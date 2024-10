Abogada de denunciante de Monsalve afirma que su representada ha sido víctima de “amenazas veladas en relación a la denuncia”

La abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante por la presunta violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que la víctima sintió “amenazas veladas” en el proceso de denuncia. La profesional también señaló “temer por la vida” de su representada por la afectación del caso.

Las declaraciones de la jurista se dan luego que esta jornada se desarrollara la audiencia de cautela de garantías, solicitada por la defensa de Monsalve, donde se reveló cómo el exdiputado habría ordenado gestiones presuntamente irregulares a efectivos de la Policía de Investigaciones. Entre ellas, la Fiscalía detalló que el acusado ordenó a funcionarios policiales a acercarse a la víctima, a su domicilio, y también a su entorno, previo a la denuncia realizada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el pasado 14 de octubre, por la presunta violación ocurrida el pasado 22 de septiembre.

En conversación con Radio Duna, Santibáñez aseguró al respecto que “la verdad es que yo también me sorprendí bastante. No sabía de esta situación y la víctima, digamos, tampoco tuvo noticia en ese minuto de las personas que no se identificaron como tal”.

“Estaba muy afectada con esta noticia”, sostuvo la jurista respecto al estado de la víctima y agregó: “Se quedó ‘helada’ y me dijo que yo no sabía de esto y se quedó callada y me dijo ‘ah, creo saber de qué se trata, creo saber quiénes son. Al parecer había tenido una situación justamente con personas desconocidas”, reveló la abogada querellante.

Consultada si, desde el día en que ocurrieron los hechos, en septiembre pasado a la fecha de la denuncia, existieron intentos de contacto entre Monsalve y la víctima, Santibáñez aseguró desconocerlo, pero señaló “lo que sí es evidentemente, que ella señala, haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia”.

Respecto a quiénes serían los autores de las intimidaciones, la abogada precisó que “no me lo señaló porque, como digo, he tenido contacto con ella muy poco hasta ahora y estaba bastante mal cuando he hablado con ella”. También descartó que las amenazas fueran las que motivaron a quien era la subalterna de Monsalve a denunciar.

“Hay distintas razones que llevan a una víctima a tardarse en denunciar. En este caso, me parece que ella, de fondo, tuvo la valentía de hacerlo porque probablemente existían bastantes razones, más bien, que la llevarían a no hacerlo, considerando todo lo que ha significado esto”, complementó.

Temor a manipulación de evidencias

Asimismo, afirmó temer por la manipulación de evidencias, luego de conocerse que Monsalve solicitó la revisión de cámaras de restaurante peruano Ají Seco Místico y el Hotel Panamericano, en el centro de Santiago. “Ese es mi temor fundamental y por lo que señalamos en audiencia. O sea, este tipo de actuaciones claramente irregulares, que me parece que podrían constituir un ilícito por sí solo de carácter funcionario, es claramente que el temor que cualquiera de nosotros puede tener es precisamente que se haya perdido evidencia”, afirmó.

Manuel Monsalve ya entregó declaración ante Fiscalía. También entregó su celular y una muestra genética.

Respecto a las diligencias a solicitar, no profundizó en cuáles serían las que pedirá, pero adelantó que sí buscará que las autoridades de gobierno puedan prestar declaración por este caso.

Por lo mismo, señaló que “instará” a que la formalización del suspendido militante del Partido Socialista (PS) se concrete próximamente. “Se decretó un secreto de las acciones de investigación y yo espero que antes de que ese plazo concluya, la investigación esté formalizada”, sostuvo.

Durante la conversación Santibáñez descartó que Monsalve se haya reunido con familiares de la víctima, como han señalado algunas publicaciones, en su viaje a la Región del Biobío. “Eso es lo que ella me señaló, porque yo se lo pregunté expresamente (...) y me dijo que no es efectivo, que no había ido a esta reunión con su padre”.

“Igual me parece que es importante, peor que se lo mencioné, pero ella está bastante mal, ¿sí? Y entonces yo no le puedo decir cuéntame todo lo que pasó, ¿cierto? Porque tengo que partir de una base y solo preguntarle cosas que yo tenga que hacer algunas precisiones, ¿cierto? Y entonces tampoco ha sido tan fácil la comunicación, porque tengo que tener ese cuidado en particular. O sea, en algún minuto temería incluso por su vida... yo temo por ella, por cómo está”, comentó la abogada respecto a su representada.