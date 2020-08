“Cómo cortar el pelo”, y “cómo hacer masa madre”: Qué vieron los chilenos en YouTube durante la pandemia

La pandemia y el confinamiento definitivamente hizo que el mundo se enfocara en áreas como tutoriales, aspecto, ejercicio y bienestar, tendencias que no fueron ajenas en Chile.

Esto es parte del informe “Watching the Pandemic”, revelado hoy por Google y YouTube, que aglutina las tendencias mundiales más vistas entre el 1 de febrero y 1 de mayo de este año, en medio de la pandemia por coronavirus.

De acuerdo a Google, en Chile la visualización de videos de ejercicios en casa comenzó a aumentar a contar del 18 de marzo, lo que coincide con el inicio de los periodos de cuarentena, siendo uno de los videos más vistos el de Yoga para principiantes de la creadora Malova Elena. Además, a nivel global aumentaron un 600% las visualizaciones de los videos agrupados bajo el concepto #Conmigo.

Cuidado personal y otros

Google destacó además que debido a la ansiedad e incertidumbre desencadenadas por la pandemia mundial, las personas comenzaron a buscar herramientas para hacerle frente y regular la energía, como los videos de yoga, alcanzando el peak de búsquedas el 9 de abril. Asimismo, a nivel global, las visitas relacionadas con la meditación guiada aumentaron más del 40% después del 15 de marzo.

Por otro lado, Google afirma que se incrementaron las visualizaciones de videos de sonidos de la naturaleza, así como se cuadruplicaron las vistas diarias de videos de ejercicios con los términos “sin equipo” u “hogar”, lo que se reflejó en Chile a partir del 18 de marzo.

Otras tendencias significativas fueron la búsqueda de “pan de masa madre”, que se multiplicaron por cinco, y los videos sobre “cómo cortar el pelo” alcanzaron un peak de visualizaciones tanto la segunda semana de marzo como la primera de junio. También se destacan las vistas de contenidos relacionados con aprender a cocinar y jardinería.

Otro punto interesante es el de cómo los usuarios comenzaron a buscar tutoriales sobre consejos de belleza para videollamadas, así como encontrar formas de continuar en contacto con la comunidad, por este motivo, los servicios religiosos se tuvieron que volcar a las diferentes plataformas.

Noticias falsas

En los meses recientes, un número no menor de creadores de contenido de YouTube aseguró que al mencionar en sus videos la palabra “coronavirus”, se les desmonetizaba el video, por lo que derivaron en hablar sólo del “virus”, “coronita”, u otros.

Al respecto, Sabrina Valls, Communications Manager en Google YouTube & Product, indicó que efectivamente, “en un primer momento con la explosión de la pandemia, lo que se hizo fue desmonetizar los contenidos por una cuestión de precaución, para tener un control en relación a lo que se estaba diciendo del virus, en momentos en que no existía tanta información específica. Esto afectó puntualmente a canales de noticias”.

“En abril se reformularon las monetizaciones para canales de socios de YouTube y todo contenido que estuviera acorde con las políticas de YouTube, por más que hablara del coronavirus, podía ser monetizado”. agrega.

Valls comentó que “el contenido tiene que estar en línea con los organismos oficiales de salud. Cualquier otro que no estuviese chequeado o propague información falsa no sólo no puede monetizar, sino que no puede estar disponible en la plataforma”.

Asimismo, la ejecutiva de Google mencionó que se “trabaja constantemente para combatir la desinformación y se están mejorando las políticas para tener un marco que regule estas situaciones. Son 500 horas de contenido por minuto, y la verificación de contenido al ser automática, a veces puede fallar”.

Por ello, Valls llamó a los mismos usuarios a denunciar y reportar contenido que sea erróneo y no deba estar en la plataforma.