¿Qué causa el déficit atencional y se puede curar?

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una afección de salud mental común, aunque a menudo mal entendida.

Los síntomas incluyen falta de atención, hiperactividad e impulsividad, comportamientos que todos experimentan en un momento u otro. Para las personas con TDAH, estos comportamientos ocurren con frecuencia e interfieren con la vida cotidiana en el colegio, en el hogar y en cualquier otro lugar.

Solo en EE.UU. el TDAH afecta a más de 6 millones de niños. Las personas que tienen TDAH desarrollan síntomas a los 12 años y, por lo general, continúan hasta la adolescencia y la edad adulta. La afección puede afectar a las personas durante toda su vida.

En promedio, dos estudiantes en cada aula de EE.UU. lo tienen. Es importante señalar que el TDAH es solo una forma de definir el comportamiento de una persona. No tiene nada que ver con lo inteligente que sea o si puede hacer amigos o sobresalir en los deportes, la música o el arte, o con cualquier otra fortaleza.

¿Qué causa y qué no causa el TDAH?

Nadie sabe exactamente qué causa el TDAH. Los científicos piensan que los genes pueden jugar un papel, pero nadie sabe exactamente cómo y en qué momento. Con base en años de hallazgos de investigación, los científicos atribuyen esta condición a una combinación de cómo funciona el cerebro de una persona y su entorno personal.

Las investigaciones han arrojado más luz sobre lo que no causa el TDAH. Por ejemplo, los hallazgos no respaldan las teorías generalizadas de que el exceso de azúcar o demasiado tiempo en dispositivos electrónicos son responsables del crecimiento en la cantidad de niños diagnosticados con la afección desde 1990, cuando se detectó en menos del 2% de todos los niños estadounidenses.

Hoy, al menos el 9,4% de los niños tienen este diagnóstico. Según todas las investigaciones que he realizado y los otros hallazgos que he revisado, creo que este aumento se debe a una mejor identificación y una mayor conciencia del TDAH en general, en lugar de un aumento general del TDAH.

La forma en que los padres interactúan con sus hijos tampoco causa el TDAH. Pero los niños y adolescentes con TDAH tienen muchos comportamientos que requieren más participación de los padres que sus compañeros.

Cambiar comportamientos como terapia

La mayoría de los psicólogos piensan en el TDAH como una característica que, como el color o la altura de los ojos, no se puede cambiar. Los médicos no pueden curar el TDAH, al igual que no pueden aumentar la longitud de sus piernas.

Si alguien tuviera dificultades para alcanzar un estante alto, ¿le diría que solo necesita ser más alto? Por supuesto no. Pero podría sugerirles que usen una escalera de mano.

La buena noticia es que hay formas en que las personas con TDAH pueden superar los desafíos que trae esta condición. La evidencia respalda dos tipos distintos de tratamientos.

La terapia conductual generalmente es implementada por padres y profesores que trabajan juntos. Incluye establecer metas claras y dar retroalimentación sobre el progreso hacia esas metas, generalmente a diario. Otra característica es brindar recompensas o privilegios cuando las personas con TDAH logran sus objetivos.

Uno de los tratamientos más eficaces es enseñar a los padres a prestar más atención cuando sus hijos hacen sus tareas escolares y sus quehaceres domésticos y, en general, se portan bien. Los padres y maestros pueden ayudar a los niños " descubriéndolos portándose bien “, en lugar de corregirlos y castigarlos. A medida que crecen, los niños y adolescentes con TDAH pueden establecer metas para sí mismos y trabajar duro para aprender formas de organizarse y administrar su día.

Foto: Patricio Fuentes

La terapia conductual marca la diferencia porque el TDAH funciona como una luz operada por un regulador de intensidad. En lugar de simplemente encenderlo o apagarlo, se puede subir a un nivel brillante o reducirlo a un tenue destello. Los síntomas del TDAH, de manera similar, pueden aumentar o disminuir en respuesta a situaciones e interacciones particulares.

Los medicamentos pueden ayudar

Los medicamentos estimulantes recetados, como Adderall y Ritalin, pueden ayudar a muchas personas con TDAH a concentrarse por más tiempo. Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, algunas personas no pueden tomarlos debido a los efectos secundarios. Se encuentran disponibles algunos medicamentos no estimulantes, pero generalmente son menos efectivos.

Un caja de Daytrana, un medicamento hecho sobre la base de metilfenidato. Foto: Reuters

Los investigadores han descubierto que el mejor enfoque es cuando comienza la terapia conductual, especialmente para los niños pequeños con TDAH.

El TDAH puede dificultar las grandes transiciones. En la niñez y la adultez joven, eso incluye comenzar la escuela media o secundaria , aprender a conducir , ir a la universidad o ingresar a la fuerza laboral . Creo que generalmente se requiere atención y tratamiento adicionales en esos momentos.

Muchos años de investigación me han llevado a creer que las personas con TDAH pueden tener éxito a largo plazo cuando ellos, sus familias y sus maestros trabajan tan duro como es necesario para desarrollar habilidades y cambiar patrones de comportamiento que complican la vida diaria. También ayuda cuando obtienen ese apoyo durante el tiempo que sea necesario.