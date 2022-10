Binario, trans, lesbianas, género fluido, gay: ¿De cuántas formas se puede identificar una persona?

hace 39 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Foto: AFP

El Registro Civil entregó la primera cédula de identidad no binaria en Chile, es decir, que el Estado reconoce que una persona no se identifica con el género masculino ni femenino. El género no binario es uno de las muchas identidades que existen. Acá, un glosario para comprender qué es la identidad sexual.