Las estrellas han cautivado al ser humano por mucho más tiempo del que podemos imaginar, y hoy los “ojos” mejor equipados para mirar el espacio exterior del planeta tierra se encuentran en el norte de Chile.

Se trata de enormes telescopios, cada vez más complejos y precisos, que son usados por astrónomos de todo el mundo para buscar respuestas a preguntas ancestrales, actuales y futuras. Hoy el norte del país cuenta con más de 20 observatorios, creados con fines científicos y también turísticos. Existen visitas a observatorios públicos y privados, con y sin fines de lucro, entre las regiones de Tarapacá y el Bío Bío.

¿Fan de la astronomía? 7 telescopios para visitar gratis en Chile

El turismo astronómico se ha convertido en un panorama imperdible en las regiones de Coquimbo y Antofagasta, donde se concentra la mayor parte de telescopios en el territorio nacional. De acuerdo a las proyecciones de la subsecretaría de Turismo, se espera que Chile se convierta para 2025 en “el destino astroturístico más relevante en el mundo, gracias a su oferta de excelencia”.

Imagen tomada desde el Extremely Large Telescope (ELT) de ESO. Foto: ESO.

Para suerte de los aficionados de esta disciplina, algunos de estos observatorios están abiertos al público de manera gratuita durante el periodo de vacaciones y todo el año. En esta nota se encuentran todos los observatorios científicos que actualmente reciben visitas de público general, y los telescopios que se pueden conocer.

Todos los recintos de la lista están ubicados en la región de Coquimbo, y algunos incluso ofrecen transporte de acercamiento. Sin embargo, los cupos son limitados y sólo en días específicos, por lo que es fundamental revisar la agenda de cada observatorio antes de armar el panorama.

Observatorio AURA

El observatorio AURA es una iniciativa internacional impulsada por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NSF), que cuenta con una red de 20 telescopios en distintos lugares del mundo. En Chile están ubicados cuatro de estos: Cerro Tololo, Gemini Sur, SOAR y el proyecto Vera C. Rubin.

Los telescopios Gemini Sur y SOAR, ambos ubicados en el Cerro Chacón de la región de Coquimbo, pueden ser visitados gratuitamente cada viernes por medio durante la mañana. Las visitas son guiadas y con previa reserva, que puede ser reservada en el sitio de NoirLab de la NSF. Además, incluye un acercamiento en bus hasta el observatorio.

También se puede visitar gratis el telescopio de Cerro Tololo, los sábados de febrero y marzo de este año. Se puede inscribir uno de los dos recorridos, a las 9:00 am o a las 13:00. Las reservas también se hacen mediante la página de NoirLab, e incluyen el bus de acercamiento.

Adicionalmente, la base de operaciones de AURA en Chile también está abierta al público cada miércoles por medio de febrero y marzo, en la ciudad de La Serena. La visita consiste en una guía por la Sala de Observación Remota del telescopio Gemini Sur y el Centro de Datos AURA, para aprender cómo los astrónomos observan el cielo y procesan los datos, con máquinas de última tecnología. Las reservas gratuitas se pueden realizar en este enlace.

Fusión de estrellas registrada desde Gemini Sur: Foto: Gemini Observatory.

Observatorio La Silla

Este recinto perteneciente al Observatorio Europeo Austral (ESO) fue el primer observatorio ubicado en el norte de Chile. Fundado en 1969, La Silla abrió un abanico de posibilidades para el desarrollo de la astronomía en el territorio nacional.

Los turistas pueden inscribirse a visitas guiadas gratuitas cada sábado en la mañana, con un recorrido que comienza a las 9:30 y otro a las 13:30. Los cupos se pueden asegurar en la página del observatorio. En esta visita, además de conocer sobre la extensa historia del recinto, se puede recorrer el telescopio de 3.6 metros de ESO, dedicado a la búsqueda de nuevos planetas, además del New Technology Telescope (NTT).

Observatorio La Silla. Foto: ESO.

Desde este observatorio se han realizado importantes descubrimientos, como en 2010 con el planeta Gliese 581. Se trata del primer planeta rocoso en una zona habitable fuera del Sistema Solar, y hasta la fecha, es el más similar a la Tierra que se ha registrado. Debido a la distancia de su respectiva estrella, similar a la que la Tierra con el Sol, incluso se cree que puede tener agua en estado líquido.

Observatorio Cerro Paranal

También parte de ESO, este observatorio ofrece visitas guiadas los sábados en la mañana y en la tarde. En este recorrido se pueden conocer dos de los más importantes telescopios del mundo: el Very Large Telescope (VLT) y el Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA).

Estos telescopios han sido claves para la exploración del universo. Uno de sus grandes hallazgos recientes fue en enero de este año: un nuevo tipo de estrella gigante anciana, que se desvanece a lo largo de varios años hasta alcanzar la invisibilidad; y una serie de estrellas recién nacidas que aumentan su brillo en hasta 300 veces durante tiempos de larga duración.

Telescopio en el Cerro Paranal. FOTO: ESO

Al igual que para el observatorio la Silla, los visitantes pueden hacer su reserva gratuita en el sitio de ESO.

Cierres por pandemia

Lamentablemente, antes de la pandemia de Covid-19, la oferta para visitar observatorios científicos en Chile era más amplia que la actual. Uno de los observatorios que no tiene visitas al público desde el año 2020 es el radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

Este telescopio es el más grande y complejo del mundo, y desde este centro se han hecho increíbles hallazgos, como la primera imagen que se obtuvo de un agujero negro en la historia, en 2019. Esta “fotografía” fue una colaboración entre 8 telescopios del mundo, y los datos enviados desde ALMA fueron fundamentales para la generación de la imagen.

De acuerdo a Nicolás Lira, encargado de divulgación y educación de ALMA, aún no existe una fecha de reapertura para el público general.

Imagen de un agujero negro. Crédito: ESO

“El funcionamiento del observatorio cambió con la pandemia y, como en casi todos los rubros, algunos cambios se volvieron permanentes”, explica Lira para Qué Pasa. “Esto implica en nuestro caso un rediseño total de las experiencias para los visitantes con procesos que aún están en desarrollo e implementación”, comenta.

Sin embargo, los escolares y sus profesores aún pueden tener la oportunidad de conocer el observatorio ALMA agendando una visita guiada para hasta 40 personas. El recorrido, que debe ser coordinado con un mes de anticipación en el sitio web del observatorio, dura tres horas y permite a los niños y jóvenes conocer las distintas instalaciones del recinto.

Además, Lira adelanta que se están preparando para “retomar la agenda en marzo de manera muy intensa. Primero con una nueva edición de un evento que no se había realizado desde antes de la pandemia en Parquemet, de la que pronto anunciaremos detalles, y luego con el Día de la Astronomía en Chile, la semana del 18 al 24 de marzo”.

Tanto para conocer las próximas actividades organizadas por el observatorio ALMA y los demás establecimientos mencionados en la nota, lo mejor es estar pendiente a la información actualizada en sus redes sociales y sitios oficiales.