“Fuerzas al interior de la placa de Nazca”: las razones de los temblores que sacudieron al norte

Dos eventos telúricos seguidos sacudieron el norte de Chile, generando cierto grado de temor, tanto en la ciudadanía, autoridades y científicos.

En concreto, y según informó el Centro Sismológico Nacional, ambos sismos superaron los 5 grados, el primero en Pichindangui, mientras que el segundo ocurrió en La Serena. Ambos además, tuvieron una serie de réplicas posteriores y similares características.

El ocurrido en Pichidangui fue a 60 kilómetros de profundidad (latitud -32.04, longitud -71.46), mientras que el sucedió en La Serena ocurrió a 65 kilómetros de profundidad.

“Fuerzas al interior de la placa de Nazca”: revelan desconocidos detalles de sismos que sacudieron al norte

La preocupación surgida en torno a ambos eventos, va más allá del sismo en sí mismo. Lo ocurrido recientemente, ¿podría ser una señal del posible gran terremoto que se espera para el norte del país? ¿O no está relacionado?

La Serena registró un evento telúrico sobre 5 grados este domingo.

Pablo Salucci, geógrafo de la Universidad Católica y académico e investigador del Duoc UC, señala que es una zona que ha presentado varios sismos en las últimas semanas asociado a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

“Se han observado sismos tanto intraplaca como interplaca. En particular el sismo 5,5 Mw en la Región de Coquimbo correspondió a un sismo intraplaca, el cual se produce por fuerzas internas generadas al interior de la placa de Nazca que se hunde bajo el continente. Buena parte de estos eventos ocurren en esa misma zona”, añade Salucci.

Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, concuerda con Salucci en que el sismo de La Serena fue intraplca, de intensidad intermedia. “La buena noticia es que esto no necesariamente está conectado directamente con la sismicidad de tipo interplaca, por lo que no necesariamente podría ser precursor de un evento mayor, aunque no se puede descartar nada”.

Salucci considera que por su ubicación geográfica no tiene relación con el evento esperado en el norte grande de nuestro país, “ya que éste se espera más bien en las zonas cercanas a Arica e Iquique. Y por su distribución de magnitudes, no tiene relación con algún tipo de enjambre sísmico. Se debe continuar con el monitoreo para analizar la dinámica de lo que se observa en esa zona”.

Hernández establece que en la zona (entre La Serena y Copiapó), no ha ocurrido un terremoto fuerte desde aproximadamente el terremoto de 1922 (en Vallenar), “que se aproximó a una magnitud de 8,4, lo que quiere decir que han pasado un poco más de 100 años en esa zona, en la cual no ha ocurrido un sismo así, lo que podría generar un terremoto fuerte, lo que nosotros llamamos un GAP sísmico”.

Es decir, añade Hernández, “podría ser que este sismo esté asociado a sismos futuros que pudiesen ocurrir, pero no se puede asegurar, ni descartar nada, en el sentido de que no existe hoy en día la posibilidad de poder predecir con certeza cuando ocurre un sismo, o los mecanismos que lo gatillan. Se entiende la física, pero no cuándo ocurrirá”.

El académico de la Universidad de los Andes explica que en 1997 hubo un sismo fuerte del tipo intraplaca, de cierta manera, parecido al que ocurrió en esta oportunidad en el norte de magnitud 5,5. “En la ingeniería sísmica lo determinamos como terremoto intraplaca de Punitaqui (Región de Coquimbo), que fue magnitud 7,1, que generó una demanda sísmica importante, además de algunos daños significativos”.

Casas destruidas en el centro de Vallenar luego del terremoto de 1922.

¿Por qué se sienten tan fuertes este tipo de sismos? “Porque ocurren básicamente bajo una zona poblada, y producen grandes movimientos verticales, por lo que se sienten más fuertes, al ser más profundos”, sostiene Hernández.