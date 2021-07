Unión en la derecha tras triunfo de Sichel y opción menos radical en la izquierda: lo que destacan los bancos de inversión tras las primarias

Sorpresivo, moderación, centro político, son algunos de los conceptos utilizados por bancos de inversión para describir los resultados de las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad realizadas este domingo.

De alguna manera, hubo una sorpresa positiva para los actores del sector financiero. El peor escenario, reconocían previo a la votación, era un triunfo de Daniel Jadue, con una alta votación. Y se dio lo contrario, el candidato comunista perdió con una amplia ventaja de su compañero de pacto, Gabriel Boric.

Así, las primeras opiniones de los analistas apuntan a que se dio el mejor resultado posible. Incluso mirando la vereda del frente, dado que Joaquín Lavín, visto como de derecha tradicional, estaba liderando las encuestas y fue superado por Sebastián Sichel, más ligado al centro.

En un informe del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs titulado “Los forasteros ganaron las carreras primarias para las coaliciones de centroderecha y de izquierda”, se destaca precisamente esta irrupción.

“Prevalecieron candidatos más moderados, advenedizos y forasteros: Sebastián Sichel (independiente de centroderecha y exdirector general del BancoEstado) y el representante de la Cámara Baja Gabriel Boric (la menos radical de las dos opciones de la izquierda) obtuvieron victorias sorprendentes y por un cómodo margen”, resaltó Goldman Sachs.

A su juicio, el resultado de las primarias probablemente se percibirá como “moderadamente positivo” para el mercado, “ya que el primer candidato favorito de la extrema izquierda, el comunista Daniel Jadue, no ganó las primarias de izquierda, y el joven ganador de las primarias de centroderecha cree que el modelo económico de Chile puede ser reformado desde dentro, y por estar algo distante del establishment político tradicional puede potencialmente atraer a los votantes centristas en las elecciones de noviembre”.

En efecto, la Bolsa de Santiago, medida en el IPSA, sube a esta hora 1,38%, desmarcándose de los rojos generalizados del resto de las plazas bursátiles. El dólar, a su vez, había partido retrocediendo como señal de menor tensión o riesgo político, pero a esta ahora anota un alza.

El también estadounidense JP Morgan, comentó a clientes que el riesgo se modera tras las primarias. “Creemos que el hecho de que (Jadue) ya no estará en la carrera será tomado positivamente por el mercado, ya que reduce los riesgos presentes en la elección. En términos de distribución de votos entre los bloques, la conclusión es menos alentadora, ya que la coalición de gobierno solo obtuvo el 43% del total votos, casi la mitad del 81% de los votos obtenidos en las primarias de 2017″.

Sichel ilusiona al mercado, pero no a todos

Analizando el resultado de la derecha, el mercado estima que si bien no había gran diferencia para el mercado entre las posturas, sí la diferencia radica en que el ganador podría atraer más votos en las presidenciales.

“En general se consolidan los tres tercios, y la centroizquierda, que hoy no tuvo representación y en este caso es el centro, será quien defina la elección, pero sin candidato propio en segunda vuelta. En este sentido pensamos que el candidato recién ungido de centroderecha tiene posibilidades para captar ese voto, viene de ese mundo político, aunque las esferas políticas de centroizquierda seguramente se alinearán con la candidatura de izquierda, pero tampoco es tan claro que ese voto le corresponda a los partidos”, afirma Arturo Frei, gerente de la corredora de bolsa española Renta 4 en Chile.

Goldman Sachs, en tanto, destaca que Sebastián Sichel está menos identificado con la derecha tradicional y con la administración Piñera, pese a que ocupó cargos en Corfo, fue ministro de Desarrollo Social y presidente de BancoEstado. “Por lo tanto, podría atraer a votantes moderados y si llega a la segunda vuelta (probablemente será un candidato más competitivo que el conservador Joaquín Lavín), pero será desafiado para no perder votos a la derecha frente a un candidato más conservador como José Antonio Kast. La demostración de unidad posterior a las primarias entre los cuatro candidatos de centroderecha es un comienzo esperanzador para Sebastián Sichel”, resaltó en su comentario el banco de inversión.

JP Morgan también enfatiza el punto: “Si bien podría ser demasiado pronto para sacar conclusiones sólidas en este frente, su postura centrista podría ser más competitiva ante Boric y los candidatos del centroizquierda”.

Pero Credicorp Capital tiene una visión distinta al respecto. En un comentario a clientes destaca que si bien puede ser bien leído por el mercado el triunfo de Boric, por otra parte, “de acuerdo a diferentes encuestas, Lavín era considerado como el candidato más competitivo” para las presidenciales, lo que podría ser leído como negativo por parte del mercado.

Boric igual preocupa

Si bien vino cierta tranquilidad para los agentes de mercado luego que se confirmó que el candidato PC quedaba fuera de la papeleta en noviembre, tampoco esta es total.

“A pesar de ser más moderado que el Sr. Jadue, la plataforma de políticas de Gabriel Boric todavía implica un aumento muy significativo en la carga tributaria, la eliminación de los fondos de pensiones administrados de forma privada y una gran expansión del papel del Estado en la economía”, advierte Goldman Sachs.

Sergio Lehman, economista jefe de Bci, tiene una visión similar y dijo tras conocer los resultados de este domingo que “la propuesta de Boric aún levanta dudas, por lo que el riesgo político, aunque se reduce, se mantiene presente”.

JP Morgan detalló que las acciones chilenas siguen transando por debajo de sus niveles históricos, lo que atribuye a la incertidumbre política aún relevante que se avecina, tanto en lo que se refiere a las elecciones generales de noviembre como al proceso de la redacción de la nueva Constitución. “En consecuencia, si bien esperamos una reacción positiva a raíz de estos resultados, seguimos siendo neutral con Chile en nuestra cartera latinoamericana”, precisaron.

El economista de Gemines, Alejandro Fernández, enfatiza en la persistencia del riesgo. Dice que más allá de las reacciones iniciales en la bolsa, el dólar y las tasas de interés, que califica de efímeras, no debería haber mayores consecuencias. “Los mercados deberían seguir moviéndose con cautela hasta fin de año, o hasta que esté claro qué nos depara el futuro, lo que puede ocurrir a fin de año, con nuevo Congreso y Presidente elegidos y la CC (Convención Constituyente) encaminada a proponer algo sensato o, si las cosas no van tan bien, hasta que esté lista la propuesta de nueva Constitución que, no hay que olvidarlo, por improbable que ello parezca hoy, puede ser rechazada en el plebiscito de salida”.