la diferenciación entre hombres y mujeres”.

“El tema es que el Gobierno ha cedido, cedió del 6% al 4% y del 4% al 3%. El tema es que la oposición en vez de acercarse, se ha alejado (…) aquí se requiere voluntad política para que haya un acuerdo. Los datos están, son los que son”, añadió la titular del trabajo.

La ministra también criticó a la oposición por su negativa a encausar la discusión a acuerdos, argumentando que uno no puede decir que quiere subir las pensiones, pero a la vez negar los mecanismos que las suben. “Si uno dice, queremos subir las pensiones -solo PGU- pero rechaza la reforma tributaria, ahí hay un contrasentido importante”.

“Nosotros hemos estado abiertos todo este tiempo a que se hagan propuestas, pero lo que se ha hecho hasta este momento desde la oposición son propuestas de gasto, no de financiamiento. Entonces, aumentamos la PGU, pero no hay financiamiento. Mejoramos pensiones, pero no hay seguro social, entonces las vamos a mejorar, pero en 25 años más. Yo espero que esto no sea por un gallito político porque la gente no puede seguir esperando”, complementó Jara.

Po último, respecto al deseo de la ciudadanía, la secretaria de estado aseveró que “esto que se da como un hecho concreto, entorno a que toda la gente querría su plata en capitalización individual, no es tan así. La encuesta cadem ha demostrado mes a mes que un poco más de la mitad quiere que vaya el 6% completo a capitalización, y un poco menos de la mitad, quiere que se reparta en un seguro social completo o parcial. Entonces no es un tema que esté completamente cerrado”.