“Con las precipitaciones de las últimas horas, mayo de 2024 se convirtió en el mes de mayo más lluvioso en Santiago en 22 años (desde 2002)”, señala Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago.

Y eso no es todo sostiene Cordero.”Este mes es hasta la fecha por lejos el mayo más frío jamás registrado”.

Según el climatólogo, pase lo que pase de aquí a fin de mes, mayo de este año ya es uno de los 10 meses de mayo más lluviosos jamás registrados en la capital (séptimo). Dice que solo este mes cayó el equivalente a un tercio de las precipitaciones anuales.

El extraño fenómeno que convirtió a este mes en uno de los mayo más lluviosos y fríos en Santiago desde 1950

Además, el otoño de 2024 es uno de los 10 otoños meteorológicos (que va de abril a junio) más lluviosos registrados en la capital, “y el más lluvioso desde el otoño de 2016, cuando cayeron 116 mm (hasta el 23 de mayo)”, indica el climatólogo.

Estos son los 10 meses de mayo más lluviosos en Santiago: (en mm considerando el mes completo)

-1981: 183

-1957: 161, 3

-1972: 149,2

-2002: 137,9

-1992: 129,5

-1997: 126,1

-2024: 112,4 (a la fecha)

-1982: 111

-2008: 109,9

-1974: 100,8

Las precipitaciones hasta este momento tienen a la zona central del país sin déficit de precipitaciones, completando prácticamente 10 meses de lluvias similares a las que eran consideradas típicas hace un par de décadas.

La línea roja muestra la temperatura de 2024.

Según Cordero, nos hemos beneficiado de una configuración sinóptica que ha facilitado la llegada de sistemas frontales a la zona central. “Esta configuración incluye una alta presión entre la Patagonia y la Península Antártica. Esa misma alta presión fue responsable de la ola de frío que afectó a Santiago hasta el 14 de mayo”, explica.

“La persistente alta presión entre la Patagonia y la Antártica, probablemente haya contribuido a que este mes sea hasta la fecha el más lluvioso en 22 años y el más frío registrado en la capital desde 1950. Al final, siempre lo que pasa en Chile está conectado con la Antártica”, añade.

“Mayo de 2024 será el primer mes de mayo en terminar con superávit de lluvias en la capital desde 2017″, sostiene el climatólogo.

Si bien la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señala que no lloverá más durante esta semana, Meteored sostiene que el sábado y domingo podrían caer algunas gotas nuevamente en la capital, totalizando casi 5 mm durante el fin de semana.

Mayo de 2024 se convierte en uno de los más lluviosos de todos los tiempos

Revisando la estadística anual, la capital acumula 115,4 mm, cifra que deja en evidencia la magnitud de lo sucedido recientemente, ya que corresponde a prácticamente toda el agua caída durante al año. En 2023 a igual fecha, apenas se registraban 13,1 mm (lo normal es 46,1 mm).

Y eso no es todo, ya que además de lo anteriormente descrito, Santiago superó el déficit hídrico que lo acompañó por más de una década debido a la megasequía. Actualmente presenta números “azules” en la materia, con un superávit de precipitaciones, el que alcanza un 150,3%.

Mayo ha sido un mes lluvioso y frío. Foto: Andres Perez

Pese a las últimas lluvias, el pronóstico trimestral de la DMC indica que las precipitaciones serán bajo lo normal. El pronóstico es categórico en prever una condición bajo lo normal entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

“En Santiago se espera que las precipitaciones no superen los 115 mm durante estos 3 meses. En la zona sur, se pronostica un trimestre también bajo lo normal, con menos de 716 mm en Valdivia y menos de 510 mm en Puerto Montt. Es importante destacar que esto no significa que no lloverá absolutamente nada”, señala el documento.

“De cualquier manera es poco probable que mayo de 2024 se acerque al récord histórico de mayo de 1981 cuando se registraron en la capital un total de 181 mm”, establece Cordero.

Cordero advierte que “los próximos meses no se ven igual de positivos en términos de precipitaciones. La temperatura del Pacífico Tropical está cayendo rápidamente, lo que sugiere un rápido desarrollo de La Niña. Si La Niña termina desarrollándose rápidamente, el invierno próximo, y sobre todo la próxima primavera, podrían presentar precipitaciones bajo valores típicos”, finaliza.