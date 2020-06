Fact Cheking 98: ¿Miguel Bosé se opone a vacuna contra el coronavirus? ¿Comer ajo, como cree Bolsonaro, protege contra el Covid-19?

Miguel Bosé se opone a iniciativa global para encontrar una vacuna contra el coronavirus

Primero aseguró que el coronavirus es “la gran mentira de los gobiernos” para controlar a los ciudadanos, y ahora Miguel Bosé vuelve a la carga con un nuevo mensaje en Twitter de lo más conspiranóico, en el que dice “no a la vacuna, no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates”.

En un hilo que ya es tendencia en Twitter, Bosé ha compartido un vídeo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el que el mandatorio apoya la unión mundial para encontrar una vacuna a través de la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), una iniciativa impulsada por la OMS, UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.

“La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades”, empieza el artista.

Y aún añade: “Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla. A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento”.

Según la teoría de Bosé, una vez “llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global”, todos “seremos borregos a su merced y necesidades”. “Pedro Sánchez ‘El Salvador’, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía”, apostilla.

Para terminar, Bosé remata: "Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia".

Comer ajo ayuda a prevenir la infección por el nuevo coronavirus gracias al azufre que posee

“¿Sabías que cuando una persona usa un diente de ajo crudo al día, la inmunidad aumenta? ¿Por qué? Porque es rico en azufre. El azufre mata al coronavirus ”, garantizó una mujer al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien espero la noche del lunes frente al Palacio de Alvorada.

Bolsonaro es defensor de varios tratamientos cuestionados a nivel mundial como el uso de la cloroquina.

Tras la aseveración de la mujer, que asegura hablar con Dios, el mandatario ordenó a un asesor del Ministerio de Salud, que reciba a la mujer, oriunda del estado de Paraná.

“Traje la cura para el coronavirus y hago que mi vida esté disponible. Tengo 38 años, soy madre de tres, no estoy aquí para jugar. Dios me habla desde que tenía seis años. Dios quiere cambiar a Brasil", dijo. “No necesito que me creas. Necesito que lo pruebes. Puedes inyectarme el virus. Asumo todas las responsabilidades”.

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. “Pero no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual”.

Detuvieron nuevamente a un grupo de personas por reincidir con otra fiesta durante el toque de queda

El martes 9 de junio, Carabineros de la Región del Biobío anunció unos insólitos arrestos. La subcomisaría de Laja había sorprendido a ocho personas realizando una fiesta en pleno toque de queda, con la música a todo volumen y sin ningún tipo de protección sanitaria en una casa del pasaje Las Acacias. Entre los detenidos se encontraban algunos sujetos que ya habían sido detenidos por infringir las restricciones sanitarias; el mismo lugar ya había sido intervenido un mes antes, también por una fiesta, que a la larga significó un brote de siete contagiados con Covid-19 y cerca de una treintena de cuarentenas en la comuna.

De las ocho personas detenidas este martes, seis eran hombres y dos eran mujeres. En el grupo se encontraban los dos hermanos que hacían de anfitriones del evento. Irónicamente, el motivo de la cita era justamente celebrar el final del confinamiento obligatorio por el contagio que se produjo en la fiesta anterior.

“Lamentamos tremendamente que la gente no entienda, este es un caso reiterativo”, confirma el alcalde de Laja, Vladimir Fica. “Esta es la segunda vez que en la casa de esta persona haya una fiesta, esperamos que en esta oportunidad no haya contagiados. Lamentamos que esto siga ocurriendo por la irresponsabilidad de algunos”.

Los asistentes quedaron citados al tribunal para una próxima fecha y se escudaron en que era un reunión acotada. Pero ni sus vecinos ni las autoridades fueron igual de comprensivos.

“Estamos haciendo un esfuerzo tremendo por entregar una mejor salud como municipio. Tenemos a dos equipos fiscalizando de noche, hasta las dos o tres de la mañana en conjunto con Carabineros. No podemos aflojar”, dice Fica. “Efectivamente, el gran porcentaje de la ciudadanía ha tenido un buen comportamiento, pero duele mucho que un grupo de jóvenes adultos -porque no son niños-, que si bien es cierto están en su casa, no sean solidarios. Esto se trata de ser responsable de cada una de las acciones que uno realiza o ejecuta”.