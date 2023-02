El 97% la utiliza: esta es la red social preferida de los chilenos

Una reciente investigación realizada por la consultora Black And White y la Fundación Volando en V, detalla la relación de los chilenos con redes sociales e internet, donde además examina el vínculo con el ciberacoso.

Según el sondeo, el 61% de los encuestados declara usar internet más de 4 horas al día, seguido de un 24% que declara utilizarlo entre 2 y 4 horas al día. La cantidad aumenta para personas entre 40 y 49 años, de la Región Metropolitana.

Y hay mayor uso para ocio entre mujeres, padres y madres entre 30-39 años, personas de la misma región. Agrega que el 89% de los encuestados declara usar internet para informarse, seguido de un 88% para realizar trámites, y un 83% para uso social (redes sociales).

Andrea Henríquez, presidenta Fundación Volando en V, señala que el ciberbullying es una forma de maltrato escolar que se da en el espacio digital. “Puede ser especialmente desafiante porque tiene posibilidades de anonimato, público ilimitado, y es difícil eliminar lo que se comparte. Uno de los aspectos que tratamos es precisamente el fenómeno de la desconexión moral que se genera en estos espacios, ya que el anonimato y la inmediatez hace que las personas, especialmente los más jóvenes, no reflexionen sobre las consecuencias que tienen los comentarios negativos o los insultos en estos espacios”.

Imagen referencial. Crédito: Julia M. Cameron/Creative Commons

El 97% de los encuestados declara usar WhatsApp habitualmente, la red social más usada en el país, seguido de 75% que utiliza tanto Facebook como Instagram de manera habitual. Además, un 48% declara que sus hijos/as usan internet más de 4 horas al día, seguido por un 31% que declara un uso entre dos y cuatro horas al día. Usan más los hijos entre 14 y 18 años, y uso aumenta con edad de madres y padres.

Además, uno de cada tres padres y madres no sabe o no está seguro qué tipo de información intercambian sus hijos, lo que aumenta a 39% en el caso de hijos entre 14 y 18, y casi un 40% de los padres no sabe qué información comparten sus hijos mayores de 14 años en internet.

“A pesar de que las redes sociales están segmentadas por edades y algunas exigen edades mínimas, vemos que hay mucho desconocimiento de los padres y tutores respecto a las plataformas de moda y los riesgos que envuelven, por eso el llamado es a que tomemos conciencia y nos involucremos más en el ciberespacio, cuidando a los niños y niñas de fenómenos como el catfish o el stalking”, añade Henríquez.

Desconocimiento y desconfianza

En relación al ciberacoso y la percepción que tienen los padres en relación a la materia, el estudio señala que un 31% no sabe o no está seguro qué tipo de información intercambian sus hijos, lo que aumenta a 39% en el caso de hijos entre 14 y 18, y casi un 40% de los padres no sabe qué información comparten sus hijos mayores de 14 años en internet.

Añade que tanto padres y madres, desconocen las aplicaciones nuevas presente actualmente en la red (Discord, Snapchat, Twitch, Reddit, Bereal, entre otras), y qué tipo de información comparten niños/as y jóvenes. El desconocimiento aumenta según la edad de padres y madres, a mayor edad, mayor desconocimiento.

Henríquez establece que lo primero que debemos hacer es informarnos. “Creamos un sitio en el marco de la campaña Para. Piensa y Postea donde dejamos un kit para padres, tutores y apoderados que explica cuáles son las redes de modas, las herramientas de control parental, la forma de activar el modo niño en los celulares y un glosario de términos más usados en redes sociales. Una vez que entendemos a lo que nos enfrentamos es más fácil abordarlo, prevenirlo y enfrentarlo cuando lo vivimos”.

En el caso de las víctimas, “lo importante como apoderados es establecer la comunicación y confianza para que puedan acudir a nosotros, quienes podemos y debemos ser su principal apoyo en este desafío. Como apoderados es bueno acudir al encargado de convivencia escolar de su colegio y actuar en coordinación , ya que si es víctima de ciberacoso debe ser atendido y cuidado, además de hacer las denuncias correspondientes. Finalmente, es esencial que eduquemos a quienes son espectadores de las agresiones, pues son los mismos pares los que tienen la capacidad de defender, acompañar, denunciar, y ser parte de la solución”, considera Henríquez.

El estudio plantea que el 63% de los padres encuestados desconoce las herramientas digitales de control parental, el 41% de los encuestados, no sabe o no está seguro si su hijo/a ha sufrido ciberacoso.

Indica que el 69% de los encuestados, no sabe o no está seguro si algún cercano a su familia incluido sus hijo/as ha ejercido ciberacoso y un 76% de los padres aseguran que le han dicho a sus hijos que deben desconfiar de las personas en línea, pero un tercio dice desconocer si hablan con desconocidos en la red.

Existe acuerdo prácticamente absoluto. Un 98% está muy de acuerdo o de acuerdo con que el ciberacoso es un problema en la actualidad, y que niños y jóvenes se ven muy afectados por él, seguido de un 96% que dice estar preocupado/a por el ciberacoso. Del total de personas encuestadas, un 92% declara sentir preocupación en relación al ciberacoso, seguido de un 55% y un 46% que declara sentir impotencia y rabia, respectivamente.