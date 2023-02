“No visto en ningún país”: Detectan cepa de gripe aviar con potencial de convertirse en pandemia

Los virus que infectaron a dos personas en Camboya con la influenza aviar H5N1 han sido identificados como un clado endémico de la gripe aviar que circula en el país, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés) de EE.UU.

Los casos informados la semana pasada generaron preocupaciones de que fueron causados por una nueva cepa de H5N1, clado 2.3.4.4b, que surgió en 2020 y ha causado un número récord de muertes entre aves silvestres y domésticas en los últimos meses.

Pero el trabajo hasta ahora sugiere que este no es el caso.

La secuenciación genética preliminar realizada en Camboya llevó a su ministerio de salud a identificar los virus como H5 clade 2.3.2.1c, que ha circulado en Camboya entre aves y aves de corral durante muchos años y ha causado infecciones esporádicas en personas, dijo el CDC en un comunicado el sábado.

“Sí, este es un clado más antiguo de influenza aviar que ha estado circulando por la región durante varios años y, aunque ha causado infecciones en humanos en el pasado, no se ha visto que cause transmisión de persona a persona. Sin embargo, eso no significa que la amenaza sea menor”, dijo Erik Karlsson, director del Centro Nacional de Influenza de Camboya y jefe interino de virología en el Institut Pasteur du Cambodge, que secuenció el virus.

Agregó que la respuesta debía ser coordinada y rápida para evitar una mayor propagación y limitar la exposición a cualquier fuente común.

Se está llevando a cabo una investigación sobre la fuente y para detectar cualquier caso adicional, dijeron los CDC, y agregaron que hasta ahora no había indicios de propagación de persona a persona.

Foto: Reuters

Camboya examinó al menos a 12 personas para detectar la cepa H5N1 la semana pasada, luego de que una niña de 11 años muriera a causa del virus en la primera transmisión conocida a humanos en el país en casi una década.

El padre de la víctima, que formaba parte de un grupo con el que la niña había estado en contacto en una provincia al este de la capital, Phnom Penh, dio positivo por el virus pero no mostró ningún síntoma, dijo el ministro de Salud de Camboya, Mam Bunheng, en un comunicado.

Solo se ha secuenciado el caso de la niña y todavía se está trabajando en el caso del padre, dijo Karlsson.

La Organización Mundial de la Salud dijo que está trabajando con las autoridades camboyanas siguiendo los casos, describiendo la situación como preocupante debido al reciente aumento de casos en aves y mamíferos.

Reunión de la OMS

Los principales expertos mundiales en influenza se reunieron esta semana para discutir la amenaza que representa para los humanos una cepa de la gripe aviar H5N1 que ha causado un número récord de muertes de aves en todo el mundo en los últimos meses.

El grupo de científicos, reguladores y fabricantes de vacunas se reúne dos veces al año para decidir qué cepa de gripe estacional incluir en la vacuna para la próxima temporada de invierno, en este caso para el hemisferio norte.

Pero también es una oportunidad para discutir el riesgo de que los virus animales se propaguen a los humanos y provoquen una pandemia. En la reunión de esta semana, el H5N1 clade 2.3.4.4b fue un tema clave, dijeron a Reuters la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos mundiales en gripe. Informarán a los periodistas sobre la composición de la vacuna contra la gripe estacional y los riesgos de contagio más tarde el viernes.

Pollos en una granbja en Argentina. Foto: Reuters

“Estamos más preparados (que para el Covid), pero incluso si estamos más preparados, todavía no estamos lo suficientemente preparados”, dijo antes de la reunión Sylvie Briand, directora de Preparación Global Para Riesgos Infecciosos de la OMS. “Necesitamos realmente continuar los esfuerzos para una pandemia de gripe”.