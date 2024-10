La peligrosa enfermedad medieval que está de regreso: estos son los síntomas

El escorbuto se considera a menudo una enfermedad histórica, que evoca imágenes de marineros en largos viajes por mar que sufrían la falta de frutas y verduras frescas.

Sin embargo, médicos de países desarrollados han informado recientemente que han tratado casos de escorbuto, incluidos médicos australianos que informaron sus hallazgos hoy en la revista BMJ Case Reports.

¿Qué es el escorbuto, la enfermedad medieval que está de regreso?

El escorbuto es una enfermedad causada por una deficiencia grave de vitamina C (ácido ascórbico), que es esencial para la producción de colágeno. Esta proteína ayuda a mantener la salud de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y el tejido conectivo.

Sin suficiente vitamina C, el cuerpo no puede reparar adecuadamente los tejidos, curar heridas ni combatir infecciones. Esto puede provocar una serie de síntomas, entre ellos:

fatiga y debilidad

Encías hinchadas y sangrantes o dientes flojos

Dolor y sensibilidad en las articulaciones y los músculos

se magulla fácilmente

piel seca, áspera o descolorida (manchas rojizas o moradas debido al sangrado debajo de la piel)

Los cortes y las llagas tardan más en sanar.

anemia (falta de glóbulos rojos, que provoca mayor fatiga y debilidad)

mayor susceptibilidad a las infecciones.

Históricamente afectó a los marineros

El escorbuto era una enfermedad común entre los siglos XV y XVIII, cuando los marineros y otros exploradores vivían a base de raciones o pasaban largos períodos sin alimentos frescos. Es posible que hayas oído hablar de algunos de estos hitos en la historia de la enfermedad:

Entre 1497 y 1499 , la tripulación de Vasco da Gama , la tripulación de Vasco da Gama sufrió gravemente de escorbuto durante su expedición a la India, y una gran parte de la tripulación murió a causa de ello.

Entre los siglos XVI y XVIII , el escorbuto fue una enfermedad muy extendida entre las armadas y los exploradores europeos, afectando a figuras tan célebres como , el escorbuto fue una enfermedad muy extendida entre las armadas y los exploradores europeos, afectando a figuras tan célebres como Fernando de Magallanes y Sir Francis Drake . Se consideraba una de las mayores amenazas para la salud de los marineros durante los viajes largos.

Se cree que en 1747 , el cirujano naval británico , el cirujano naval británico James Lind realizó uno de los primeros ensayos clínicos, demostrando que los cítricos podían prevenir y curar el escorbuto. Sin embargo, pasaron varias décadas hasta que sus hallazgos se implementaron ampliamente.

En 1795 , la Marina Real Británica adoptó oficialmente la , la Marina Real Británica adoptó oficialmente la práctica de proporcionar jugo de limón o lima a los marineros , reduciendo drásticamente el número de casos de escorbuto.

Evidencia de que el escorbuto está resurgiendo

En el nuevo informe de caso, médicos de Australia Occidental informaron haber tratado a un hombre de mediana edad con esta afección. En otro informe de caso, médicos de Canadá informaron haber tratado a una mujer de 65 años.

Naranjas

Ambos pacientes presentaban debilidad en las piernas y problemas en la piel, pero los médicos inicialmente no consideraron que se tratara de escorbuto, ya que se basaron en la premisa de que en los alimentos modernos abunda la vitamina C, por lo que no debería producirse deficiencia.

En ambas ocasiones, el tratamiento con altas dosis de vitamina C (1.000 mg al día durante al menos siete días) produjo mejoras en los síntomas y, finalmente, una recuperación completa.

Los autores de ambos informes de casos están preocupados de que si el escorbuto no se trata, podría provocar inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) y potencialmente causar sangrado fatal.

El año pasado, un importante hospital de Nueva Gales del Sur llevó a cabo una revisión de historias clínicas, en la que se revisan los registros de los pacientes para responder preguntas de investigación.

Este estudio encontró que la deficiencia de vitamina C era común. Más del 50% de los pacientes a los que se les realizaron pruebas de niveles de vitamina C tenían una deficiencia moderada (29,9%) o una deficiencia significativa (24,5%). Las deficiencias eran más comunes entre los pacientes de áreas rurales y de bajo nivel socioeconómico.

Ahora se insta a los médicos a considerar la deficiencia de vitamina C y el escorbuto como un posible diagnóstico y a solicitar el apoyo de un dietista.

¿Por qué podría estar resurgiendo el escorbuto?

Lamentablemente, para algunas personas, todavía es difícil conseguir y consumir alimentos nutritivos con suficiente vitamina C. Entre los factores que aumentan el riesgo de deficiencia de vitamina C se incluyen los siguientes:

¿Cuánta vitamina C necesitamos para evitar el escorbuto?

Las pautas alimentarias de Australia recomiendan que los adultos consuman 45 mg de vitamina C (más si están embarazadas o amamantando) por día. Esta es aproximadamente la cantidad que se encuentra en media naranja o media taza de fresas.

Cuando se consume más vitamina C de la necesaria, las cantidades sobrantes abandonan el cuerpo a través de la orina.

Los síntomas del escorbuto pueden aparecer incluso un mes después de una ingesta diaria de menos de 10 mg de vitamina C.

Comer alimentos ricos en vitamina C, como naranjas, fresas, kiwis, ciruelas, piña, mango, pimiento, brócoli y coles de Bruselas, puede resolver los síntomas en pocas semanas.

La vitamina C también está disponible en forma de suplemento si existen razones por las que la ingesta a través de los alimentos puede verse comprometida. Por lo general, los suplementos contienen 1000 mg por comprimido y el límite máximo recomendado para la ingesta diaria de vitamina C es de 2000 mg.

*Lauren Ball, profesora de Salud y Bienestar Comunitario, Universidad de Queensland