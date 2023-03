Sergio Ermotti, de UBS, se une al club de los CEO boomerang

La lista de directores ejecutivos boomerang crece.

Cuando UBS Group AG dijo que Sergio Ermotti volvería para supervisar la integración de Credit Suisse Group AG, se basó en un conocido manual de Wall Street: recurrir a un líder que entiende la empresa para dirigirla a través de un período difícil.

Los consejos de administración de empresas como Walt Disney Co. o Starbucks Corp. han recuperado a sus antiguos líderes el año pasado para un segundo mandato.

Desde 2010 hasta finales del año pasado, 22 directores ejecutivos de empresas del S&P 500 abandonaron sus puestos de liderazgo para volver más tarde, según un análisis de la empresa de búsqueda de directivos y asesoramiento sobre liderazgo Spencer Stuart. A estos líderes que regresan se les suele pedir que ayuden a reconducir sus compañías.

De los 22 directores ejecutivos, 13 regresaron de forma permanente y nueve fueron nombrados de forma interina, de acuerdo a Spencer Stuart. La mayoría de los nueve líderes interinos permanecieron menos de un año.

Según Spencer Stuart, las acciones de las empresas que nombraron de forma permanente a sus antiguos directores ejecutivos registraron una subida promedio anual del 2% durante la segunda vuelta del líder, frente a la subida anual del 6% de la primera vez. Las acciones de UBS subieron alrededor de un 4% el miércoles y se sitúan en torno a un 8% por encima de donde cotizaban antes del acuerdo.

Jim Citrin, que dirige la práctica de CEOs de Spencer Stuart, dijo que los consejos tienden a buscar directores ejecutivos boomerang, es decir que van y vuelven, cuando esos líderes crearon mucho valor durante un tiempo prolongado en sus primeros períodos.

“Si las cosas se descarrilan después, es natural que los consejos piensen en volver, ya sea de forma interina o a largo plazo”, señaló Citrin.

Firmas como Bausch + Lomb Corp., Procter & Gamble Co. y Twitter Inc. también han vuelto a contratar a líderes experimentados. Citrin añadió que los no fundadores que regresan como CEO tienden a tener largos mandatos y asumir un “estatus de fundador”.

Estos son algunos de los CEO boomerang que han regresado a sus empresas.

Sergio Ermotti

El banco suizo UBS anunció que Ermotti volvería como director ejecutivo para supervisar la integración de Credit Suisse. Ermotti dirigió el banco durante casi una década, hasta 2020. Durante su primer mandato, recortó miles de puestos de trabajo y cerró gran parte de las operaciones de banca de inversión de UBS, y se le atribuye la restauración de la salud del banco después de un rescate del gobierno en 2008.

Ermotti regresa a UBS en circunstancias extraordinarias. UBS acordó hacerse cargo de Credit Suisse a principios de este mes por US$ 3.200 millones, en una adquisición que fue impulsada por los reguladores suizos para evitar mayores daños al sistema bancario. Al anunciar la decisión de sustituir al actual director ejecutivo, Ralph Hamers, el presidente de UBS, Colm Kelleher, sostuvo: “Creíamos que teníamos un caballo mejor”.

Brent Saunders

Bausch + Lomb informó en febrero que Brent Saunders asumiría el cargo de presidente y CEO de la compañía de cuidado de los ojos, que dirigió de 2010 a 2013 antes de su venta a Valeant Pharmaceuticals International. Saunders, que comenzó este mes, regresó al papel cuando la empresa se enfrenta a la competencia de grandes rivales como Alcon Inc. y Johnson & Johnson, así como los fabricantes de medicamentos genéricos. Bausch + Lomb recaudó el año pasado US$ 630 millones en una oferta pública inicial, por debajo de sus expectativas.

Saunders dirigió Allergan, que vendía Botox y productos oftalmológicos, antes de ser adquirida por AbbVie Inc. en 2020 por US$ 63.000 millones. Bausch + Lomb ha “tenido sus altibajos, y creo que hay una oportunidad real para restaurarlo a su lugar legítimo en el liderazgo en la salud ocular”, dijo Saunders.

Robert Iger

Robert Iger, de Disney, abandonó su jubilación en noviembre, menos de un año después de dejar la empresa. Los analistas elogiaron su actuación a lo largo de sus 15 años de mandato, dejando a Disney en una buena posición tras firmar grandes cheques para ampliar sus parques temáticos y comprar Pixar, Lucasfilm y Marvel Entertainment.

Iger volvió para sacar a Disney de sus problemas fiscales. En el último capítulo del mandato del entonces director ejecutivo, Bob Chapek, Disney presentó unos resultados decepcionantes en el cuarto trimestre, en gran parte debido a las pérdidas en streaming. Disney indicó cuando informó de esos resultados, que su emblemático servicio de streaming Disney+ había perdido más de US$ 8.000 millones en los últimos tres años.

Jack Dorsey

Jack Dorsey reasumió el máximo cargo de Twitter en 2015, cuando la empresa, que entonces contaba con 4.100 empleados, trataba de reactivar su alicaído crecimiento de usuarios. Cuando Dorsey fue despedido en 2008, Twitter tenía dos docenas de empleados y ningún ingreso, y a menudo se distraía con pasatiempos externos. Fue cofundador de la empresa en 2006.

Volvió a dimitir en 2021, en parte porque los inversores se sentían incómodos con sus funciones al frente de Twitter y de la empresa de pagos digitales Square Inc. Se marchó cuando el uso activo diario de Twitter estaba aumentando, pero sus acciones se habían desplomado, cayendo más de un tercio en los seis meses anteriores a la salida de Dorsey.

Steve Jobs

Steve Jobs cofundó Apple, pero fue destituido en 1985 tras una lucha de poder con el director ejecutivo que había contratado. Tomó el relevo en 1997 y sacó a la empresa de la quiebra, impulsando una visión que sería pionera en la industria de los computadores personales. Supervisó a Apple en el desarrollo del iPhone, el iPod y el iPad y se embarcó en una carrera de cuento de hadas que reconfiguró los negocios de la música y la telefonía móvil.

Jobs, que padecía cáncer de páncreas, renunció como director ejecutivo en 2011 y falleció meses después.

Howard Schultz

Howard Schultz terminó su tercer mandato como CEO de Starbucks a principios de este mes. En abril del año pasado, regresó de sorpresa como líder interino tras lo que, según él, fueron fallos de la compañía a la hora de abordar plenamente los cambios en el comportamiento de los consumidores durante la pandemia. El nuevo líder de la cadena, el ejecutivo de productos de consumo Laxman Narasimhan, tomó las riendas el 20 de marzo.

Schultz fue director ejecutivo de Starbucks de 1987 a 2000, convirtiendo una cadena de tiendas en una marca global. Volvió para un segundo mandato de 2008 a 2016, durante el cual dijo que quería arreglar los problemas burocráticos del imperio del café.

Michael Dell

Michael Dell se hizo a un lado en 2004 como CEO de Dell, la empresa de notebooks que lanzó desde su dormitorio dos décadas antes. Regresó en 2007, cuando el precio de las acciones de Dell decaía, y se lanzó a una oleada de fusiones y adquisiciones. Las acciones siguieron cayendo tras su regreso. En 2013, pagó US$ 24.900 millones para privatizar la empresa. Volvió a cotizar en 2018 y Dell sigue siendo director ejecutivo.

A.G. Lafley

A.G. Lafley fue director ejecutivo de Procter & Gamble, la empresa de bienes de consumo, de 2000 a 2009. Salió de su retiro en 2013 para volver a ocupar el máximo cargo y tratar de reavivar las ventas de la empresa. En su segundo mandato, de unos dos años, tuvo dificultades para lograr un crecimiento significativo de las ventas.