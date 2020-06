¿Está disminuyendo la circulación del virus? Algunos centros médicos registran una leve baja en test positivos

Ya lo dijo el ministro de Salud, Enrique Paris: las cifras indican que hay una “muy leve mejoría ” en el número de nuevos casos de Covid-19, un 17% de reducción a nivel nacional, indicó durante el reporte de esta mañana.

La circulación del virus Sars-CoV-2 parece estar disminuyendo. Según el informe semanal del Proyecto de Vigilancia Virus Respiratorios que realiza la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, esta es la segunda semana con una reducción en la cantidad de test positivos a este coronavirus.

Considerando la semana 24 (desde el 8 al 14 de junio), el informe señala que la circulación de los virus tradicionales del invierno prácticamente ha desaparecido y “por primera vez”, la circulación del virus Sars-CoV-2 disminuyó. “El porcentaje de positividad de Covid-19 disminuyó por primera vez a 39%”, dice el documento, es decir, durante esa semana, de los 10.277 test PCR realizados en los recintos médicos de la Red Salud UC, Clínica Alemana UDD, el Hospital Lucio Córdova y el Hospital Padre Hurtado (todos en la Región Metropolitana), 3.952 resultaron positivos.

“Habrá que observar la tendencia en la próxima semana para ver si hemos superado el peak de esta primera ola”, añade el análisis de la publicación.

Cecilia Perret, infectóloga pediatra de la Red Salud UC Christus y académica de la Escuela de Medicina de la UC y quien está a cargo de este informe, por el momento prefiere hablar de una “estabilización” más que una baja en la circulación del virus.

“Lo más probable, es un poco precoz para decirlo, es que sea una baja verdadera. Ha disminuido la cantidad de personas que llegan a realizarse el test, pero también ha disminuido la positividad, es decir, el porcentaje de muestras positivas respecto del total de test que se realiza. Hace tres semanas teníamos una positividad del 50% y llegamos a tener 54%. Hoy la positividad es del 39%”.

Según la especialista es necesario esperar un par de semanas más. Si en este tiempo, la positividad se sigue reduciendo, entonces podría ser una tendencia definitiva, pero también existe la posibilidad de que sea un baja transitoria. “Si en dos semanas baja sigue la tendencia a la baja, es porque hemos pasado el peak de contagios”, dice Perret.

Menos test

En Clínica Las Condes, la cantidad de test que han realizado en los últimos diez días también disminuyó, a la mitad. Yohana Labra, bioquímico, jefa de Calidad del Laboratorio Clínico de esta institución señala que de 500 a 600 test que realizaban al día, hoy están haciendo 250 o 300 como máximo. Sin embargo, la positividad se mantiene fluctuante entre el 29 y el 37%.

¿Qué explica estos números? “Puede ser que las medidas están siendo más fuertes y que eso influya en que las personas salgan menos de sus casas. Además, los días de lluvia, se registran menos consultas y urgencias. No podría decir que es una menor circulación del virus, porque desde hace un mes que la positividad se mantiene sobre el 20%”, dice.

FOTO AP

Según el informe diario que entrega el Ministerio de Salud, la positividad de los exámenes PCR ha disminuido con respecto a la semana anterior, pero también lo han hecho el número de test.

Ayer martes, se informaron 12.707 test y de ellos 3.6489 positivos (29,94%). Para hoy miércoles, se informaron 12.575 test de PCR y de ellos, 3.649 resultaron positivos, es decir el 29,02%. Sin embargo, el día 13 de junio, cuando se informaron 20.223 test, fueron 6.509 los positivos (32,19%); al día siguiente, se informaron de 20.151 con 34.43% de positividad (6.938) y este domingo, cuando también se informaron 20.115 test, los positivos llegaron a 5.607 (27,87%).

Christian Garcia, doctor en Salud Pública y académico de la U. de Santiago, cree que en estas cifras “no hay ningún signo positivo o de mejoría, todo sigue igual”. Si se hacen menos test, se registrarán menos casos, dice. Respecto de la razón por la que ha bajado la cantidad de exámenes, García dice que es “probable que muchas personas se hayan quedado en sus casas y no estén consultando, pero es difícil que sea porque hay menos virus”, añade.

A juicio de Perret, si solo disminuye la cantidad de test, la razón que explicaría esta situación es que las personas no están saliendo a hacerse el test, pero si además disminuye la positividad, se podría pensar en una menor circulación.

Es importante, insiste la infectóloga, no relajar las medidas y mantenerlas. “Se ha planteado que es necesario pesquisar mucho más. Sobre todo en el momento en que la autoridades empiecen a planificar el regreso paulatino a la rutina”. En ese momento, dice Perret, una medida importante es salir a buscar a los asintomáticos. “El rol de los asintomáticos puede ser fundamental en esta fase de la evolución de la epidemia. Los contactos asintomáticos no los identificamos, no es fácil aislarlos. Hay que buscarlos en grupos de riesgo”, insiste.

Casos Nuevos

El informe del Minsal también da cuenta de un menor número de casos nuevos en comparación con la semana pasada, cifras cercanas a los cinco mil y seis mil casos por día, desde este lunes la cifra ha descendido a 4.608, 3804 ayer y 3.649 hoy.

Carlos Pérez, infectólogo Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, cree que este descenso progresivo en el reporte de nuevos casos de infecciones por Covid-19 está relacionado con una toma de conciencia de la comunidad, con el endurecimiento de las mediadas y con el aumento de la fiscalización y aumento de las penas.

“Si se mantiene en las próximas semanas, vamos a ver en los días siguientes una disminución también de las hospitalizaciones y entre ellas, de las más críticas”, dice.