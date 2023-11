5 señales de que podrías tener déficit atencional y 17 formas de saberlo

El TDAH se refiere al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, también conocido como déficit atencional, un trastorno neuropsiquiátrico que afecta tanto a niños como a adultos, aunque a menudo se diagnostica en la infancia. Sin embargo, muchos diagnósticos son tardíos debido a la falta de información de este trastorno.

Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), el TDAH es una afección que afecta el comportamiento de las personas y quienes lo padecen pueden estar inquietos, tener problemas para concentrarse y actuar por impulso.

Por muchos años se creía que el déficit de atención culminaba en la pubertad o adolescencia, pero eso fue rotundamente descartado. Según lo que han sugerido estudios científicos, por lo menos el 60% de los niños que presentan TDAH pueden continuar teniéndolo a medida que crecen.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que entre el 4% y el 5% de los habitantes en el mundo tienen TDAH. En Chile, en tanto, la prevalencia de este trastorno de salud mental llega al 10%.

Los síntomas comunes del TDAH se dividen en tres categorías:

Déficit de atención: Dificultad para prestar atención a detalles, cometer errores por descuido, dificultad para mantener la atención en tareas o actividades, dificultad para seguir instrucciones, olvido frecuente en actividades diarias, etc.

Hiperactividad: Inquietud, impulsividad, dificultad para quedarse quieto, hablar en exceso, dificultad para esperar su turno, interrumpir a otros, etc.

Impulsividad: Actuar sin pensar en las consecuencias, tomar decisiones apresuradas, dificultad para esperar turnos, interrumpir a los demás, etc.

Sin embargo, es un poco más difícil definir los síntomas de TDAH en adultos. Tahlia Lehmann, una tiktoker diagnosticada con TDAH y maestra le dijo a Daily Mail que pasó la mayor parte de su vida “confundida” acerca de por qué era “diferente” a sus compañeros y no podía realizar tareas tan fácilmente como ellos.

Luego de realizar la prueba para detectar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad siendo adulta, su diagnóstico marcó una gran diferencia en cuanto a cómo abordó sus problemas de la vida cotidiana.

Es por esto que Lehmann entregó a Daily Mail 5 signos de que podrías tener TDAH y que podría no saberlo.

5 señales de que podrías tener Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

1. Enmascarar el trastorno

Es posible que algunas personas con TDAH en la edad adulta hayan desarrollado estrategias de “enmascaramiento” para compensar sus dificultades. Este fenómeno a veces se conoce como el síndrome de “enmascaramiento” o “camuflaje” del TDAH en adultos. Las personas que experimentan esto a menudo desarrollan mecanismos de afrontamiento para adaptarse a las demandas de la vida cotidiana y disimular sus dificultades.

Algunas personas con TDAH pueden desarrollar una personalidad extrovertida y alegre como una forma de compensar la inquietud interna o la distracción constante. Pueden esforzarse por parecer siempre positivos y enérgicos, incluso cuando están lidiando con desafíos internos.

2. Parecer confiado pero sentirse realmente ansioso por dentro

La discrepancia entre la apariencia externa de confianza y la experiencia interna de ansiedad puede ser un signo de TDAH en la edad adulta. Las personas con TDAH a menudo desarrollan mecanismos de afrontamiento para lidiar con los desafíos diarios, y esto puede incluir la apariencia de confianza o la sobrecompensación en situaciones sociales.

Algunas personas con TDAH pueden poner un esfuerzo adicional en parecer seguras y sociables en situaciones sociales. Pueden dedicar un hiperfoco temporal a la interacción social para compensar posibles dificultades con la atención o la impulsividad.

A pesar de su apariencia exterior de confianza, las personas con TDAH pueden experimentar ansiedad interna debido a la lucha constante con la organización, la gestión del tiempo y otras demandas cotidianas. Pueden preocuparse por no poder cumplir con las expectativas o por olvidar detalles importantes.

3. Distraerse con frecuencia y ser “perezoso”

El TDAH a menudo se asocia con dificultades para mantener la atención en tareas que no son de interés particular o que no son particularmente estimulantes para ellos. Esto puede interpretarse erróneamente como falta de interés o esfuerzo, cuando en realidad es una manifestación de las dificultades asociadas con el trastorno.

Sin embargo, las personas con TDAH pueden compensar esto enfocándose intensamente en áreas de interés específicas, donde pueden mostrar un rendimiento excepcional.

La procrastinación crónica, o posponer tareas hasta el último momento, puede ser un problema común. Esto no se debe a la pereza, sino a la dificultad para manejar el tiempo y la planificación. Además, pueden sufrir olvidos frecuentes como olvidar citas, plazos u otros compromisos debido a las dificultades para mantener la información en la memoria a corto plazo.

Cómo identificar el TDAH en adultos. Foto: Freepik.

4. Sentirse muy agotado

La sensación de agotamiento o fatiga crónica puede ser un síntoma asociado con el TDAH en adultos. Este agotamiento puede tener diversas causas relacionadas con las características del trastorno y las estrategias de afrontamiento empleadas.

A veces, las personas con TDAH pueden experimentar “hiperfoco”, donde se concentran intensamente en una tarea o interés específico durante un período prolongado. Esto puede llevar a una fatiga mental, ya que suelen invertir mucha energía en actividades que les interesan, dejando menos energía para otras responsabilidades.

Además, a menudo enfrentan desafíos en la organización y la gestión del tiempo, lo que puede requerir un esfuerzo adicional y contribuir a la sensación de agotamiento. Y como se mencionó anteriormente, la procrastinación crónica, que a veces acompaña al TDAH, puede conducir a un aumento del estrés y la presión cuando se enfrentan a plazos inminentes.

Las personas con TDAH pueden poner un esfuerzo considerable en cumplir con las expectativas y evitar que los demás noten sus dificultades y esto puede llevar a un agotamiento considerable, ya que están constantemente tratando de mantenerse al día y cumplir con las demandas externas.

5. Sentirse inquieto

La hiperactividad en adultos con TDAH no siempre se manifiesta de la misma manera que en los niños, donde puede ser más evidente. En lugar de la hiperactividad motora típica, en los adultos la hiperactividad a menudo es interna y puede expresarse como una sensación interna de inquietud o intranquilidad.

Algunos adultos con TDAH pueden experimentar inquietud mental como una sensación constante de tener la mente acelerada y/o dificultad para relajarse mentalmente o dejar de pensar en múltiples cosas al mismo tiempo. O inquietud física, como una incapacidad para permanecer quieto durante largos periodos o la necesidad de moverse constantemente. Puede ser alguien rascándose la piel, jugueteando con el cabello, garabateando o mordiéndose las uñas, etc.

También puede haber dificultad para permanecer sentado en situaciones que requieren quietud, como reuniones o conferencias. E incluso, algunas personas necesitan buscar nuevas experiencias o estimulación para aliviar la sensación de inquietud.

Es importante reconocer que estos signos no son exclusivos del TDAH y pueden ser causados por una variedad de factores. Si tiene dudas porque experimenta varios de estos síntomas o sospecha que podría estar relacionado con el TDAH, es recomendable buscar la evaluación de un profesional de la salud mental. Un diagnóstico adecuado puede llevar a estrategias de manejo más efectivas para abordar estos desafíos y mejorar la calidad de vida.

17 formas de saber si tienes déficit atencional

La psiquiatra y terapeuta, la Dra. Melissa Shepard , ha recurrido a TikTok para compartir con sus 1,6 millones de seguidores las preguntas que les hace a sus pacientes cuando los evalúan para detectar el TDAH.

Muchas veces existen dudas en las personas porque “los síntomas del TDAH pueden superponerse a muchos otros problemas de salud mental y también a la experiencia humana normal”, señaló la Dra. Shepard en TikTok.

Hay varias otras características que pueden exhibir las personas que viven con esto, como patrones persistentes de comportamiento distraído, impulsivo e hiperactivo; y desafíos de regulación emocional

“Si esto es algo que le resuena, no significa automáticamente que tenga TDAH, solo significa que tal vez valga la pena hablar con su médico o terapeuta”, dijo.

Las preguntas son:

¿Tiene problemas para concentrarse o se encuentra soñando despierto con frecuencia? ¿Con frecuencia se siente inquieto y tiene problemas para quedarse quieto? ¿Te encuentras constantemente dando golpecitos con el pie, haciendo rebotar la pierna, retorciendo tu cabello o pellizcando tus cutículas? No importa cuánto lo intentes, ¿te encuentras constantemente retrasado o llegas demasiado temprano porque tienes mucho miedo de llegar tarde? ¿Le resulta difícil estimar cuánto tiempo le llevará completar una tarea, incluso si es una tarea que realiza con bastante frecuencia? ¿Se siente avergonzado por lo desorganizados o desordenados que están los espacios de su hogar u oficina? ¿Le resulta realmente difícil organizar las cosas al comienzo de un proyecto, por ejemplo, delinear un artículo antes de comenzar a escribir? ¿Tiene dificultades para completar una tarea a la vez? ¿Le resulta difícil relajarse o descansar incluso si tiene tiempo libre? ¿Le resulta difícil dormir, ya sea para conciliar el sueño o para permanecer dormido, porque no puede dejar de pensar? ¿Tiene dificultades para comer en exceso, olvidarse de comer con regularidad, comer compulsivamente los mismos alimentos una y otra vez o darse atracones? Cuando estás tomando un examen, ¿te das cuenta de que tiendes a obtener buenos resultados en las preguntas más complicadas pero luego, cuando se trata de las preguntas más sencillas y sencillas, terminas cometiendo errores por descuido? ¿Tiene problemas para tirar cosas y termina guardando muchas cosas adicionales que tal vez no necesita de forma predeterminada? ¿Notas que pierdes con frecuencia artículos cotidianos esenciales como tu billetera, llaves, teléfono, etc.? ¿Sientes que eres especialmente sensible a las críticas o al rechazo de otras personas? ¿Le parece que tiene problemas con cosas que requieren mover su cuerpo en el espacio? Entonces, ¿puede parecer que eres más torpe que la persona promedio y apareces con moretones que no tienes idea de cómo llegaron allí? O incluso sufrir accidentes automovilísticos con más frecuencia que la persona promedio. ¿Le parece que a menudo se siente abrumado en ambientes ruidosos y ajetreados?

Es importante tener en cuenta que no puede diagnosticarse con TDAH usted mismo basándose solo en estas preguntas. Las 17 preguntas que entregó la Dra. Shepard en TikTok son solo algunas de las más comunes.

“Hay muchas otras preguntas y temas matizados que surgen cuando hablamos del TDAH durante una evaluación, por lo que definitivamente es algo sobre lo que hablar con su médico o terapeuta si está preocupado”.

Existe un tratamiento para el TDAH que ayuda a aliviar los síntomas y hacerlo menos un problema cotidiano para las personas. El NHS recomienda una combinación de medicina y terapia como la mejor.