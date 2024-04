Yarur vs. Yarur: Piden inhabilitar a juez Antonio Ulloa por su “amistad” con abogado Luis Hermosilla

Un nuevo capítulo en tribunales escribe la disputa entre Jorge Yarur Bascuñán, dueño del Museo de La Moda, y su primo Daniel Yarur Elsaca. Esta vez, en el antiguo conflicto que comenzó en 2011 interviene el denominado caso Hermosilla.

En noviembre del año pasado, Ciper publicó un artículo en el que reveló el audio de una conversación privada entre los abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla con el empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora STF, ambas compañías en la mira de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En la conversación planean el pago de coimas a funcionarios de públicos y actualmente el Ministerio Público lleva a cabo una investigación.

El 27 de marzo, el abogado Francisco Pfeffer, en representación de de Daniel Yarur, presentó un escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que solicitó declarar la inhabilidad del ministro Antonio Ulloa Márquez por los nexos que mantiene con Luis Hermosilla, quien ha sido abogado de Jorge Yarur.

El tribunal de alzada capitalino debe resolver unos incidentes que se activaron en la causa principal. Ambas partes son apelantes. Una de las apelaciones que debe conocer la Séptima Sala es la solicitud firmada por Luis Hermosilla para que se trabe una precautoria sobre bienes de los demandados, entre los que figuran Daniel Yarur y algunas de sus sociedades. La defensa formuló otras apelaciones.

“Como es de conocimiento público, desde hace unos días y hasta la fecha se ha propagado y difundido ampliamente y en todos los medios de comunicación, sin excepción, la naturaleza de los contactos y las redes del abogado de nuestra contraparte, Luis Hermosilla Osorio”, en relación a la manera en que el abogado ejerce la profesión, consignó Pfeffer.

Luego agregó que, “a partir del impacto de las referidas noticias, que incluso han impulsado la idea de introducir modificaciones legislativas en cuando al modo de nombramientos de ministros y jueces, fue que la opinión pública supo y conoció de la cercana relación existente entre al aludido abogado Hermosilla y el ministro Antonio Ulloa”.

En esa línea, Pfeffer explicó que entre Hermosilla y Ulloa existe una relación de cercanía que fue confirmada por este último a Ciper Chile, señalando que: “Desde el primer intento de llegar a la Corte en Santiago que tengo conversaciones con él, como tengo con muchas personas. De hecho, diariamente le mando un saludo en la mañana a través de un poema de algún autor. Tengo un grupo de gente al que yo le mando estos poemas todos los días, y entre ese grupo está el señor Hermosilla”, expresó Ulloa.

En su presentación, el abogado de Daniel Yarur detalló que otras ministras del tribunal de alzada capitalino se han inhabilitado de conocer otros conflictos que mantienen las mismas partes, en aplicación del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, que asegura un debido proceso, como las ministras Lilian Leyton e Isabel Zúñiga.

El precepto legal descrito citado por Pfeffer “exige un juez imparcial, lo que podría cuestionarse respecto de la parte de don Jorge Yarur Bascuñan, representada precisamente por el abogado Luis Hermosilla Osorio, con quien mantienen una relación de amistad en el ámbito profesional”.

Frente a la arremetida de Daniel Yarur, representado por el abogado Francisco Pfeffer, la defensa de Jorge Yarur, asesorado por el abogado Samuel Donoso, explicó:

“Ni Luis Hermosilla, ni Juan Pablo Hermosilla son abogados de Jorge Yarur en ninguna de las causas que actualmente se litigan, las representación la lleva mi oficina de abogados. Ellos no son abogados de Jorge, la contraparte lo sabe, hace años que ellos no litigan en estos casos y a Francisco Pfeffer le consta. Este caso es una demanda de Jorge Yarur contra Daniel Yarur por los hechos conocidos. Hay simplemente un aprovechamiento de la coyuntura actual para distraer la atención. Puede haber quedado rezagado algún poder pero es claro que el no litiga en estos casos, y Pfeffer lo sabe”.

En su escrito, Pfeffer acotó, en todo caso, lo siguiente sobre el juez Ulloa: “No tenemos duda alguna de la honorabilidad del Ministro Sr. Antonio Ulloa M., ni de su capacidad técnica, ni menos de su impecable trayectoria. Pero por las razones externas ya expuestas se nos afecta y condiciona en nuestra percepción el legítimo derecho fundamental que nos asiste como justiciables en cuanto a la imparcialidad subjetiva del fallador de la instancia”.