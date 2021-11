China encuentra a 12 millones de niños que no sabía que existían

China subestimó el número de niños nacidos entre 2000 y 2010 en al menos 11,6 millones, equivalente a la actual población de Bélgica, en parte debido a su estricta política de un solo hijo.

El anuario estadístico más reciente publicado por el Gobierno sitúa el número de niños nacidos durante ese período en 172,5 millones, muy por encima de los 160,9 millones en ese grupo etario registrados en el censo de 2010.

La diferencia podría deberse a que algunos padres no registran los nacimientos para evitar el castigo por incumplir la política del hijo único. China solo comenzó a permitir que todas las parejas tuvieran un segundo hijo en 2016, lo que significa que algunos padres no registraban oficialmente a los recién nacidos si superaban la cuota hasta que el niño cumpliera seis años y necesitara inscribirse en la escuela, según el demógrafo independiente He Yafu.

Residentes traen a sus hijos a jugar en un recinto cerca de un edificio de oficinas comerciales en Beijing, el 10 de mayo de 2021. Foto: AP

Aproximadamente el 57% de los niños registrados con posterioridad fueron niñas, lo que indica que la discrepancia podría estar relacionada en parte con el hecho de que los padres no registraban a las niñas para poder seguir intentando tener un niño.

Además, el censo de 2010 se realizó el 1 de noviembre de 2010, por lo que no habría incluido los nacimientos de los últimos dos meses del año. Las encuestas del censo tampoco suelen incluir a las personas que han muerto o emigrado en los años intermedios.

Las revisiones muestran lo difícil que es contar con precisión la cantidad de personas en el país más poblado del mundo. Las tasas de natalidad para los años 2011 a 2017 también se revisaron al alza en el último anuario estadístico, lo que sugiere que el problema de subvalorar la cantidad de niños probablemente continuó después de 2010.

Foto: AP

Sin embargo, ahora que China está abandonando efectivamente los límites sobre el tamaño de las familias, podría haber menos discrepancias en el futuro. Si bien el límite para la mayoría de las familias se establece actualmente en tres niños, no hay penalizaciones por excederlo.

No obstante, se espera que el número de nacimientos continúe disminuyendo en China y la población total podría comenzar a reducirse a partir de este año.