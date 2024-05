A qué altura y velocidad vuelan: por primera vez instalan monitores satelitales en flamencos chilenos

Una de los beneficios de las copiosas lluvias de 2023 en la zona centro sur del país, fue la recuperación de varios cuerpos de agua que estaban al borde de la desaparición.

Uno de ellos fue el el lago Peñuelas, en la Región de Valparaíso, que recuperó el 10% de su espejo de agua, cubriendo una superficie total de 170 hectáreas.

En 2022 el embalse alcanzó bajas históricas, incluso un 0,01% de su capacidad total. Por lo tanto, el 10% de 2023 representa una superficie importante.

De acuerdo a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la recuperación del caudal del icónico lago permitió el retorno de especies emblemáticas al lugar, como el cisne de cuello negro, el cisne coscoroba, varios tipos de patos y hasta el flamenco en forma estacionaria.

Vista aérea del lago Peñuelas, que ya tiene el 10% de su espejo de agua.

Pionero proyecto medioambiental instala por primera vez monitores satelitales en flamencos chilenos

En efecto, los flamencos son aves asociadas generalmente a las playas del Caribe, sin embargo, en Chile habitan tres de las seis especies de flamenco existentes en el mundo.

Se trata del flamenco de James, chileno y andino, conocidos en grupo como “altoandinos”, que se alimentan, reproducen y encuentran refugio en los salares, lagos y lagunas andinas del norte de nuestro país.

Ahora, por primera vez un proyecto de conservación instaló transmisores en un flamenco chileno, lo que permitirá recoger información de esta especie casi desconocida.

Científicos instalando los transmisores. Foto: Zoológico Parquemet

Se trata en rigor de tres nuevos equipos satelitales, instalados en diversas especies de flamencos alto andinos, en la Reserva Nacional los Flamencos, en la Región de Antofagasta, como parte de una nueva campaña científica realizada por el Zoológico Parquemet, con el apoyo de Zoo Conservation Outreach Group (ZCOG) -en el marco del Programa SAFE (Save Animals From Extinction) de la Asociación de Zoológicos Americanos-, de Filantropía Cortés Solari, a través de Fundación Meri, y con la colaboración de Conaf.

Los dispositivos entregan información de la velocidad, altura y rutas de los vuelos de estas aves -en estado de conservación “Vulnerable”, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y que forman parte de uno de los ecosistemas más importantes del país.

Guilllermo Cubillos, encargado de la Sección de Educación, Conservación e Investigación del Zoológico Parquemet, explicó que “a nivel mundial somos los pioneros en poner un transmisor satelital en un flamenco chileno. Gracias a esto se podrá realizar un seguimiento continuo de los individuos y revelar cuáles son los principales sitios de reproducción, alimentación y crianza de estas aves”.

Cubillos también afirmó que la campaña científica no solo involucra el seguimiento satelital, sino que también el estado de salud de los ejemplares en terreno. “Esto contempla la toma de exámenes para determinar si existe la presencia de virus como la gripe aviar o el west nile, entre otras acciones”, agregó.

Foto: Fundación Meri

Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, Fundación MERI y recientemente nombrada Patron of Nature de UICN, destacó la importancia de este proyecto desarrollado en el marco de una alianza público-privada y de la sociedad civil. “Tanto la UICN como los planes de conservación desarrollados en la Región de Antofagasta en general, y nuestra Reserva Elemental de Puribeter, en particular, nos indican la urgencia de avanzar hacia una conservación integral y multidimensional del flamenco. Destaco no sólo el avance tecnológico y científico posible gracias al monitoreo satelital de estas aves, sino también el esfuerzo permanente y constante por sensibilizar a la comunidad local, nacional e internacional, sobre la importancia de esta especie”.

Cortés Solari también agregó que “después de tres años de trabajo conjunto con Parquemet, Conaf y Safe, sabemos que monitorear esta ave emblemática es clave para asegurar su protección y conservación. De la misma forma, entendemos que nuestro rol es fomentar la formación de tomadores de decisión sobre la importancia de esta especie sobre el ecosistema que habitamos y sus principales amenazas, todas de origen antropogénico.

Desde 2021 se han instalado diez equipos en diferentes individuos, los que han arrojado importantes datos sobre sus conductas: vuelan en promedio, hasta 80 km por hora, y recorren largas distancias de noche coincidiendo algunos viajes con noches de luna llena (80–95% de exposición lunar).

Foto: Fundación Meri

Sus viajes pueden llegar a extenderse por hasta 1.500 kilómetros entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú, los que pueden ser realizados en seis días. Los vuelos más breves son de entre 150 a 300 kilómetros, sirviendo las lagunas altiplánicas de menor tamaño como estaciones de descanso.

La instalación de equipos satelitales se desarrolló en el marco de la “Semana del Flamenco”, celebrada entre el 22 y el 26 de abril. Entre las actividades contempladas estuvieron capacitaciones a tour operadores sobre estas aves y la inauguración de paneles educativos alusivos a esta especie en Laguna Chaxa, Toconao y la Plaza San Pedro de Atacama.