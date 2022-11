Ya está el directorio de Latam: nueve candidatos para nueve asientos

hace 45 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

Los accionistas antiguos postulan a Ignacio y Enrique Cueto, Alexander Wilcox por Qatar y Sonia Villalobos por Delta. Los acreedores candidatean a cinco personas: dos ejecutivos de la gestora global Sixth Strett; el managing director de Strategic Value Partners; el ex CEO de Moneda Asset y un ex directivo de Embraer, como independiente.