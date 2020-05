Fact Checking 82: ¿Mataderos son un foco de contagio? ¿Sirve la hidroxicloroquina que toma Trump para combatir el coronavirus?

Un robot atiende pacientes en Hospital Padre Hurtado

El Hospital Padre Hurtado sorprendió a todos con un nuevo integrante entre sus filas. Se trata de un robot llamada Eva, ideado para establecer el primer contacto con los pacientes sospechosos de tener coronavirus que lleguen al hospital. El robot es controlado por personal médico y también permite establecer comunicación con enfermeros y doctores en el hospital, a través de una cámara y micrófono incorporado, además de múltiples sensores.

La iniciativa, una alianza con la Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, el Hospital Padre Hurtado, Robotics Lab y PwC Chile, tiene como objetivo establecer las primeras medidas para abordar la situación de cada paciente, evitando la presencia física de parte del personal de salud, y así reducir el riesgo de un eventual contagio.

Además, hace más seguros los procesos, al favorecer el distanciamiento social y generar mayor trazabilidad. Es una especie de etapa intermedia entre los recepcionistas y los mismos doctores y enfermeros.

EVA en los pasillos del Hospital Padre Hurtado.

Este modelo fue probado con éxito en Europa, siendo una gran ayuda para controlar la pandemia. Es por esta razón que, en un trabajo colaborativo con las instituciones ya mencionadas, el Hospital Padre Hurtado tiene operativa a Eva como una colaboradora más del equipo de salud que está combatiendo el Covid-19.

A través de ella podrán comunicarse, entender estado, situación, próximos pasos y medidas necesarias para abordar la situación del paciente, reduciendo tiempos de espera y focalizar esfuerzos.

“Eva trae consigo tecnología de última generación, posee sensores en su cuerpo, batería con autonomía de más 8-12 horas y con recargo automático, junto con cámara para visualización de pacientes y reconocimiento de los mismos, micrófono, conexión a internet, movimientos y giros en 360 grados, además de un sistema de recorrido autónomo e inteligente, el cual servirá para realizar rondas y aprender sobre el recinto al cual se deberá acondicionar”, explica Rodrigo Palacios, senior manager de Transformación Digital de PwC Chile.

La hidroxicloroquina sirve para combatir el Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una sorprendente revelación: está tomando hidroxicloroquina, un medicamento que si bien es efectivo contra la malaria, según sus propios expertos gubernamentales no es adecuado para combatir el nuevo coronavirus.

Trump, cuyas pruebas de Covid-19 han dado negativo y no muestra síntomas de la enfermedad, dijo que había estado tomando el medicamento durante aproximadamente una semana y media. “Tomo una pastilla todos los días”, contó a periodistas en la Casa Blanca, agregando que la combina con zinc.

Cuando se le preguntó por qué, respondió: “Porque creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias” sobre la hidroxicloroquina. Trump ha mostrado durante semanas interés en promover este medicamento, a pesar de que muchos médicos piensan que no sirve para pacientes con coronavirus y de que los reguladores del gobierno estadounidense advierten que “no ha demostrado ser seguro”.

“Se sorprenderían de la cantidad de personas que lo toman, especialmente los trabajadores de primera línea (...) Resulta que yo lo estoy tomando”, dijo el mandatario.

El Dr. Steven E. Nissen, director académico del Instituto Miller de la Clínica Cleveland, señaló a The New York Times. “Mi preocupación sería que el público no escuche los comentarios sobre el uso de hidroxicloroquina y crea que tomar este medicamento pueda prevenir la infección por Covid-19”.

Un nuevo estudio, el más grande de su tipo, muestra que la hidroxicloroquina no funciona contra en Covid-19 y podría causar problemas cardíacos. El estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association.

Incluso, desde 2006 se desaconseja su uso en casos severos de malaria debido a problemas de resistencia, según la Organización Mundial de la Salud.

“No está claro por qué la hidroxicloroquina es efectiva en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Se cree que la hidroxicloroquina interfiere con la comunicación de las células en el sistema inmune”, explicó el Colegio de Reumatología de EE.UU. (American College of Rheumatology).

Los mataderos son un foco de contagio de coronavirus

Los casos de Covid-19 proliferan en los mataderos de varios países, por la concentración de personas en un lugar cerrado, pero quizás también por las condiciones propias de frío y mala ventilación, señalan los expertos.

El trabajo en esta industria “implica tareas físicas que se realizan rápidamente, generando muchos aerosoles en un ambiente frío y cerrado, lo que podría multiplicar el riesgo de transmisión” del virus.

Los cierres de mataderos se multiplicaron en Estados Unidos después de detectar focos de contagio. A fines de abril, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estimaban en casi 5.000 el número de empleados infectados en centros de procesamiento de carne y aves.

También se detectaron casos en plantas de Brasil, España, Australia, Francia y Alemania.

“Hay que investigar este gran número de epidemias en las plantas de tratamiento de carne en todo el mundo”, afirmó a la agencia AFP la profesora Raina MacIntyre, de la Universidad australiana de Nueva Gales del Sur.

¿Motivos? Algunos señalan que se debe a la carne. Según un estudio publicado en 2015 por la revista Infection Ecology & Epidemiology, gran parte de los dromedarios llevados al matadero en Doha eran portadores de otro coronavirus, el Mers, activo desde 2012. Los investigadores indican que estos lugares son “vectores de su circulación y zonas de alto riesgo para la exposición humana”.

Pero por ahora no es la pista que privilegian los científicos, sino que se inclinan por relacionar la proliferación del Covid-19 en los mataderos a su modo de funcionamiento. La principal explicación que barajan los expertos es la convivencia de trabajadores en un lugar confinado, y la dificultad de aplicar por ello medidas de distanciamiento social.