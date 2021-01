Fernando Mardones, epidemiólogo: “Hoy lidiamos con bacterias megaresistentes, que nos van a infectar y no vamos a tener cómo curarnos, otra pandemia silente que avanza”

La salud vista de forma holística, esa es la visión que quiere plantear Fernando Morales, médico veterinario y doctor en epidemiología de la Universidad de California en Davis en el panel que se presentará el lunes en el Congreso Futuro.

La pandemia cambió la forma de relacionarnos y llevó a la salud a ser una de las principales preocupaciones de la humanidad. Sin embargo, el epidemiólogo es enfático en señalar que solo será posible revertir las importantes crisis que estamos viviendo en el planeta si vemos estos problemas de forma integral y nos encargamos de atender todas las temáticas que se entrelazan en estas problemáticas.

-¿Qué temas abordarás en tu charla en Congreso Futuro?

Voy a hablar con concepto llamado en inglés One Health, que se traduce como “una salud”, un concepto que ha estado en conversaciones muy importantes. El director general de la OMS ha hecho hincapié y es la idea de que la salud de las personas está estrechamente vinculada con la salud de los animales en el medioambiente. Esta es la primera vez que el Congreso del Futuro en sus 10 años invita a alguien tan directamente relacionado con la salud animal. En mi caso yo soy médico veterinario, y mi mirada es la salud animal pero siempre bajo esta interconexión donde ha quedado mucho más ejemplificado con la pandemia del covid, donde sabemos hoy día que lo más probable que el origen provenga de animales silvestres, en este caso murciélagos o pangolines, y que por la forma en que hoy día la humanidad tiene esta interacción con el medio ambiente se generan estos eventos que aparecen con cierta frecuencia y generan estas pandemias. Pero es algo que en realidad la comunidad científica había estado muy alerta y al tanto. Hoy día, tres de cada cuatro nuevas enfermedades que afectan a las personas provienen desde los animales. Entonces, es lógico pensar que la mirada de la salud hoy día tiene que ser más que nunca de forma integral, mirando la salud humana, pero viendo cómo se relaciona con la salud de los animales y el medioambiente.

¿Cómo crees que debemos entender la relación entre la vida animal y la humana para que crisis sanitarias como la que estamos viviendo no se vuelvan a repetir?

Tiene que ver con un cambio de paradigma. Este concepto de “una salud” se ha visto reflejado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que hoy día, en los últimos años, es donde se ha hecho una cosa más institucional, pero en realidad siempre la humanidad ha estado sujeta desde tiempos ancestrales a que tiene que haber un equilibrio entre la salud humana, animal y medioambiente. Lo que pasa es que después de la intensificación de la agricultura, después de la revolución industrial, la aparición de los antibióticos, la intensificación de la producción de los alimentos, el aumento de la población mundial, todo eso ha llevado a que hayamos dejado de lado ese equilibrio, y hoy entonces, el Covid nos da la oportunidad de volver a ese entendimiento de ver al hombre como el principal agresor y el que impacta nuestro planeta. Tenemos un planeta en riesgo, en donde si no generamos un cambio en este punto de inflexión en el que estamos, francamente vamos a llegar a la extinción. Desde los años 70 hasta hoy día, el 68% de la biomasa, de la diversidad del planeta se ha reducido... Imagínate lo dramático que es. Y por el otro lado, nuestra población desde 1900 ha aumentado de forma exponencial, entonces, tenemos a un planeta al borde de un colapso, seres que ya no están, y entonces tenemos que cambiar este paradigma como sociedad con esta mirada de “una salud”.

-Y en ese aspecto, ¿cuáles crees que podrían ser posibles soluciones ya pensando en políticas públicas y gobernanza para enfrentar este problema?

Hay varias recomendaciones. En primer lugar, esto es urgente. Por lo tanto, tiene que partir desde las autoridades, desde los gobiernos declarar que estamos en una situación de urgencia y eso requiere que tengamos un apoyo desde la política. Lo primero que tenemos que lograr es que la clase política se involucre en estos temas. Una buena señal es que este Congreso Futuro, que es un congreso científico, pero que está organizado la clase política principalmente, lleve estas conversaciones.

En segundo lugar, tenemos que pensar en comprender que el sistema de producción de alimentos del planeta hoy en día es muy riesgoso, entonces, tenemos que bajar el riesgo y la forma en que estamos alimentándonos los humanos. Es cierto que tenemos una población que alimentar de aquí al 2050 porque sino la pobreza y la malnutrición van a ser unos grandes problemas que vamos a tener, pero eso no significa que tengamos que producir en forma tan intensiva, romper ecosistemas, intensificar la producción de animales para entregar el alimento. Necesitamos tener una forma innovadora que sea medioambientalmente amena como una forma de poder generar menos Impacto. Y por supuesto también tiene que ver con la comunicación a la sociedad, por cómo una persona puede comprender esto. No es solamente un tema de enfermedades zoonóticas, hoy día estamos viviendo una enfermedad zoonótica, pero la verdad es que son más factores. Tenemos el tema de la resistencia antimicrobiana que es un tremendo problema que tenemos como humanidad porque las bacterias hoy día están siendo cada vez más resistentes a los antibióticos. Entonces, hoy tenemos que lidiar con bacterias que son megas resistentes, donde nos van a infectar y no vamos a tener forma de curarnos, esa es otra pandemia silente que está avanzando.

Después tenemos el tema del cambio climático, con todo lo que conlleva al impacto en la salud. La parte en que la sociedad tiene que entender que nuestra salud está enmarcada en un contexto más grande, requiere de temas de educación, de comunicación, y que no solamente lo que nos pasó con el covid-19 sea un debut y despedida, sino te quede en la mente y es la forma de vivir de las personas para cuidar nuestro planeta.

-¿Cuáles son a tu parecer las tres principales crisis silenciosas que hoy estamos enfrentando como humanidad?

Uno es la resistencia microbiana que te mencioné antes. Es un fenómeno que está ocurriendo, que ha estado opacado por la pandemia del covid, pero es un tremendo tema. La otra crisis tiene que ver con las futuras pandemias. El coronavirus es un virus, pero para nosotros que trabajamos en el mundo animal es muy conocido, porque ha vivido en los animales. Es un virus respiratorio que siempre ha estado asociado a la salud animal, pero puede perfectamente ser de que otro patógeno “salte” al ser humano en los próximos años. Hemos estado nosotros aumentando la probabilidad de que se generen futuras pandemias. El tercer gran tema tiene que ver con el impacto del cambio climático y todos los temas que genera esto. Tenemos cuatro factores que son esenciales: Un aumento en los niveles de los océanos, un aumento en la temperatura, un aumento en la concentración de CO2 y tenemos también la presentación de eventos climáticos más extremos. Esos cuatro factores directamente relacionados con el cambio climático, y que tienen como consecuencia olas de calor, escasez hídrica, impacto de la calidad del agua, cambio en la ecología de los vectores, contaminación del aire, es un efecto dominó en definitiva, pero yo diría que son los tres grandes temas que hoy nosotros tenemos que abordar los de forma urgente con un cambio en las políticas, y en la clase política, un aumento en la educación y el conocimiento en la sociedad, hay que partir desde el jardín infantil.