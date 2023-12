Reforma previsional: Chile Vamos acusa al gobierno de ingresar indicaciones con “letra chica” y el centro político tampoco queda conforme

Este jueves el gobierno ingresó al Congreso las indicaciones a la reforma previsional, tramitación que se retomará en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a partir de la primera semana de enero, según anunció el presidente de dicha instancia, el diputado PS Juan Santana.

Y las reacciones no se hicieron esperar. Desde Chile Vamos criticaron los cambios, principalmente porque se sigue destinando una parte importante de la cotización adicional del 6% con cargo al empleador para hacer solidaridad. De otros partidos de oposición, como la DC y Demócratas, tampoco quedaron del todo conformes.

Si bien el proyecto original planteaba entregar toda la cotización extra al seguro social, ahora el gobierno considera que de ese total, se destinarán 2 puntos porcentuales a las cuentas de capitalización individual, mientras que los 4 puntos porcentuales restantes irán al Fondo Integrado de Pensiones (FIP). Esto último, a su vez, se desagrega así: 3 puntos porcentuales se destinarán para financiar la garantía con solidaridad intergeneracional y el complemento por cuidados de terceros. En tanto, 1 punto porcentual irá a financiar la compensación por diferencias en expectativas de vida para las mujeres, y el futuro beneficio de sala cuna.

El diputado Alberto Undurraga (DC) afirma: “Seguimos insistiendo que la mejor alternativa que puede generar acuerdo es de 3% para solidaridad para mejorar las actuales pensiones y 3% para cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Entendemos que con la presentación de las indicaciones del gobierno se abre un diálogo para lograr un acuerdo”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) señala que conversó con la ministra del Trabajo y llamó al gobierno “a transparentar primero la propuesta. Porque en definitiva, lo que está haciendo el gobierno es una propuesto de 4% para solidaridad y 2% para capitalización individual. Yo creo que lo primero es sincerar la propuesta, porque independiente de cómo sea distribuido, lo que está haciendo el gobierno es aumentar el porcentaje de solidaridad a través de un argumento que busque aumentar las pensiones a las mujeres, en definitiva es igual un reparto solapado, que es lo que hace el gobierno”.

Calisto agrega: “Le dijimos que para nosotros es importante el piso de 3%-3%, donde mínimo 3% sea para capitalización individual, y 3% para solidaridad (...), pero con una condición: que sea destinado para personas que cotizaron, no es posible hacer solidaridad a personas que no han cotizado, porque eso debería hacerse vía impuestos, tal como es la pensión solidaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU)”.

Chile Vamos acusa “letra chica”

Desde Chile Vamos acusaron al gobierno de ingresar indicaciones con “letra chica”. El diputado Cristián Labbé (UDI) dice que “de nuevo la Ministra del Trabajo nos presenta indicaciones con letra chica. El porcentaje de cotización que se destina a la cuenta individual es una trampa, porque ni siquiera el 2% en su totalidad va directamente a la cuenta individual de cada trabajador”.

En segundo lugar, menciona que “se insiste en el reparto, sistema que a nivel mundial ha sido reconocido como un fracaso”. Como tercer punto, el diputado UDI asegura que “se insiste en destinar parte de los recursos recaudados para pensiones a otros objetivos como la sala cuna. Creemos que es necesario avanzar en el proyecto de sala cuna, pero esta no es la forma. Es como si quisiéramos, a través de la reforma de pensiones, solucionar y revertir la crisis del mercado laboral chileno”.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) estima que las indicaciones ingresadas tienen “mucha letra chica. Es prácticamente un nuevo proyecto. Por ejemplo, el 2% de la capitalización individual propuesto tiene un reparto intrageneracional 70%-30%. O sea, a la clase media le llega 1,4%”.

Pero además sostiene que “el 3% del seguro social financia la garantía intergeneracional que ahora actúa como garantía y no como beneficio. O sea, si la pensión autofinanciada es mayor a las 3 UF (o lo que corresponda según año cotizado) la garantía es cero. Esto quiere decir que si se aportó 3%, se recibe 0. Para quienes cotizan 12% o 11,4% prácticamente siempre la pensión será mayor a la garantía (al menos para los que tienen más años cotizados). Otro golpe a la clase media. Aportas al seguro pero no recibes beneficio si cotizas. Es un desincentivo a cotizar enorme. El 3% entonces ahora es peor que antes. No es de la gente y no reconoce el esfuerzo de haber cotizado”.

Desde el partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno dice que lo ingresado le parece “mal. Creo que el gobierno lo que está haciendo es extremar las posiciones respecto de lo que había partido inicialmente, desviando el foco de la atención en cosas que son accesorias, que no son lo fundamental. Acá lo fundamental es mejorar la situación de las lagunas previsionales, aumentar la tasa de cotización y la PGU, tratar de afectar lo menos posible el mercado formal del trabajo y no cargarle la mano a todos aquellos que son cotizantes”.

Oficialismo respalda al gobierno

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC), asegura que lo ingresado “demuestran voluntad del gobierno por llegar a un acuerdo. Es un camino intermedio si se toma en cuenta la propuesta original. Lo central es que se mantiene el componente de solidaridad que es lo que posibilita una garantía de pensión y un aumento para los actuales jubilados. Recoge además varias inquietudes de la oposición. Creo que lo ideal es que pase rápidamente el trámite de comisiones y se lleve a la sala. No es posible dilatar más”.

Al diputado Santana le parece que “es una propuesta idónea para poder sentarse a conversar y se equivocan quienes están pegando un portazo antes de acercar voluntades. Alcanzar un acuerdo no es esperar que el otro acepte todas mis posiciones, eso sería absurdo. El aprendizaje de los procesos constitucionales es claro: las mayorías son frágiles y debemos reconocer las inquietudes y preocupaciones del otro sin caricaturas. La indicación presentada por el gobierno lo hace en esa dirección”.

El diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) cree que “no hay mayor novedad respecto de lo últimamente señalado en términos a la distribución del 6% (...) Más allá de un tema técnico hoy día, el tema sigue siendo de carácter político. Es decir, si la derecha se va a abrir o no a la existencia de un seguro social, o al principio de solidaridad, después de 40 años en que hemos vivido en un sistema de previsión basado única y exclusivamente en el ahorro individual”.

Mientras que el diputado Andrés Giordano (Ind-FA) estima que “con las indicaciones, el gobierno ha demostrado una vez más su disposición a ceder con los sectores que dialogan. El problema es que buena parte de la oposición no lo hace y está más preocupada del interés de las AFP, que de las personas mayores. Y eso van a tener que transparentarlo cuando voten”.