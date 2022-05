Chile es el tercer país con más “muertes por exceso” por el Covid según artículo de The New York Times

El exceso de muertes es un indicador sanitario que mide la diferencia entre el número de personas que fallecieron y el número que se hubiera esperado que muriera si no hubiera ocurrido la pandemia.

De acuerdo a un artículo realizado por The New York Times, Chile es el tercer país del mundo entre un grupo de naciones más desarrolladas, con mayor exceso de muertes, un ránking que encabeza Rumania, seguido de Polonia. De acuerdo a este registro, entre 2020 y 2021, el país tuvo un 17% más de muertes que si no hubiera vivido la actual crisis sanitaria. Estados Unidos tuvo más de estas muertes en exceso que la mayoría de las otras naciones ricas.

Este es el ránking elaborado por el The New York Times del porcentaje de muertes por sobre el promedio habitual (años 2020-2021), usando para ellos cifras de la OMS.

Rumania 20%

Polonia 19%

Chile 17%

República Checa 16%

EE.UU. 15%

Italia 12%

Reino Unido 12%

España 12%

Alemania 11%

Países Bajos 9%

Portugal 9%

Bélgica 8%

Grecia 8%

Francia 7%

Suecia 6%

Canadá 4%

Corea del Sur 1%

Japón -1%

Australia -4%

Sin embargo, el artículo aclara que muchos de los países de bajos ingresos “lucharon para contar con precisión las muertes relacionadas con la pandemia”, lo que llevó a un número global de muertes en exceso que es más del doble de la cantidad de muertes por Covid-19 reportadas en los cálculos oficiales en todo el mundo.

De acuerdo al registro del diario neoyorquino, Chile registró 39 mil muertes por exceso por Covid en estos dos años.

En los países más ricos, dice el artículo, la brecha entre las muertes por Covid-19 notificadas y las muertes totales estimadas por encima de lo normal fue pequeña, tal vez debido a la cantidad relativamente menor de muertes y a la infraestructura existente en torno a la notificación de muertes.

Pero entre los países de ingresos medianos altos y bajos o medianos bajos, el número de muertes por encima de lo normal estimado por la OMS a menudo fue muchas veces mayor que el número de muertes informadas.

En todo el mundo, alrededor del 13 por ciento, o 15 millones de personas más, murieron de lo esperado en los primeros dos años de la pandemia.

Uno de los grupos más afectados fue el segmento etario entre los 50 y 59 años. Sólo en abril de 2021, este grupo tuvo un exceso de mortalidad del 61%; es decir, la muerte de persona de este tramo de edad aumentó en un 61% ese mes, en comparación a los meses de abril de entre 2016 y 2019. En abril del año pasado, cuando la pandemia estaba comenzando, el exceso de mortalidad de este tramo fue del 7%.

Según este registro, el grupo de personas de 60 a 69 años, tuvo un exceso de mortalidad del 40%; el grupo de 70 a 79 años tuvo un exceso del 28%; y el grupo de 80 años o más tuvo un exceso de solo el 10%. Entre los más jóvenes, de 30 a 49 años, el exceso de muertes fue del 25%.

Nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el número total de muertes asociadas directa o indirectamente a la pandemia de Covid-19 (descrito como “exceso de mortalidad”) entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 fue de aproximadamente 14,9 millones (rango de 13,3 millones a 16,6 millones), de acuerdo a un registro del organismo publicado el pasado 5 de mayo.

El exceso de mortalidad incluye las muertes asociadas a Covid-19 directamente (debido a la enfermedad) o indirectamente (debido al impacto de la pandemia en los sistemas de salud y la sociedad). Las muertes vinculadas indirectamente a la Covid-19 son atribuibles a otras condiciones de salud para las que las personas no pudieron acceder a la prevención y el tratamiento porque los sistemas de salud estaban sobrecargados por la pandemia. El número estimado de exceso de mortalidad puede verse influido también por las muertes evitadas durante la pandemia debido a la disminución del riesgo de ciertos acontecimientos, como los accidentes de tráfico o las lesiones laborales, dijo el organismo en su reporte.

La mayor parte del exceso de muertes (84%) se concentra en el sudeste asiático, Europa y las Américas. Alrededor del 68% del exceso de muertes se concentra en sólo diez países a nivel mundial. Los países de renta media representan el 81% de los 14,9 millones de muertes en exceso durante el periodo de 24 meses, mientras que los países de renta alta y baja representan cada uno el 15% y el 4%, respectivamente.

Estas últimas estimaciones de la OMS son lo que muchos científicos dicen que son el indicador más confiable del impacto total de la pandemia.