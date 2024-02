Mientras Kate, una participante en nuestra investigación sobre las experiencias de parto, luchaba con el dolor que experimentaba durante el parto, la partera fue severa. Se refirió a Kate como una “chica tonta” y le dijo que necesitaba calmarse. Finalmente, llegó el anestesista para ponerle una epidural a Kate. Le preguntó si era “la chica tonta” de la que había oído hablar, y luego le dijo que se controlara.

El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Asistencial (NICE por sus siglas en inglés) del Reino Unido actualizó en 2023 sus directrices sobre la atención durante el parto (atención durante el parto e inmediatamente después) para ordenar al personal del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido que trate a todas las mujeres en trabajo de parto con amabilidad, dignidad y respeto. Una comunicación respetuosa que reconozca a las mujeres como capaces de tomar decisiones durante el embarazo y el parto mejora los resultados de salud física y mental de las pacientes durante y después del parto.

Sin embargo, el sexismo cotidiano, particularmente en forma de lenguaje paternalista y condescendiente, sigue siendo común en toda la atención obstétrica del Reino Unido, según nuestra investigación. Si bien el lenguaje utilizado hacia Kate tenía claramente la intención de ser despectivo, el lenguaje sexista suele ser más sutil e incluso tiene la intención de ser positivo, como llamar a una paciente adulta “una buena chica”.

Es probable que el uso generalizado de un lenguaje condescendiente contribuya a crear un entorno en el que las pacientes son cosificadas y su perspectiva descartada o socavada. Esto significa que las pacientes pierden la oportunidad de contribuir a la toma de decisiones, o incluso de dar su consentimiento para las intervenciones, durante el trabajo de parto y el nacimiento.

“Eres una buena chica”: cómo se infantiliza a las mujeres durante la atención obstétrica y el parto. Imagen referencial.

En nuestro estudio que exploró las experiencias del parto, muchas participantes contaron historias de intervenciones durante el parto, incluida la cirugía, que se realizaron sin consentimiento o sin un alivio adecuado del dolor. Esto incluyó a una paciente que fue obligada a caminar desnuda desde su sala hasta una ducha, y a otra se le realizó una episiotomía (un corte realizado por un profesional de la salud en el perineo y la pared vaginal para hacer más espacio para que naciera el bebé) sin consentimiento y sin que se le proporcionara un analgésico.

Los participantes también discutieron experiencias de sus propios puntos de vista o conocimientos sobre lo que estaba sucediendo con sus cuerpos, siendo ignorados.

Hanifa dio a luz en el aparcamiento de un hospital. Esto no se debía a que hubiera esperado demasiado tiempo para ir al hospital. Más bien, había llegado al hospital y la habían rechazado, diciéndole que no debía volver a llamar hasta que rompiera aguas y sus contracciones estuvieran separadas por tres minutos. Aunque Hanifa sabía que estaba en trabajo de parto, la partera desestimó su juicio.

El idioma importa

El lenguaje utilizado sobre y para las mujeres embarazadas es importante porque establece el contexto de la forma en que son tratadas y el grado en que son valoradas como expertas en lo que está sucediendo con sus propios cuerpos. Términos como “niña tonta” o incluso “niña buena” infantilizan y desempoderan a la paciente, colocándola como indefensa y totalmente dependiente de la intervención experta de los profesionales médicos.

Imagen referencial.

Sin embargo, este lenguaje parece prevalecer. Esto puede deberse a que el lenguaje paternalista puede ser difícil de denunciar. Un hilo en el popular foro de discusión Mumsnet, demostró que muchos miembros pensaban que ser llamada “buena chica” era agradable y amigable, y mostró que un médico era compasivo. Una persona comentó que se sentiría cuidada si le hablaran de esta manera.

Otros pensaron que, si bien no era agradable, que se refirieran a ella con el término “buena chica” no era particularmente problemático. Para estos participantes en la discusión, el lenguaje utilizado por los profesionales de la salud no era tan importante como la calidad de la atención médica que brindaban. Los colaboradores del hilo alentaron a la denunciante, una persona a la que un médico que brindaba atención de fertilidad había llamado “buena chica”, a ignorar el comentario si la atención general que recibía era de alta calidad.

Argumentaron que una queja formal podría ser perjudicial para sus posibilidades de recibir atención médica experta, y sería poner su ego por delante de la oportunidad de una intervención médica útil. Además, sugirieron que en un sistema de salud socializado, era egoísta quejarse, ya que se gastarían escasos recursos en encontrar su atención alternativa y en investigar la queja.

Las “chicas buenas” no se quejan

Muchos de los participantes en nuestro estudio explicaron que les preocupaba ser una molestia si denunciaban el lenguaje o las intervenciones condescendientes o directamente sexistas. Esta preocupación impidió que muchos de ellos presentaran una denuncia. Les preocupaba que, en el gran esquema de las cosas, no valiera la pena plantear su experiencia negativa, y hacerlo sería poner demasiado énfasis en su propia experiencia. Este fue particularmente el caso en el que los resultados para la madre y el bebé habían sido finalmente positivos, y pudieron centrarse en esto en lugar de en la experiencia del parto en sí.

Es poco probable que estas experiencias se reflejen bien en las quejas hospitalarias. De las muchas participantes en nuestro estudio que habían experimentado sexismo durante su atención obstétrica, ya sea a través de palabras o violencia física, solo una describió haber presentado una queja formal. Nuestros hallazgos sugieren que el alcance de las experiencias de lenguaje sexista, y las prácticas discriminatorias o deficientes más abiertas, pueden estar significativamente subestimadas.

*Nadia von Benzon es profesora de Geografía Humana en la Universidad de Lancaster.