El rover Curiosity realiza la “detección orgánica más emocionante” hasta ahora en Marte

En un inédito hallazgo, el equipo de científicos que analiza los datos obtenidos por el rover Curiosity de la NASA ha identificado las moléculas orgánicas más grandes registradas hasta la fecha en Marte.

El descubrimiento que fue publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences sugiere que, hace millones de años, el planeta rojo habría albergado albergar química orgánica compleja, necesaria para formar vida.

Qué se sabe de la detección orgánica que hizo el rover Curiosity

Según describe la agencia espacial, el equipo analizó una muestra de roca que había recogido el rover Curiosity y descubrieron decano, undecano y dodecano.

Se estima que esos compuestos podrían ser fragmentos de ácidos grasos preservados en la muestra. Los ácidos grasos, específicamente, están entre las moléculas orgánicas que constituyen los componentes químicos primordiales para la vida en la Tierra.

Sin embargo, desde la agencia espacial sugieren que eso no necesariamente significa que hubo vida en Marte. Aunque los organismos vivos pueden producir ácidos grasos, lo que contribuye a formar las membranas celulares y otras funciones esenciales, estas moléculas también se forman incluso sin la presencia de vida.

El rover Curiosity recogió muestras de una roca de Marte, con lo que el equipo de científicos identificó moléculas orgánicas. Foto: NASA.

Por ejemplo, otra forma en que pueden producirse es a través de reacciones químicas causadas por procesos geológicos, como “la interacción del agua con minerales en fuentes hidrotermales”, dice la NASA.

Más allá de eso, el hallazgo ha emocionado a los científicos del rover Curiosity por diversos motivos.

Uno de ellos es que, aunque en el pasado habían logrado detectar moléculas diminutas en el planeta rojo, el reciente descubrimiento incrementa las posibilidades de que aquellas de mayor tamaño, que se conocen como biofirmas, hayan logrado conservarse en Marte. Esto, incluso después de millones de años expuestas a la radiación y oxidación.

“Nuestro estudio demuestra que, incluso hoy, al analizar muestras de Marte podríamos detectar firmas químicas de vida pasada, si alguna vez existió en Marte”, comentó en un comunicado Caroline Freissinet, autora principal de la investigación y científica investigadora del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en el Laboratorio de Atmósferas y Observaciones Espaciales en Guyancourt.

Decano, undecano y dodecano, fueron las moléculas orgánicas detectadas por los investigadores. Foto: NASA.

Se cree que también este descubrimiento podría allanar el camino para que los investigadores traigan muestras de Marte a la Tierra, de manera de estudiarlos con herramientas mucho más avanzadas y, posiblemente, detectar si en el pasado existió vida en ese planeta.

Otros expertos, que no participaron en el estudio, han visto con entusiasmo la presencia de moléculas orgánicas grandes en Marte. Uno de ellos es Ben K.D. Pearce, profesor adjunto del Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias de la Universidad de Purdue, quien dijo a CNN que es “posiblemente la detección orgánica más emocionante hasta la fecha en Marte”.

“Esto es lo más cerca que hemos estado de detectar una señal importante relacionada con una biomolécula, algo potencialmente vinculado a la estructura de la membrana, una característica clave de la vida”, añadió Pearce.